ஈரான் போர்க்கப்பலின் பாகங்கள் இலங்கைக் கடற்கரையில் மீட்பு!

இலங்கையின் தெற்கு கடற்பரப்பில் அமெரிக்க நீர்மூழ்கியின் தாக்குதலில் மூழ்கடிக்கப்பட்ட ஈரானிய கடற்படை கப்பலின் பாகங்களாக இருக்கலாம் என கருதப்படும் சில பொருட்கள், சீனிகம கடற்கரை பகுதியில் கரையொதுங்கிய நிலையில் மீட்கப்பட்டுள்ளன.
உள்ளூர் மீனவர்கள் மற்றும் கடற்கரை பாதுகாப்பு அதிகாரிகள் தெரிவித்ததன்படி, இன்று காலை கடற்கரையில் அடையாளம் தெரியாத உலோக பாகங்கள் மற்றும் கப்பல் உதிரிப்பாகங்களை ஒத்த பொருட்கள் காணப்பட்டுள்ளன. இதையடுத்து அவை அதிகாரிகளால் பாதுகாப்பாக மீட்கப்பட்டு மேலதிக விசாரணைக்காக ஒப்படைக்கப்பட்டுள்ளதாக தெரிவிக்கப்படுகிறது.
இந்த பொருட்கள், இந்தியப் பெருங்கடலில் டொர்பிடோ தாக்குதலில் மூழ்கிய IRIS Dena என்ற ஈரானிய கடற்படை கப்பலுக்கு தொடர்புடையதாக இருக்கலாம் என்ற சந்தேகம் எழுந்துள்ளதாக பாதுகாப்பு வட்டாரங்கள் தெரிவித்துள்ளன.
எனினும், கரையொதுங்கிய பொருட்கள் உண்மையில் அந்த கப்பலுக்குச் சொந்தமானவையா என்பது குறித்து இதுவரை எந்த அதிகாரபூர்வ உறுதிப்படுத்தலும் வெளியாகவில்லை. இலங்கை கடற்படை மற்றும் தொடர்புடைய பாதுகாப்பு அமைப்புகள் இந்த சம்பவம் குறித்து விசாரணைகளை ஆரம்பித்துள்ளதாகவும் கூறப்படுகிறது.
மேலும், சம்பவம் இடம்பெற்றதாக கூறப்படும் கடற்பரப்பு இந்தியப் பெருங்கடல் பகுதியில் கடற்படை கண்காணிப்பும் அதிகரிக்கப்பட்டுள்ளதாக தகவல்கள் தெரிவிக்கின்றன.
இதற்கிடையில், கரையொதுங்கிய பொருட்களின் தன்மை மற்றும் அவை எந்த கப்பலுக்குச் சொந்தமானவை என்பது தொடர்பாக தொழில்நுட்ப ஆய்வுகள் மேற்கொள்ளப்படவுள்ளதாகவும், அதன் பின்னரே தெளிவான தகவல்கள் வெளியிடப்படும் என அதிகாரிகள் தெரிவித்துள்ளனர்.
இந்த சம்பவம் தொடர்பாக மேலதிக தகவல்கள் வெளியாகும் நிலையில், பாதுகாப்பு அமைப்புகள் தொடர்ந்து விசாரணைகளை மேற்கொண்டு வருகின்றன.