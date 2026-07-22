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Home உலகம்இலங்கை மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தார் எம்.ஏ. சுமந்திரன்   

மு.க.ஸ்டாலினை சந்தித்தார் எம்.ஏ. சுமந்திரன்   

written by பூங்குன்றன் 0 minutes read
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கழகத் தலைவர் மு.க.ஸ்டாலினை இன்று (22) புதன்கிழமை காலை, அண்ணா அறிவாலயத்தில் உள்ள கழக அலுவலகத்தில், இலங்கை பாராளுமன்ற முன்னாள் உறுப்பினரும் – இலங்கைத் தமிழரசுக் கட்சி மூத்த தலைவருமான  எம்.ஏ. சுமந்திரன்   மரியாதை நிமித்தமாக நேரில் சந்தித்தார்.

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பூங்குன்றன்

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