ஆரோக்கியமான Lunch Box பட்டியல்

👉 Lunch box-ல் ஒரு முக்கிய உணவு + ஒரு பழம் + சிறிய ஸ்நாக் என்ற சேர்க்கை வைத்தால் பாடசாலை செல்லும் பிள்ளைகளுக்கு சத்தும் சுவையும் கிடைக்கும்.
1. காலை உணவு வகைகள் (தினமும் மாறி வைக்கலாம்)
காய்கறி இட்லி / சின்ன இட்லி – சாம்பாரோ, தக்காளி சட்னியோடு.
தோசை ரோல் – உள்ளே காய்கறி / முட்டை பருப்பு வைத்து ரோல் போல சுற்றி வைக்கலாம்.
சப்பாத்தி ரோல் – சப்பாத்தியில் உருளைக்கிழங்கு/காய்கறி/பனீர் மசாலா வைத்து.
போங்கல் – சாம்பாருடன் அல்லது சாதாரண தக்காளி சட்னியுடன்.
மரக்கறி உப்புமா – காய்கறிகளுடன் சத்தானதாக.
2. சாதம் வகைகள்
எலுமிச்சை சாதம்
தக்காளி சாதம்
காரட் & பட்டாணி சாதம்
முட்டை பிரியாணி (லேசானது)
கிரீன் பீஸ் புலாவ்
3. ஸ்நாக்ஸ் / Finger Food
வெஜ் சாண்ட்விச் (ப்ரெட், பச்சை காய்கறி, பன்னீர் / முட்டை)
சீஸ் & வெஜ் பாஸ்டா
வெஜ் கட்லெட்
உருளைக்கிழங்கு பரோட்டா
காய்கறி உத்தப்பம்
4. பழங்கள் & கூடுதல்
தினமும் ஒரு பழம் (வாழைப்பழம் / ஆப்பிள் / ஆரஞ்சு / பப்பாளி)
நட்டு வகைகள் (ஆல்மண்ட், வால்நட், பிஸ்தா – 3/4 மட்டும்)
தயிர் / முருக்கு / சுண்டல் – சில நாட்களில் மாறி மாறி.
5. பானம்
பழச்சாறு (சர்க்கரை இல்லாமல்)
அல்லது பட்டாணி / பால் / பீட்ரூட் மில்க் ஷேக்
👉 சிறிய பிள்ளைகளுக்கு உணவு சுவையாகவும் வண்ணமயமாகவும் (colorful) இருந்தால் அவர்கள் விரும்பி சாப்பிடுவார்கள்.