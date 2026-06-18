செம்மணி மனிதப் புதைகுழி தமிழ் இனப்படுகொலையின் அசைக்க முடியாத சாட்சி – சிறீதரன் எம்.பி

தமிழ் மக்கள் மீது நிகழ்த்தப்பட்டதாகக் கூறப்படும் திட்டமிட்ட இனப்படுகொலையின் அசைக்க முடியாத சாட்சியாக செம்மணி மனிதப் புதைகுழி உருவெடுத்துள்ளதாக இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சியின் நாடாளுமன்ற உறுப்பினர் எஸ். சிறீதரன் தெரிவித்துள்ளார்.
செம்மணி மனிதப் புதைகுழி தொடர்பாகவும், அங்கு தொடர்ந்து கண்டறியப்பட்டு வரும் மனித எச்சங்கள் குறித்தும் ஊடகங்களிடம் கருத்து தெரிவிக்கும் போதே, அவர் இந்தக் கருத்துகளை வெளியிட்டுள்ளார்.
தமிழ் மக்களுக்கு எதிராக நடைபெற்றதாகக் கூறப்படும் வன்முறைகள் மற்றும் உயிரிழப்புகள் தொடர்பான உண்மைகளை சர்வதேச சமூகம் இனியும் புறக்கணிக்கக் கூடாது என்றும், இந்த மனித எச்சங்கள் உலகிற்கு ஒரு முக்கியமான செய்தியை எடுத்துரைப்பதாகவும் அவர் சுட்டிக்காட்டியுள்ளார்.
மேலும் கருத்து வெளியிட்ட அவர், மிகக் குறுகிய காலப்பகுதிக்குள் செம்மணி மனிதப் புதைகுழியில் இருந்து 380 மனித என்புத் தொகுதிகள் கண்டறியப்பட்டுள்ளதாக குறிப்பிட்டார். இலங்கையின் வரலாற்றில் அதிகளவிலான மனித எச்சங்கள் கண்டெடுக்கப்பட்ட இடங்களில் ஒன்றாக இது மாறிவருவதாகவும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
அத்துடன், அப்பகுதியில் மேலும் ஆயிரக்கணக்கான மனித எச்சங்கள் புதைக்கப்பட்டிருக்கலாம் என்ற சந்தேகங்களும் நிலவுவதாக அவர் கூறியுள்ளார். இதனால், இந்த இடம் வரலாற்று மற்றும் மனித உரிமை ரீதியாக முக்கியத்துவம் வாய்ந்ததாக உருவெடுக்கக்கூடும் என்றும் அவர் குறிப்பிட்டார்.
சர்வதேச சமூகம் இந்த விவகாரத்தில் உடனடியாக கவனம் செலுத்தி, உண்மையை வெளிக்கொணரும் முயற்சிகளுக்கு ஆதரவு வழங்க வேண்டும் என்றும் அவர் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
தமிழ் மக்களின் நீதி மற்றும் உண்மைத் தேடலுக்கான முக்கிய அடையாளமாக செம்மணி மனிதப் புதைகுழி அமைய வேண்டும் என்பதே தங்களது எதிர்பார்ப்பு என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.