WhatsApp
Monday, September 22, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

பிரபலங்களின் ஸ்டைலை பின்பற்றலாம்!
by இளவரசி
முட்டைகோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
வெள்ளைப்பூண்டு பயன்கள்
by இளவரசி
பல்டி மலையாள தமிழ் திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கிறது
by பூங்குன்றன்
‘நல்லாயிரு போ’ Vs ‘ ..த்தா போன்னு விட்டுட்டேனே’
by பூங்குன்றன்
யாழில் விறகுகளுடன் விறகுகளாக பெறுமதியான மரங்களை கடத்தி சென்றவர் கைது!
by பூங்குன்றன்
கள்வர்களைப்பிடிப்பது நல்லது ஆனால் நாடும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் |...
by பூங்குன்றன்
மாகாணசபைத் தேர்தலை அரசு உடன் நடத்த வேண்டும் | முன்னாள்...
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home உலகம்இலங்கை கள்வர்களைப்பிடிப்பது நல்லது ஆனால் நாடும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் | நவின் திசாநசாயக்க

கள்வர்களைப்பிடிப்பது நல்லது ஆனால் நாடும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் | நவின் திசாநசாயக்க

written by பூங்குன்றன் 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail

கள்வர்களைப் பிடிப்பது நல்லது ஆனால் நாடும் அபிவிருத்தி செய்யப்பட வேண்டும் என முன்னாள் அமைச்சர் நவின் திசாநசாயக்க தெரவித்தார்.

அஸ்கிரிய பீடத்திற்கு விஜயம் செய்து நல்லாசிகள் பெற்ற பின் அவர் ஊடகங்களுக்கு இதனைத் தெரவித்தார்.

அவர் மேலும் தெரவிக்கையில்,

சில அரசியல்வாதிகள்  கோடிக்கணக்கில் பணம் உழைத்துள்ளதாகக் கூறப்படுகிறது. அவர்கள் திருடாமல் ஊழல்களில் ஈடுபடாமல்  நேர்மையாக உழைத்திருப்பின் அதில் தவறில்லை. 1977 காலப்பகுதியில் அன்றைய ஜனாதிபதி  ஜே.ஆர்.ஜயவர்தனா கொண்டு வந்த திறந்த பொருளாதாரக் கொள்கையே அவ்வாறு பணமீட்ட வழிவகுத்துள்ளது.

அதே போல் அண்மையில் ரனில் விக்கிரமசிங்க ஆட்சியின் போது கொண்டு வரப்பட்ட இலஞ்ச ஊழல் ஒழிப்பு சட்டம் காரணமாகவே இன்று கள்வர்களைப் பிடிக்க முடிந்துள்ளது.

இன்று மின்சார சபை ஊழியர்களது போரராட்டம் பற்றிக் கேட்கப்பட்ட போது அன்று இதனையே கரு ஜயசூரிய கொண்டு வர முற்படட்டார். ஆனால் அன்று  அதற்கு எதிர்ப்பு தெரிவிதம்தவர்கள் இன்று அதனையே மேற்கொள்கின்றனர். இப்படி எந்த விடயத்தை எடுத்தாலும் அது ஜக்கிய தேசியக்கட்சி கொண்டு வந்த கொள்கைகளை சார்ந்தாக உள்ளது.

ஜக்கிய தேசியக்கட்சியில் இருந்து பிரிந்தவரகெளே இப்போது ஜக்கிய மக்கள் சக்தியில் உள்ளனர். இப்பிரிவு காரணமா வாக்காளர்களில் சுமார் 15 இலட்சம் பேர் அளவில் வாக்களி்பில் கலந்து கொள்வதில்லை. எனலே ஜக்கிய தேசியக்கட்சியும், ஜக்கிய மக்கள் சன்தியும் ஒன்றிணைவதால், அல்லது ஒரே திசையில் பயணித்தால் மேற்படி வேறு பாடு நீங்கி தேர்தல்களில் அறுதிப் பெரும் பான்மையை பெற முடியும்.

எனவே இது போன்ற விடயங்களை கவனத்தில் கொண்டு நாம் பயணித்தால் தேர்தல்களில் எம்மால் வெற்றி ஈட்ட முடியும் என்றார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பூங்குன்றன்

தொடர்புடைய செய்திகள்

யாழில் விறகுகளுடன் விறகுகளாக பெறுமதியான மரங்களை கடத்தி சென்றவர் கைது!

