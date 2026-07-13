WhatsApp
Monday, July 13, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் வெறும் எட்டே வாரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட எபோலா தடுப்பூசி: மனிதப்...
by இளவரசி
இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் கடும் வெப்ப அலை: 2,700க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம்!
by இளவரசி
இஸ்ரேலில் பொதுத்தேர்தல்: பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான ஆட்சி முடிவுக்கு வருமா?
by இளவரசி
அமெரிக்கா – ஈரான் போர் பதற்றம்: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4...
by இளவரசி
பாரதிராஜாவும் சமூக நீதிக்கான சினிமாவும்
by சுகி 
தப்புத்தாளங்கள் | சிறுகதை | பவானி சற்குணசெல்வம்
by சுகி 
இசை குயில் ‘எஸ். ஜானகிக்கு இந்தியத் தலைவர்கள் இரங்கல்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை மீனாக்க்ஷி சௌத்திரியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலண்டன் இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் கடும் வெப்ப அலை: 2,700க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம்!

இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் கடும் வெப்ப அலை: 2,700க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இங்கிலாந்து, வேல்ஸில் கடும் வெப்ப அலை: 2,700க்கும் அதிகமானோர் உயிரிழந்திருக்கலாம்!

இங்கிலாந்து மற்றும் வேல்ஸில் மே மற்றும் ஜூன் மாதங்களில் நிலவிய அசாதாரண வெப்ப அலை காரணமாக சுமார் 2,700க்கும் அதிகமான மக்கள் உயிரிழந்திருக்கலாம் என நிபுணர்களின் மதிப்பீட்டுள்ளனர்.

மே 21 முதல் 29 வரை சுமார் 550 பேரும், ஜூன் 18 முதல் 28 வரை சுமார் 2,200 பேரும் வெப்பம் தொடர்பான காரணங்களால் உயிரிழந்துள்ளனர் என இம்பீரியல் காலேஜ் இலண்டன் மற்றும் மெட் அலுவலகம் உள்ளிட்ட நிபுணர் குழுக்களின் ஆய்வில் தகவல் வெளிவந்துள்ளது.

பெரும்பாலான உயிரிழப்புகள் ஜூன் மாத வெப்ப அலையின் போதே நிகழ்ந்துள்ளன. ஏனெனில், இது இங்கிலாந்தின் வரலாற்றிலேயே மிக வெப்பமான ஜூன் மாதமாகப் பதிவாகியுள்ளது.

ஜூன் மாதத்தில் நார்ஃபோக்கின் லிங்வுட் பகுதியில் வெப்பநிலை 37.7°C (99.9°F) ஆக உயர்ந்து, 1957இல் பதிவான முன்னைய சாதனையை முறியடித்தது.

மே 26 அன்று கியூ கார்டன்ஸில் வெப்பநிலை 35.1°Cஆகப் பதிவாகிப் புதிய உச்சத்தை எட்டியது. இதன் காரணமாக, ஆரோக்கியமான நபர்களுக்கும் உயிருக்கு ஆபத்து ஏற்படக்கூடும் என எச்சரிக்கும் ‘சிவப்பு வெப்ப எச்சரிக்கை’ (red heat alert) விடுக்கப்பட்டது.

இந்தக் கடும் வெப்பத்திற்கு “வெப்பக் குமிழி” (heat dome) எனப்படும் ஒரு அழுத்த மண்டலமே காரணமாகும். இது பிராந்தியத்தில் வெப்பக் காற்றைச் சிறைபிடித்து வைத்திருந்தது. மனித நடவடிக்கைகளால் ஏற்படும் காலநிலை மாற்றம் காரணமாகப் பூமியின் வெப்பநிலை சுமார் 1.4°C அதிகரித்துள்ளது;
இதுவே இந்த மே மற்றும் ஜூன் மாத வெப்பநிலையை மேலும் 3 முதல் 4°C வரை உயர்த்தியிருக்கலாம் என ஆராய்ச்சியாளர்கள் நம்புகின்றனர்.

வெப்பம் உடலுக்கு அதிகப்படியான அழுத்தத்தை ஏற்படுத்துகிறது. இது இதயம் வேகமாகத் துடிக்க வழிவகுத்து மாரடைப்பு மற்றும் பக்கவாதம் போன்ற உயிருக்கு ஆபத்தான நிலைகளை உருவாக்குகிறது. குழந்தைகள், முதியவர்கள் மற்றும் ஏற்கெனவே உடல்நலப் பாதிப்பு உள்ளவர்கள் அதிக ஆபத்தில் இருந்தாலும், தகுதியுள்ள ஆரோக்கியமான நபர்களையும் இது பாதிக்கும் என்பதால் இது ஒரு “அமைதியான கொலையாளி” (silent killer) என்று அழைக்கப்படுகிறது.

கிரீன்ஹவுஸ் வாயு வெளியேற்றம் தொடர்ந்தால், எதிர்காலத்தில் வெப்ப அலைகள் இன்னும் அடிக்கடி, தீவிரமாக மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்க வாய்ப்புள்ளதாக நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இங்கிலாந்தில் வெறும் எட்டே வாரங்களில் உருவாக்கப்பட்ட எபோலா தடுப்பூசி: மனிதப்...

