WhatsApp
Wednesday, August 27, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இலண்டனில் இந்திய உணவகத்துக்கு வேண்டுமென்றே தீ வைக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு!
by இளவரசி
மன அழுத்தம்: உடல்–மனம் இரண்டுக்கும் எதிரி!
by இளவரசி
ஆஸ்திரேலியாவில் துப்பாக்கிச்சூடு; பொலிஸ் அதிகாரிகள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர்.
by இளவரசி
ஹமாஸின் கேமராவுக்கு வைத்த குறி தப்பியதாக இஸ்ரேலிய இராணுவம் தெரிவிப்பு!
by இளவரசி
காஸா மாணவர்களுக்கு உதவ முன்வந்துள்ள இங்கிலாந்து அரசாங்கம்; இஸ்ரேல் வழிவிடுமா?
by இளவரசி
இந்திய பொருட்கள் மீது ட்ரம்ப் விதித்த வரி நடைமுறைக்கு வந்தது!
by இளவரசி
அநுர அரசின் அச்சுறுத்தல்களுக்கு அடிபணியோம்! – சஜித் சூளுரை
by தமிழ்மாறன்
நடிகர்கள் தினேஷ் – கலையரசன் இணைந்து மிரட்டும் ‘தண்டகாரண்யம் ‘...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம் ஹமாஸின் கேமராவுக்கு வைத்த குறி தப்பியதாக இஸ்ரேலிய இராணுவம் தெரிவிப்பு!

ஹமாஸின் கேமராவுக்கு வைத்த குறி தப்பியதாக இஸ்ரேலிய இராணுவம் தெரிவிப்பு!

written by இளவரசி 0 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

ஹமாஸின் கேமராவுக்கு வைத்த குறி தப்பி, ஊடகவியலாளர்களின் சாவுக்கு காணமாகியதாக இஸ்ரேலிய இராணுவம் தெரிவித்துள்ளதாக தகவல் வெளியாகியுள்ளது.

இஸ்ரேலிய இராணுவத்தின் நாசர் (Nasser) மருத்துவமனை மீதான தாக்குதலின் ஆரம்பக்கட்ட விசாரணையில் மேற்படி தெரியவந்துள்ளது.

இஸ்ரேலியப் படையினரின் நடவடிக்கைகளைக் கண்காணிக்கும் ஹமாஸின் கேமராவைத் தகர்க்க முயன்றதாக, இஸ்ரேலிய இராணுவம் தெரிவித்துள்ளது.

கடந்த திங்கட்கிழமையன்று (25) காஸாவில் உள்ள நாசர் மருத்துவமனையை இஸ்ரேல் தாக்கியது.

இந்தத் தாக்குதலில் 5 ஊடகவியலாளர்கள் உட்பட 20 பேர் கொல்லப்பட்டனர். கொல்லப்பட்ட ஊடகவியலாளர்கள் Al Jazeera, Reuters மற்றும் AP உள்ளிட்ட நிறுவனங்களில் பணியாற்றியவர்கள் ஆவர்.

தொடர்புடைய செய்தி : காசா மருத்துவமனை மீதான இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 

நடந்த அசம்பாவிதத்திற்கு இஸ்ரேலியப் பிரதமர் பெஞ்சமின் நெட்டன்யாஹூ வருத்தம் தெரிவித்துள்ளார்.

குறித்த தாக்குதலை மேற்கொள்ளும் முடிவு மற்றும் அதற்கு வழங்கப்பட்ட உத்தரவு உள்ளிட்டவை குறித்து மேல் விசாரணை நடத்தப்படும் என்றும் குறிப்பிடப்படுகிறது.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

இலண்டனில் இந்திய உணவகத்துக்கு வேண்டுமென்றே தீ வைக்கப்பட்டதாக குற்றச்சாட்டு!

ஆஸ்திரேலியாவில் துப்பாக்கிச்சூடு; பொலிஸ் அதிகாரிகள் இருவர் கொல்லப்பட்டனர்.

காஸா மாணவர்களுக்கு உதவ முன்வந்துள்ள இங்கிலாந்து அரசாங்கம்; இஸ்ரேல் வழிவிடுமா?

இந்திய பொருட்கள் மீது ட்ரம்ப் விதித்த வரி நடைமுறைக்கு வந்தது!

அநுர அரசின் அச்சுறுத்தல்களுக்கு அடிபணியோம்! – சஜித் சூளுரை

டயானா கமகேவுக்குவுக்குப் பிடியாணை!

பிரபலமானவை

ரணில் விக்கிரமசிங்க கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, நடந்தது என்ன?
BREAKING இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கைதானார்!
இந்திய வரலாற்றில் மிகப் பெரிய வரிக் குறைப்பை அறிவித்த மோடி!
நல்லூர் பதி வேலா | நதுநசி

ஆன்மீகம்

அதிக குழந்தைகள் ஆசைப்படுவோரின் பிறந்த மாதங்கள்!
by இளவரசி
குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
by இளவரசி
சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி
வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!
by இளவரசி

மகளிர்

முக்கிய பொருட்கள் எப்போது துவைக்க வேண்டும்?
by இளவரசி
கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!
by இளவரசி
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது…
by இளவரசி
பெண்கள் அணிய ஏற்ற கருப்பு கவுன்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
by இளவரசி
பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி
பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி

மருத்துவம்

நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?
by இளவரசி
தினமும் ஒரு பச்சை தக்காளி!
by இளவரசி
கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
by இளவரசி
தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர்கள் தினேஷ் – கலையரசன் இணைந்து மிரட்டும் ‘தண்டகாரண்யம் ‘ படத்தின் கிளர்வோட்டம் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
நடிகர் புகழ் நடிக்கும் ‘அழகர் யானை’
by பூங்குன்றன்
ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான ‘இன்னும் எத்தன...
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கஜேஷ் நடிக்கும் ‘உருட்டு உருட்டு’ பட அப்டேட்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்

by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More