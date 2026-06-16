ஈஸ்டர் தாக்குதல் விசாரணை: தன்னை கைது செய்வதை தடுக்குமாறு கோரி நீதிமன்றம் சென்றார் கோட்டாபய

ஈஸ்டர் ஞாயிறு தாக்குதல் விசாரணையுடன் தொடர்புடைய பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் (PTA) கீழ் தன்னை கைது செய்வதைத் தடுக்குமாறு கோரி முன்னாள் ஜனாதிபதி கோட்டாபய ராஜபக்ஷ, மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தில் இன்று (16) மனு ஒன்றைத் தாக்கல் செய்துள்ளார்.
சட்டத்தரணி சனத் விஜேவர்தன ஊடாக தாக்கல் செய்யப்பட்டுள்ள இந்த மனுவில், பொலிஸ் மா அதிபர், குற்றப் புலனாய்வுத் திணைக்களத்தின் (CID) பணிப்பாளர் ஷானி அபேசேகர மற்றும் CID அதிகாரி மாதவ குணவர்தன ஆகியோர் எதிர் மனுதாரர்களாக பெயரிடப்பட்டுள்ளனர்.
2019ஆம் ஆண்டு ஈஸ்டர் ஞாயிறு தினத்தில் இலங்கையில் இடம்பெற்ற பயங்கரவாதத் தாக்குதல்கள் தொடர்பான விசாரணைகள் தற்போது தீவிரப்படுத்தப்பட்டுள்ள நிலையில், முன்னாள் ஜனாதிபதிக்கு எதிராக சட்ட நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படலாம் என்ற சூழ்நிலை உருவாகியுள்ளதாக தகவல் தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இதற்கிடையில், கொழும்பு கோட்டை நீதவான் நீதிமன்றம் முன்னதாக கோட்டாபய ராஜபக்ஷ மற்றும் இரு இராணுவ அதிகாரிகளுக்கு வெளிநாட்டு பயணத் தடையை விதித்திருந்தமை குறிப்பிடத்தக்கது.
இந்த நிலையில், பயங்கரவாத தடுப்புச் சட்டத்தின் கீழ் தன்னைக் கைது செய்யும் எந்தவொரு நடவடிக்கையையும் தற்காலிகமாகத் தடுக்குமாறு கோரி, மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்தின் தலையீட்டை முன்னாள் ஜனாதிபதி நாடியுள்ளார்.
குறித்த மனு விரைவில் விசாரணைக்கு எடுத்துக்கொள்ளப்படும் என எதிர்பார்க்கப்படுவதுடன், இந்த விவகாரம் நாட்டின் அரசியல் மற்றும் சட்ட வட்டாரங்களில் முக்கிய கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.