மாகாணசபைத் தேர்தலை அரசு உடன் நடத்த வேண்டும் | முன்னாள்...

பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி...

ஆப்கானிஸ்தானில் தலிபான்களால் தடுத்து வைக்கப்பட்ட தம்பதி இங்கிலாந்து திரும்பினர்!

காரில் மோதி யாசகர் உயிரிழப்பு ; சாரதி கைது!

டிஜிட்டல்மயமாக்கல் மூலம் முன்னேறிய நாடுகளுக்கு இணையாக நாமும் முன்னேற முடியும்...

பிரபலமானவை

உண்மையை மட்டுமே பேசும் ராசிக்காரர்கள்!
பிரபல நகைச்சுவை நடிகர் ரோபோ சங்கர் காலமானார்
பாலஸ்தீனத்தை ஒரு நாடாக அங்கீகரிக்க இங்கிலாந்து திட்டம்; இஸ்ரேல், பிணையக்கைதி குடும்பங்கள் கடும் எதிர்ப்பு
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

ஆன்மீகம்

அருகம்புல் மாலையின் அதிசய மகத்துவம்
by இளவரசி
வாஸ்துப்படி முன்னோர்கள் புகைப்படம்!
by இளவரசி
இவர்களுக்கு 100 வயதுக்கு மேல் வாழும் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி
ஆசைகள் நிறைவேற தெய்வீக ஆசீர்வாதம்!
by இளவரசி
இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு தொழிலில் அதிர்ஷ்டம்!
by இளவரசி

மகளிர்

வெயிலால் கருப்பான கைகளை வெள்ளையாக்கணுமா?
by இளவரசி
ஆண் குழந்தை வளர்ப்பு – பெற்றோரின் பொறுப்பு
by இளவரசி
மாதவிடாய் வலியை போக்கும் வழிகள்
by இளவரசி
கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்
by இளவரசி

சமையல்

ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்
by இளவரசி
காலை உணவில் முருங்கைக்கீரை!
by இளவரசி
தேங்காய் பிரட் உருண்டை!
by இளவரசி
கத்திரிக்காய் சட்னி 🌶️
by இளவரசி
சிக்கன்–முட்டை பொடிமாஸ்!
by இளவரசி

மருத்துவம்

மழைக்காலத்தில் சாப்பிடக்கூடாத உணவுகள்!
by இளவரசி
புற்றுநோய்களை குணப்படுத்தும் முள் சீத்தா
by இளவரசி
குப்பைமேனியின் அற்புத மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
சீத்தா பழத்தின் மருத்துவ குணங்கள்!
by இளவரசி
வெறும் வயிற்றில் கறிவேப்பிலை நீர் 🌿
by இளவரசி

சினிமா

பல்டி மலையாள தமிழ் திரைப்படமாக உருவாகி இருக்கிறது

by பூங்குன்றன்
‘நல்லாயிரு போ’ Vs ‘ ..த்தா போன்னு விட்டுட்டேனே’
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அதர்வா முரளி வெளியிட்ட ‘ரைட்’ படத்தின் முன்னோட்டம்
by பூங்குன்றன்
தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரோபோ சங்கரின் திடீர் மரணத்திற்கு இதுதான் காரணமா?
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

தண்டகாரண்யம் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
குற்றம் புதிது | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வீரவணக்கம் – திரைப்பட விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

பிரிட்டனில் வறுமை சிக்கல்: நாட்டின் முக்கிய வளைவு | ஈழத்து நிலவன்

by இளவரசி
சங்க இலக்கியப் பதிவு -51 | சங்க காலத்தில் கூத்து | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
வலிந்து காணாமல் ஆக்கபட்ட உறவுகளுக்கான நீதியும் ஊடகவியலாளர் அச்சுறுத்தலும் | கேசுதன்
by பூங்குன்றன்
காணாமல் ஆக்கப்பட்டவர்களின் துயரத்தை பேசியும்தான் அநுரகுமார ஜனாதிபதி ஆனார்! |  தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
பொலன்னறுவை கால சிற்பக்கலையில் சோழர் கலை மற்றும் பரதநாட்டியத்தின் தாக்கம் | அபிலாஷனி...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More