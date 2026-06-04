ஈரான் மீதான இராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்த ஆதரவு: அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் வாக்கெடுப்பு

ஈரான் மீதான அமெரிக்க இராணுவ நடவடிக்கைகளை கட்டுப்படுத்தும் நோக்கில் கொண்டு வரப்பட்ட ‘போர் அதிகாரத் தீர்மானம்’ (War Powers Resolution) அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
ஈரானுடனான அமைதிப் பேச்சுவார்த்தையில் இந்த வார இறுதிக்குள் சாதகமான முன்னேற்றம் ஏற்படலாம் என ஜனாதிபதி டொனால்ட் டிரம்ப் தெரிவித்திருந்த நிலையில், இந்த முக்கிய தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டுள்ளது.
காங்கிரஸின் முன்அனுமதி இன்றி ஈரானுக்கு எதிராக மேற்கொள்ளப்படும் இராணுவ நடவடிக்கைகளை நிறுத்தும் நோக்கில் ஜனநாயகக் கட்சியினரால் இந்தத் தீர்மானம் முன்வைக்கப்பட்டது. இத்தீர்மானம் ஜனாதிபதியை உடனடியாக போரை நிறுத்துமாறு கட்டாயப்படுத்தாது என்றாலும், எதிர்கால இராணுவ நடவடிக்கைகளுக்கு சட்டரீதியான கட்டுப்பாடுகளை ஏற்படுத்தும் முயற்சியாக பார்க்கப்படுகிறது.
பிரதிநிதிகள் சபையில் நடைபெற்ற வாக்கெடுப்பில் தீர்மானத்திற்கு ஆதரவாக 215 வாக்குகளும், எதிராக 208 வாக்குகளும் பதிவாகின. குறிப்பிடத்தக்க வகையில், குடியரசுக் கட்சியைச் சேர்ந்த நான்கு உறுப்பினர்கள் கட்சியின் நிலைப்பாட்டை மீறி ஜனநாயகக் கட்சியினருடன் இணைந்து ஆதரவாக வாக்களித்தனர்.
அமெரிக்க பிரதிநிதிகள் சபையில் போர் அதிகாரத் தீர்மானம் ஒன்று வெற்றிபெறுவது வரலாற்றில் முதல் முறையாகும். இதற்கு முன்னர் முன்வைக்கப்பட்ட மூன்று தீர்மானங்களும் தோல்வியடைந்திருந்தன.
எனினும், இந்த வாக்கெடுப்பு மட்டுமே உடனடி மாற்றங்களை ஏற்படுத்தாது. அடுத்த கட்டமாக இந்தத் தீர்மானம் செனட் சபையின் அங்கீகாரத்தையும் பெற வேண்டும். அதற்கான வாக்கெடுப்பு எப்போது நடைபெறும் என்பது குறித்து இதுவரை அறிவிக்கப்படவில்லை.
செனட் சபையிலும் தீர்மானம் நிறைவேற்றப்பட்டால், அது ஜனாதிபதியின் ஒப்புதலுக்காக அனுப்பப்படும். இருப்பினும், ஜனாதிபதி டிரம்ப் தனது வீட்டோ அதிகாரத்தைப் பயன்படுத்தி அதை நிராகரிக்கும் வாய்ப்பும் உள்ளது.
அத்தகைய நிராகரிப்பை மீறி தீர்மானத்தைச் சட்டமாக்குவதற்கு பிரதிநிதிகள் சபை மற்றும் செனட் சபை ஆகிய இரண்டிலும் மூன்றில் இரண்டு பங்கு பெரும்பான்மை ஆதரவு தேவைப்படும். ஆனால் தற்போதைய வாக்கு நிலவரம் அதற்குத் தேவையான அரசியல் ஆதரவு இன்னும் கிடைக்கவில்லை என்பதை வெளிப்படுத்துகிறது.