🧅 வெங்காய தொக்கு – சுவையான சமையல்!

தேவையான பொருட்கள்:
பெரிய வெங்காயம் – 3 (நறுக்கியது)
பூண்டு – 5 முதல் 6 பல்
காய்ந்த மிளகாய் – 8 முதல் 10
புளி – ஒரு நெல்லிக்காய் அளவு
நல்லெண்ணெய் – 3 முதல் 4 தேக்கரண்டி
கடுகு – 1/2 தேக்கரண்டி
உளுத்தம் பருப்பு – 1/2 தேக்கரண்டி
பெருங்காயம் – ஒரு சிட்டிகை
மஞ்சள் தூள் – 1/2 தேக்கரண்டி
உப்பு – தேவையான அளவு
கறிவேப்பிலை – சில இலைகள்
செய்வது எப்படி?
முதலில் கடாயில் நல்லெண்ணெய் சூடாக்கவும்.
அதில் கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு போட்டு தாளித்து, கடுகு சிட்டுப்பட்டவுடன் பெருங்காயம் சேர்க்கவும்.
பிறகு வெங்காயம், பூண்டு, காய்ந்த மிளகாய் சேர்த்து பொன்னிறமாகும் வரை வதக்கவும்.
மஞ்சள் தூள், உப்பு சேர்த்து நன்றாக கலக்கவும்.
புளியை சிறிது தண்ணீரில் கரைத்து கலவையில் ஊற்றவும்.
மிதமான தீயில் மூடி வைத்து, எண்ணெய் பிரியும் வரை சமைக்கவும்.
இறுதியில் கறிவேப்பிலை சேர்த்து கிளறி இறக்கவும்.
✨ பரிமாறும் வழிகள்
இப்போது சூப்பரான வெங்காய தொக்கு ரெடி! 😋
இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி, சாதம் எல்லாவற்றுக்கும் இது சிறப்பாக பொருந்தும்.
🧅 வெங்காய தொக்கு – சேமிப்பு முறைகள்
அறை வெப்பநிலையில்: ஒருநாள் வரை பாதுகாப்பாக இருக்கும். (மூடி வைக்கப்பட்ட சுத்தமான ஸ்டீல்/கண்ணாடி டப்பாவில் வைத்தால் சிறந்தது).
குளிர்சாதன பெட்டியில்: 7–10 நாட்கள் வரை நன்றாக இருக்கும். தினமும் சாப்பிடும்போது எடுக்க வேண்டிய அளவு மட்டும் சூடாக்கி பயன்படுத்தவும்.
ஃப்ரீசரில்: 1 மாதம் வரை சேமிக்கலாம். சிறு சிறு பாகங்களாக பிரித்து வைப்பது எளிதாக இருக்கும்.
📝 சேமிப்பதற்கான குறிப்புகள்
தொக்கு நன்கு எண்ணெய் பிரிந்திருக்க வேண்டும் → அப்போதுதான் நீண்ட நாள் கெடாமல் இருக்கும்.
எப்போதும் உலர்ந்த, சுத்தமான கரண்டி மட்டுமே பயன்படுத்தவும். ஈரப்பதம் சென்றால் விரைவில் கெட்டு விடும்.
மீண்டும் மீண்டும் சூடாக்காமல், தேவையான அளவு மட்டும் எடுத்து சுடச்சுட சாப்பிடவும்.