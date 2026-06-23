பிரான்ஸில் கடும் வெப்ப அலை தீவிரம்: 18 பேர் உயிரிழப்பு – ஐரோப்பா முழுவதும் அவசர எச்சரிக்கை

பிரான்ஸில் தற்போது நிலவி வரும் கடும் வெப்ப அலை காரணமாக பல்வேறு பகுதிகளில் உயிரிழப்புகள் மற்றும் பொதுமக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் பாதிப்புகள் அதிகரித்து வருவதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன. ஐரோப்பா முழுவதும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தி வரும் இந்த வெப்ப அலை, குறிப்பாக பிரான்ஸில் கடுமையான நிலையை உருவாக்கியுள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது.
ஜூன் 22 மற்றும் 23ஆம் திகதிகளில் பதிவான தகவல்களின் அடிப்படையில், பிரான்ஸில் மட்டும் குறைந்தது 18 பேர் உயிரிழந்துள்ளதாக அதிகாரிகள் உறுதிப்படுத்தியுள்ளனர். உயிரிழந்தவர்களில் சிறுவர்கள், முதியவர்கள் மற்றும் நீரில் மூழ்கியவர்கள் அடங்குகின்றனர்.
தென்கிழக்கு பிரான்ஸின் கார்பென்ட்ராஸ் பகுதியில் நடந்த சோகமான சம்பவம் பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. அங்கு ஒரு காரில் விடப்பட்டிருந்த 2 மற்றும் 4 வயதுடைய இரண்டு சிறுவர்கள் கடுமையான வெப்பத்தின் தாக்கத்தால் மயங்கி விழுந்து உயிரிழந்துள்ளனர். கோடைக்காலத்தில் வாகனங்களுக்குள் வெப்பநிலை மிக வேகமாக உயர்வதால் குழந்தைகளை தனியாக வாகனங்களில் விடக்கூடாது என்று அதிகாரிகள் மீண்டும் எச்சரித்துள்ளனர்.
இதனிடையே, போர்டோ பகுதியில் 80 முதல் 95 வயதுக்குட்பட்ட மூன்று முதியவர்கள் வெப்பம் தொடர்பான உடல்நலக் குறைபாடுகளால் உயிரிழந்துள்ளனர். அதிக வெப்பநிலை காரணமாக உடல் நீர்ச்சத்து குறைபாடு, சுவாசப் பிரச்சினைகள் மற்றும் இதய நோய் தொடர்பான சிக்கல்கள் அதிகரிப்பதாக மருத்துவ நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
மேலும், கடும் வெப்பத்திலிருந்து தப்பிக்க ஏரிகள் மற்றும் ஆறுகளில் குளிக்கச் சென்றவர்களில் சுமார் 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளனர். முறையான பாதுகாப்பு மற்றும் கண்காணிப்பு இல்லாத நீர்நிலைகளில் குளித்தபோது இவ்விபத்துகள் ஏற்பட்டதாக சிவில் பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
பிரான்ஸின் பல நகரங்களில் இதுவரை இல்லாத அளவுக்கு அதிக வெப்பநிலைகள் பதிவாகியுள்ளன. போர்டோ நகரில் 41.9 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளதுடன், பொய்ட்டியர்ஸ் நகரில் 41.2 டிகிரி செல்சியஸ் வெப்பநிலை பதிவாகியுள்ளது. இந்த வெப்ப அலை “ஒமேகா பிளாக்” என அழைக்கப்படுவதாக வானிலை ஆய்வாளர்கள் தெரிவிக்கின்றனர்.
வட ஆப்பிரிக்காவின் சஹாரா பாலைவனப் பகுதிகளில் இருந்து வீசும் வெப்பமான காற்று ஐரோப்பிய நிலப்பரப்பில் நீண்ட நேரம் தேங்கி நிற்பதால், பிரான்ஸைத் தவிர, பல ஐரோப்பிய நாடுகளிலும் வழக்கத்தை விட 5 முதல் 10 டிகிரி செல்சியஸ் வரை அதிக வெப்பநிலை பதிவாகி வருகிறது.
நிலைமை மோசமடைந்ததைத் தொடர்ந்து, பிரான்ஸின் பாதிக்கும் மேற்பட்ட பகுதிகளுக்கு சிவப்பு எச்சரிக்கை அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இதனால் சுமார் 39 மில்லியன் மக்கள் பாதிக்கப்படலாம் என அதிகாரிகள் எச்சரித்துள்ளனர்.
கடும் வெப்பத்தை கருத்தில் கொண்டு பிரான்ஸ் அரசு பல்வேறு நடவடிக்கைகளை முன்னெடுத்துள்ளது. நாட்டில் சுமார் 1,350க்கும் மேற்பட்ட பாடசாலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டுள்ளதோடு, சில பாடசாலைகளில் பாடவேளைகளும் மாற்றப்பட்டுள்ளன. மேலும், ஊழியர்கள் வீட்டிலிருந்தே பணியாற்றுமாறு பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது. பொதுப் போக்குவரத்து மற்றும் மக்கள் அதிகம் கூடும் இடங்களிலும் தேவையான கட்டுப்பாடுகள் அமல்படுத்தப்பட்டுள்ளன.
பாதுகாப்பற்ற நீர்நிலைகளில் குளிப்பதைத் தவிர்க்குமாறும், வெப்பத்தின் தாக்கத்திலிருந்து தங்களைப் பாதுகாத்துக்கொள்ளுமாறும் பொதுமக்களுக்கு சிவில் பாதுகாப்பு சேவைகள் அறிவுறுத்தியுள்ளன.
பொதுமக்கள் போதுமான அளவு தண்ணீர் அருந்துதல், வெயிலின் நேரடி தாக்கத்திலிருந்து விலகி இருத்தல், குழந்தைகள் மற்றும் முதியவர்களுக்கு கூடுதல் கவனம் செலுத்துதல் போன்ற பாதுகாப்பு நடவடிக்கைகளை கடைப்பிடிக்குமாறு அதிகாரிகள் அறிவுறுத்தியுள்ளனர்.