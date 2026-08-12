யுகத்துக்கு ஒருமுறை வரும் சூரிய கிரகணத்துக்குத் தயாராகும் இங்கிலாந்து மற்றும் ஐரோப்பா!

ஐரோப்பாவிலும் இங்கிலாந்திலும் யுகத்துக்கு ஒருமுறை வரும் மிக முக்கியமான சூரிய கிரகணம் இன்று நிகழவுள்ளது. 1999ஆம் ஆண்டுக்குப் பிறகு ஐரோப்பா கண்டத்தில் நிகழும் மிக முக்கியமான நிகழ்வாக இது கருதப்படுகிறது.
ஐஸ்லாந்து, ஸ்பெயின் மற்றும் ரஷ்யாவின் வடக்குப் பகுதிகளில் முழுமையான சூரிய கிரகணத்தைக் காணலாம்.
இங்கிலாந்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் சூரியனின் 90% க்கும் அதிகமான பகுதி சந்திரனால் மறைக்கப்படும். இங்கிலாந்தில் மாலை 18:00 BST மணிக்கு மேல் கிரகணம் தொடங்க வாய்ப்புள்ளது. மேலும் இது 19:02 முதல் 19:16 BST மணிக்குள் உச்சத்தை அடையும்.
ஸ்பெயின் மற்றும் போர்ச்சுகலில் வானம் மிகவும் தெளிவாக இருக்கும் என்பதால், அங்குள்ள மக்கள் கிரகணத்தை மிகச் சிறப்பாகக் காண முடியும். ஸ்பெயினில் உள்ள லியோன் (León) போன்ற பகுதிகளில் உள்ளூர் நேரப்படி இரவு 20:28 மணிக்கு முழு கிரகணத்தைக் காணலாம்.
இங்கிலாந்தின் பெரும்பாலான பகுதிகளில் வறண்ட மற்றும் வெயிலுடன் கூடிய வானிலை நிலவும் என்பதால் கிரகணத்தைப் பார்ப்பதற்கான வாய்ப்புகள் அதிகம்.
இருப்பினும், ஐஸ்லாந்து, ஸ்காட்லாந்து மற்றும் வடக்கு அயர்லாந்தின் சில பகுதிகளில் மேகமூட்டம் இருக்க வாய்ப்புள்ளதாகக் கணிக்கப்பட்டுள்ளது.
சூரியனை நேரடியாகப் பார்ப்பது கண்களுக்குத் தீவிரமான மற்றும் நிரந்தரமான பாதிப்பை ஏற்படுத்தும் என்று நிபுணர்கள் எச்சரிக்கின்றனர்.
சாதாரண வெயில் கண்ணாடிகளைப் (sunglasses) பயன்படுத்தக் கூடாது, அதற்குப் பதிலாகச் சிறப்பு கிரகணக் கண்ணாடிகளை (specialist spectacles) மட்டுமே பயன்படுத்த வேண்டும்.
கண்ணாடிகள் கிடைக்காதவர்கள், ‘பின்ஹோல் கேமரா’ (pinhole camera) அல்லது ஒரு ஜல்லடையைப் (colander) பயன்படுத்தி நிழல் வழியாகக் கிரகணத்தைப் பார்க்கலாம்.
பைனாகுலர் (binoculars) அல்லது தொலைநோக்கிகளை (telescopes) நேரடியாகச் சூரியனைப் பார்க்கப் பயன்படுத்தக் கூடாது, ஏனெனில் இது பார்வையை உடனடியாகப் பாதிக்கலாம்.
விளையாட்டுப் போட்டிகளில் மாற்றங்கள்
இதேவேளை, இந்த கிரகண நிகழ்வு காரணமாகச் சில விளையாட்டுப் போட்டிகள் மாற்றியமைக்கப்பட்டுள்ளன. தென் வேல்ஸில் உள்ள ஃபோஸ் லாஸ் (Ffos Las) குதிரைப் பந்தயம் திட்டமிடப்பட்ட நேரத்துக்கு இரண்டு மணி நேரம் முன்னதாகவே தொடங்கப்பட்டது. மேலும், சில கிரிக்கெட் போட்டிகளின் போது மைதானத்தில் உள்ள மின் விளக்குகள் (floodlights) பயன்படுத்தப்படும்.