பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!

வீட்டில் விடுமுறை நாளாம், காலை உணவுக்குத் தேர்வு பெரும்பாலும் பூரி தான்! உங்கள் வீட்டிலும் அப்படிதானா? ஆனால், பூரிக்கு எப்போதும் ஒரே சைடு டிஷ் செய்துகொண்டு இருக்கிறீர்களா?
அப்படி என்றால், அடுத்த முறை கொஞ்சம் வித்தியாசமாக உருளைக்கிழங்கு – பச்சை பட்டாணி குருமா செய்து பாருங்கள். இந்த குருமா பூரியுடன் மட்டுமல்ல, சப்பாத்தி, பரோட்டா, தோசை ஆகியவையுடனும் அதர்வாக ஜோடியாகும்.
மிக எளிய செய்முறை, அழகான நறுமணம், நெய் ஊற்றும் சுவை — குழந்தைகளும் மிக விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்!
🔸 தேவையான பொருட்கள்:
வதக்க:
எண்ணெய் – 2 மேசை கரண்டி
சோம்பு – ½ டீஸ்பூன்
கல்பாசி – 1 துண்டு
பட்டை – 1 சிறிய துண்டு
வெங்காயம் – 1 (நீளவாக்கில் நறுக்கியது)
பச்சை மிளகாய் – 4 (நீளமாக கீறியது)
இஞ்சி-பூண்டு விழுது – 1 டீஸ்பூன்
தக்காளி – 1 (நறுக்கியது)
உப்பு – தேவைக்கு ஏற்ப
மஞ்சள் தூள் – 2 சிட்டிகை
பச்சை பட்டாணி – 200 கிராம்
தண்ணீர் – ½ லிட்டர்
உருளைக்கிழங்கு (வேக வைத்து துண்டாக்கியது) – 250 கிராம்
கொத்தமல்லி – சிறிதளவு (அலங்கரிக்க)
அரைப்பதற்கே:
தேங்காய் – ½ கப்
சோம்பு – 1 டீஸ்பூன்
கசகசா – 1 டீஸ்பூன்
முந்திரி – 6
பொட்டுக்கடலை – 1 மேசை கரண்டி
தண்ணீர் – தேவைக்கேற்ப
👩🍳 செய்முறை:
சட்டியில் எண்ணெய் ஊற்றி, சூடானதும் சோம்பு, கல்பாசி, பட்டையை தாளிக்கவும்.
வெங்காயம், பச்சை மிளகாய் சேர்த்து கண்ணாடி நிறம் வரும் வரை வதக்கவும்.
இஞ்சி-பூண்டு விழுதை சேர்த்து மெதுவாக கிளறி பச்சை வாசனை போவதற்குள் வதக்கவும்.
அதன்பின் தக்காளி, உப்பு, மஞ்சள் தூள் சேர்த்து நன்கு நெய் பிரியும் வரை வதக்கவும்.
பச்சை பட்டாணியை சேர்த்து கிளறி, ½ லிட்டர் தண்ணீர் ஊற்றி மூடி வைத்து 10 நிமிடம் வேகவைக்கவும்.
இதற்கிடையில், மிக்சியில் தேங்காய், சோம்பு, கசகசா, முந்திரி, பொட்டுக்கடலை மற்றும் சிறிது தண்ணீருடன் மென்மையாக அரைத்து வைத்துக்கொள்ளவும்.
பட்டாணி நன்கு வெந்ததும், உருளைக்கிழங்கு துண்டுகளை சேர்த்து கிளறவும்.
அரைத்த விழுதை சேர்த்து, 5 நிமிடம் நன்கு கொதிக்க விடவும்.
இறுதியாக கொத்தமல்லி தூவி, அடுப்பை அணைத்து விடுங்கள்.
🥄 தயார்!
சூப்பரான, உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா ரெடி! இது பூரி, சப்பாத்தி, தோசை – எதற்கும்.
அடுத்த முறையாவது இப்படி செஞ்சு பாருங்க… வீட்டிலோர் ஒருமுறைக்கு மேல் கேட்டே தீர்வாங்க! 😋