இஸ்ரேலில் பொதுத்தேர்தல்: பெஞ்சமின் நெதன்யாகு தலைமையிலான ஆட்சி முடிவுக்கு வருமா?

அமெரிக்கா – ஈரான் போர் பதற்றம்: சர்வதேச சந்தையில் கச்சா...

இசை குயில் ‘எஸ். ஜானகிக்கு இந்தியத் தலைவர்கள் இரங்கல்

இரா. சம்பந்தனுக்கு கிழக்கில் பொது இடத்தில் சிலை அமைக்க அனுமதியோம்...

ஆனந்த சுதாகரனின் உயிருக்கு ஆபத்து | முருகையா கோமகன் தெரிவிப்பு

பிரபலமானவை

ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கடன் தீர்ந்து அதிர்ஷ்டம் கதவைத் தட்டும்!
வார ராசிபலன் (12 ஜூலை 2026 – 18 ஜூலை 2026): இந்த வாரம் யாருக்கு அதிர்ஷ்டம்? யார் எச்சரிக்கையாக இருக்க வேண்டும்?
கிளிநொச்சி இலவச செயற்கை கருத்தரிப்பு நிலையத்தின் செயல்பாடுகள் குறித்து இலண்டனில் கலந்துரையாடல்
இன்றைய ராசிபலன் (13 ஜூலை 2026): இன்று இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு கேட்ட வரம் கிடைக்கும்

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 11 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இறந்த குடும்ப உறுப்பினர்களை கடவுளாக வழிபடலாமா?
by இளவரசி
ஜூலை 27 சனி வக்ர பெயர்ச்சி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 07 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 06 ஜூலை 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி

மகளிர்

வெள்ளையான சருமத்துக்கு சோள மாவு ஃபேஸ் பேக்!
by இளவரசி
உங்க அக்குள் கருப்பா இருக்கா? அப்ப இந்த 5 வழிகளை ட்ரை...
by இளவரசி
பிள்ளையின் படிப்பு முன்னேற்றம் அம்மாவின் கையிலா? தெரிந்துகொள்ளுங்கள்!
by இளவரசி
வயதுக்கு வந்த பெண் பிள்ளைக்கு கொடுக்க வேண்டிய ஆரோக்கியமான பாரம்பரிய உணவுகள்
by இளவரசி
குழந்தைகளின் கையெழுத்தை அழகாக மாற்றும் வழிகள் இதோ!
by இளவரசி

சமையல்

நெல்லை ஸ்டைல் தேங்காய்ப்பால் கோழி குழம்பு
by இளவரசி
வெறும் தோசையை விட முட்டை தோசை ஏன் சிறந்தது?
by இளவரசி
காரசாரமான சிக்கன் மிளகு கிரேவி – எப்படி செய்வது?
by இளவரசி
ஓட்ஸ், முட்டையில் சத்தான காலை உணவு!
by இளவரசி
1 கப் கோதுமை மாவில் ஈவ்னிங் ஸ்நாக்ஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மாரடைப்பைத் தடுக்கும் காய்கறிகள்!
by இளவரசி
மனித ஆயுளை குறைக்கும் துரித உணவுகள்!
by இளவரசி
புகைப்பிடிக்காதவர்களிடம் அதிகரிக்கும் வாய்ப்புற்றுநோய்!
by இளவரசி
தயிர் – யோகர்ட்: உடல்நலனுக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
சீரகத் தண்ணீர் குடிப்பதால் கிடைக்கும் அற்புத நன்மைகள்
by இளவரசி

சினிமா

பாரதிராஜாவும் சமூக நீதிக்கான சினிமாவும்

by சுகி 
புகழ்பெற்ற பின்னணிப் பாடகி எஸ். ஜானகி காலமானார்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அர்ஜுன் தாஸ் நடிக்கும் ‘சூப்பர் ஹீரோ’ படத்தின் செகண்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் லோகேஷ் கனகராஜ் நடிக்கும் ‘டி சி ‘ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அருள்நிதி நடித்திருக்கும் ‘அருள்வான்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

அங்கீகாரம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
நிழல் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பெத்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வாரண்ட் | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
29 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கர்தினால் மல்கம் ரஞ்சித், ஆயர் ஜஸ்ரின் – அரசியல் நோக்கும் பின்னணியும்! | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
இரு தலைமுறைகளின் மிகுதிறன் | ஜெர்மனியில் தந்தை மகனின் ஓவியக் கண்காட்சி
by பூங்குன்றன்
பாரதிராஜா – பாக்கியராஜ் கூட்டிணைப்பு ஓர் காவியம் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
சிறுவயது தவில் வித்துவானின் மரணம்!!! | காதால் கேட்பவை எல்லாம் உண்மையா |...
by பூங்குன்றன்
தமிழர் தேசத்தை உலுக்கும் வீதி விபத்துக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.