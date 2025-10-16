திருமணமான தம்பதிகளின் கவனத்தை கவர்ந்த ரியோ ராஜின் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’

சிறிய மற்றும் நடுத்தர முதலீட்டு திரைப்பட தயாரிப்பாளர்களின் நம்பிக்கை நட்சத்திரமாக உயர்ந்திருக்கும் நடிகர் ரியோ ராஜ் கதையின் நாயகனாக நடித்திருக்கும் ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’ எனும் திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டிருக்கிறது.
இயக்குநர் கலையரசன் தங்கவேல் இயக்கத்தில் உருவாகியுள்ள ‘ஆண்பாவம் பொல்லாதது’ எனும் திரைப்படத்தில் ரியோ ராஜ் ,மாளவிகா மனோஜ், ஆர் ஜே விக்னேஷ் காந்த் , ஷீலா, ஜென்சன் திவாகர் உள்ளிட்ட பலர் நடித்திருக்கிறார்கள். மாதேஷ் மாணிக்கம் ஒளிப்பதிவு செய்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்திற்கு சித்து குமார் இசையமைத்திருக்கிறார்.
இளம் தம்பதிகளின் திருமண வாழ்க்கையை பொழுதுபோக்கு அம்சங்களுடன் விவரித்திருக்கும் இந்த திரைப்படத்தை ட்ரம்ஸ்டிக் புரொடக்ஷன்ஸ் நிறுவனம் சார்பில் தயாரிப்பாளர் வெடிக்காரன் பட்டி எஸ். சக்திவேல் தயாரித்திருக்கிறார்.
எதிர்வரும் 31 ஆம் திகதியன்று உலகம் முழுவதும் பட மாளிகையில் வெளியாகும் இந்த திரைப்படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியிடப்பட்டுள்ளது .
இதில் இடம் பிடித்திருக்கும் காட்சிகள் புதிதாக திருமண வாழ்க்கையை தொடங்கும் இளம் தம்பதிகளுக்கு இடையே ஆணாதிக்க மற்றும் பெண்ணிய எண்ணங்களால் ஏற்படும் நாளாந்த நிகழ்வுகளை சுவாரசியமாக காட்சிப்படுத்தி இருப்பதால் ரசிகர்களிடம் படத்தைப் பற்றிய எதிர்பார்ப்பை அதிகப்படுத்தி இருக்கிறது.