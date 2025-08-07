WhatsApp
செய்திகள்

திராய்க்கேணி படுகொலை | 35 வது ஆண்டுகளாகியும் நீதி கிடைக்கவில்லை...
by பூங்குன்றன்
ஊடகவியலாளர் குமணனை பயங்கரவாத தடுப்புப் பிரிவு விசாரணைக்காக அழைப்பு
by பூங்குன்றன்
களுத்துறையில் வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் ஒருவர் கைது!
by பூங்குன்றன்
குமணன்மீது விசாரணை | திருமுருகன்காந்தி கண்டனம்
by பூங்குன்றன்
ஊடகவியலாளர் குமணன் விசாரணைக்கு அழைக்கப்பட்டுள்ளமை குறித்து கஜேந்திரகுமார் கேள்வி
by பூங்குன்றன்
ஏமாற்றமடைந்த மருத்துவர்கள் வெளியேறும் அபாயம் உள்ளதாக எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
இந்திய சிறைச்சாலைகளில் ஆண்டுக்கு 170 மரணங்கள்!
by இளவரசி
நள்ளிரவில் சுட்டுக் கொல்லப்பட்ட நபரின் பெயர் வெளியானது
by இளவரசி

களுத்துறையில் வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் ஒருவர் கைது!

களுத்துறையில் வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் ஒருவர் கைது!

written by பூங்குன்றன்
சுங்கவரி செலுத்தாமல் சட்டவிரோதமாக நாட்டுக்கு கொண்டுவரப்பட்ட வெளிநாட்டு சிகரட்டுகளுடன் சந்தேக நபர் ஒருவர் பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினரால் நேற்று புதன்கிழமை (06) கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

பொலிஸ் விசேட அதிரடிப்படையினருக்கு கிடைத்த தகவலின் பேரில் களுத்துறை வடக்கு, கல்பாத்த பிரதேசத்தில் மேற்கொள்ளப்பட்ட சுற்றிவளைப்பில் சந்தேக நபர்  கைதுசெய்யப்பட்டுள்ளார்.

கைதுசெய்யப்பட்டவர் கல்பாத்த பிரதேசத்தில் வசிக்கும் 48 வயதுடையவர் ஆவர். சந்தேக நபரிடமிருந்து 3,060 வெளிநாட்டு சிகரட்டுகள் கைப்பற்றப்பட்டுள்ளன.

இதனையடுத்து கைதுசெய்யப்பட்ட சந்தேக நபர்  மேலதிக விசாரணைகளுக்காக களுத்துறை வடக்கு பொலிஸ் நிலையத்தில் ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளார்.

இது தொடர்பான மேலதிக விசாரணைகளை களுத்துறை வடக்கு பொலிஸார் மேற்கொண்டு வருகின்றனர்.

பூங்குன்றன்

