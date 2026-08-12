வாழ்க்கைச் செலவு உயர்வு: ‘மக்களுக்கு வழங்கப்படும் உதவி போதுமானதல்ல’ – ஒப்புக்கொண்ட பிரதமர்!

வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடியைக் கையாள இதுவரை அரசாங்கம் அறிவித்துள்ள திட்டங்கள் போதுமானவை அல்ல என்பதை இங்கிலாந்து பிரதமர் ஆன்டி பர்ன்ஹாம் (Andy Burnham) பகிரங்கமாக ஒப்புக்கொண்டுள்ளார்.
அத்துடன், மக்களின் வீட்டுச் செலவுகளைக் குறைப்பதற்காகப் பல சிறிய திட்டங்களை ஒருங்கிணைத்து, பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்தப் போவதாக அவர் தெரிவித்துள்ளார்.
தண்ணீர், எரிசக்தி மற்றும் வீட்டுவசதி போன்ற அத்தியாவசிய சேவைகள் பொதுக் கட்டுப்பாட்டிற்குள் வரும்போது மட்டுமே, இந்தப் பிரச்சினைக்கு ஒரு நிலையான தீர்வை எட்ட முடியும் என்று பிரதமர் நம்புகிறார். மேலும், ரயில் கட்டணங்களை மாற்றியமைத்து பொதுமக்களுக்கு அதிகப் பயன் கிடைக்கச் செய்யவும், மின்சாரக் கட்டணங்களுக்கான வாட் (VAT) வரியை நீக்கவும் அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
புதிய மின்சாரக் கம்பங்கள் மற்றும் துணை மின் நிலையங்களுக்கு அருகில் (500 மீட்டர் தொலைவுக்குள்) வசிப்பவர்களுக்கு ஆண்டுக்கு £250 வரை மின்கட்டணத் தள்ளுபடி 10 ஆண்டுகளுக்கு வழங்கப்படும் என அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.
தேவையற்ற ‘சந்தா பொறிகளை’ (subscription traps) முன்கூட்டியே முடிவுக்குக் கொண்டுவர நடவடிக்கை எடுக்கப்பட்டுள்ளது.
உணவகங்கள் மற்றும் இசை அரங்குகள் (pubs) போன்ற வணிக நிறுவனங்களுக்கு வணிக வரியில் 20% குறைப்பு வழங்கப்பட்டுள்ளது.
எதிர்வரும் ஒக்டோபர் 28ஆம் திகதி தாக்கல் செய்யப்படவுள்ள பட்ஜெட்டில், வாழ்க்கைச் செலவுப் பிரச்சினைக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்குமாறு நிதியமைச்சர் ஜான் ஹீலியிடம் பிரதமர் கேட்டுக்கொண்டுள்ளார்.
உழைக்கும் மக்களுக்கான வருமான வரி, வாட் வரி மற்றும் தேசிய காப்பீட்டுப் பங்களிப்புகளை உயர்த்தப் போவதில்லை என்ற தனது உறுதிமொழியை அவர் மீண்டும் வலியுறுத்தியுள்ளார்.
“இது கதையின் முடிவல்ல” என்று கூறியுள்ள பிரதமர், இங்கிலாந்து முழுவதும் சுற்றுப்பயணம் மேற்கொண்டு மக்களின் நிலைமைகளை நேரில் ஆய்வு செய்யத் தொடங்கியுள்ளார்.