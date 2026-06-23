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Home உலகம்ஆசியா கத்தார் எரிவாயு ஆலையில் பயங்கர வெடிவிபத்து: 13 பேர் உயிரிழப்பு, 12 பேர் இந்தியர்கள் என தகவல்!

கத்தார் எரிவாயு ஆலையில் பயங்கர வெடிவிபத்து: 13 பேர் உயிரிழப்பு, 12 பேர் இந்தியர்கள் என தகவல்!

written by இளவரசி 1 minutes read
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கத்தார் எரிவாயு ஆலையில் பயங்கர வெடிவிபத்து: 13 பேர் உயிரிழப்பு, 12 இந்தியர்கள் பலி என தகவல்!

கத்தாரில் அமைந்துள்ள மிகப்பெரிய இயற்கை எரிவாயு சுத்திகரிப்பு நிலையங்களில் ஒன்றில் ஏற்பட்டுள்ள பயங்கர வெடிவிபத்து பெரும் அதிர்ச்சியை ஏற்படுத்தியுள்ளது. இந்த விபத்தில் சிக்கி குறைந்தது 13 பேர் உயிரிழந்துள்ளதுடன், மேலும் 66 பேர் காயமடைந்துள்ளதாக அதிகாரப்பூர்வ தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.

உயிரிழந்தவர்களில் 12 பேர் இந்தியர்கள் என ஆரம்பகட்ட தகவல்கள் வெளியாகியுள்ளன. காயமடைந்தவர்கள் பலரும் அருகிலுள்ள மருத்துவமனைகளில் அனுமதிக்கப்பட்டு சிகிச்சை பெற்று வருகின்றனர்.

கத்தாரின் முக்கிய தொழிற்துறை மையமாக விளங்கும் ராஸ் லப்பான் தொழிற்துறை மண்டலத்தில் அமைந்துள்ள பிரதான திரவமாக்கப்பட்ட இயற்கை எரிவாயு (LNG) சுத்திகரிப்பு நிலையத்திலேயே இந்த விபத்து ஏற்பட்டுள்ளது. ஞாயிற்றுக்கிழமை இரவு இந்த வெடிவிபத்து நிகழ்ந்ததாக கத்தார் உள்நாட்டு விவகார அமைச்சு அறிவித்துள்ளது.

வெடிவிபத்து ஏற்பட்ட சில நொடிகளிலேயே மிகப்பெரிய தீப்பிழம்புகள் வானத்தை நோக்கி எழுந்ததாகவும், அதன் தாக்கத்தால் அந்தப் பகுதியின் வானமே ஆரஞ்சு நிறமாக மாறியதாகவும் அப்பகுதி மக்கள் தெரிவித்துள்ளனர். வெடிப்பின் சத்தம் பல கிலோமீட்டர் தூரம் வரை கேட்கப்பட்டதாகவும் கூறப்படுகிறது.

இந்த சம்பவம் கத்தாரின் எரிசக்தி துறையில் பெரிய தாக்கத்தை ஏற்படுத்துமா என்ற கேள்விகள் எழுந்த நிலையில், நாட்டின் எரிசக்தி அமைச்சர் சாத் ஷெரிடா அல்-காபி விளக்கம் வழங்கியுள்ளார். இந்த விபத்து நாட்டின் இயற்கை எரிவாயு ஏற்றுமதியில் எந்தவித பாதிப்பையும் ஏற்படுத்தாது என்றும், வழக்கமான ஏற்றுமதி நடவடிக்கைகள் தொடர்ந்து முன்னெடுக்கப்படும் என்றும் அவர் தெரிவித்துள்ளார்.

அத்துடன், இந்த சம்பவம் தொடர்பில் பரவி வரும் பல்வேறு ஊகங்களுக்கு முற்றுப்புள்ளி வைக்கும் வகையில், இது ஒரு துரதிர்ஷ்டவசமான தொழிற்சாலை விபத்து மட்டுமே என்றும், இதில் எந்தவித சதிவேலைகளோ அல்லது வெளிநாட்டு தாக்குதல்களோ இடம்பெறவில்லை என்றும் அவர் தெளிவுபடுத்தியுள்ளார்.

ராஸ் லப்பான் துறைமுகம் உலகின் மிகப்பெரிய செயற்கை துறைமுகமாகக் கருதப்படுவதுடன், உலகின் மிகப்பெரிய எல்என்ஜி ஏற்றுமதி வசதிகளையும் கொண்டுள்ளது. கத்தாரின் பொருளாதாரத்தில் இந்த பகுதி முக்கிய பங்கு வகிப்பதால், அங்கு நிகழும் எந்தவொரு சம்பவமும் உலக எரிசக்தி சந்தையிலும் கவனத்தை ஈர்க்கக்கூடியதாக உள்ளது.

மேலும், நடப்பு ஆண்டின் தொடக்கத்தில் இந்த துறைமுகம் ஈரான் நாட்டின் தாக்குதல்களுக்கு இலக்காகியிருந்ததாக தகவல்கள் வெளியான நிலையில், இந்த புதிய வெடிவிபத்து மீண்டும் பாதுகாப்பு தொடர்பான கேள்விகளை எழுப்பியுள்ளது.

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இளவரசி

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