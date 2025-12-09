WhatsApp
Tuesday, December 9, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

மற்றுமொரு சிக்கலில் Louvre அருங்காட்சியகம் நூற்றுக்கணக்கான புத்தகங்கள் சேதம்!
by இளவரசி
உக்ரேன் ஜனாதிபதியின் செயல் ஏமாற்றமளிப்பதாக அமெரிக்க ஜனாதிபதி டிரம்ப் தெரிவிப்பு!
by இளவரசி
எண் கணித கணிப்பு: 2026 உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும்?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!
by இளவரசி
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!
by இளவரசி
இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா
by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 47 ‘ படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
ஊர்காவற்துறை பிரதேச சபையின் பாதீடு மீண்டும் தோல்வி!
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சமையல் பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!

பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
பச்சை மிளகாய் சாப்பிடுவதன் நன்மைகள்

பச்சை மிளகாய் என்பது உணவின் காரத்தைக் கூட்டும் ஒரு சாதாரண பொருள் மட்டுமல்ல. நம் தினசரி உணவில் எளிதாக இடம்பிடிக்கும் இந்த மிளகாய், உண்மையில் பல முக்கிய ஊட்டச்சத்துக்களையும் மருத்துவ குணங்களையும் கொண்ட ஒரு அற்புதப் பொருள்.

இரும்புச்சத்து, பொட்டாசியம், வைட்டமின் C, வைட்டமின் A போன்றவை நிறைந்துள்ள பச்சை மிளகாயை தொடர்ந்து உணவில் சேர்த்துக்கொள்வது பல ஆரோக்கிய நன்மைகளை வழங்குகிறது.

இப்போது பச்சை மிளகாயை சாப்பிடுவதால் கிடைக்கும் முக்கியமான 5 நன்மைகளை பார்க்கலாம்.

1. கலோரி இல்லாததால் எடையை குறைக்க உதவும்

பச்சை மிளகாயில் கலோரிகள் இல்லை என்பதால், அதை சாப்பிட்டதால் உடல் எடை அதிகரிக்கும் பயமே இல்லை. மேலும் இதில் உள்ள கேப்சைசின் (Capsaicin) எனும் மூலப்பொருள் உடலில் வெப்பத்தை அதிகரித்து வளர்சிதை மாற்றத்தை (Metabolism) தூண்டுகிறது. இதனால் உடலில் சேமிக்கப்பட்டுள்ள கொழுப்பு செல்கள் உடைக்கப்பட்டு எடையைக் குறைக்க உதவுகிறது.

2. கொழுப்பு முறிவை எளிதாக்கும் வைட்டமின் B5

பச்சை மிளகாயில் இருக்கும் வைட்டமின் B5, கொழுப்பு அமிலங்களின் முறிவை வேகமாக்குகிறது. இதை நீங்கள் தினசரி உணவில் சேர்த்துக்கொண்டால், உடல் கொழுப்புகள் எளிதில் உடைக்கப்பட்டு சக்தியாக மாறும். இது இயற்கையாக எடைக் கட்டுப்பாட்டை வழங்கும் ஒரு முக்கிய நன்மை.

3. சருமத்தை இளமையாகவும் பொலிவாகவும் வைத்திருக்க உதவும்

பச்சை மிளகாய் ஒரு சிறந்த ஆக்ஸிஜனேற்றம் நிறைந்த உணவு. இதில் அதிக அளவில் உள்ள வைட்டமின் C, சருமத்தில் கொலாஜன் உற்பத்தியை அதிகரிக்கிறது. கொலாஜன் அதிகரிப்பதால்:

✔️ சருமம் உறுதியாகும்
✔️ சுருக்கங்கள் குறையும்
✔️ சருமம் பிரகாசமாகத் தெரியும்

மேலும் இது சரும செல்களை சேதப்படுவதிலிருந்து பாதுகாக்கவும் உதவுகிறது.

4. முகப்பரு, மரு, கரும்புள்ளிகளை குறைக்கிறது

பச்சை மிளகாயில் உள்ள பைட்டோநியூட்ரியண்ட்ஸ், முகப்பரு, வடுக்கள், தடிப்புகள், கரும்புள்ளிகள் போன்ற சரும பிரச்சனைகளைக் குறைக்க பயனுள்ளதாக இருக்கும்.
இதில் உள்ள வைட்டமின் E இயற்கை எண்ணெய்களை வெளியிட்டு சருமத்தை ஈரப்பதமாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வைத்திருக்கிறது.

5. உடலை நோயெதிர்ப்பு சக்தி மிக்கதாக மாற்றுகிறது

அதிக அளவு வைட்டமின் C கொண்ட பச்சை மிளகாய், உடலின் நோயெதிர்ப்பு சக்தியை (Immunity) அதிகரிக்கிறது. இது காய்ச்சல், சளி, வெப்பக்காய்ச்சல் போன்றவற்றிலிருந்து உடலை பாதுகாக்கும். மேலும் இரும்புச்சத்து மற்றும் பொட்டாசியம் போன்றவை இதய ஆரோக்கியத்துக்கும் நன்மை தருகின்றன.

பச்சை மிளகாய் ஒரு சாதாரண காய்கறி என்றாலும், அதன் நன்மைகள் அசாதாரணமானவை. எடைக் குறைப்பு முதல் சரும பொலிவு வரை பல்வேறு நன்மைகளை வழங்கும் பச்சை மிளகாயை, தினசரி உணவில் அளவாகச் சேர்த்துக்கொள்வது ஒரு நல்ல ஆரோக்கியத் தீர்வாகும்.

ஆனால் கவனம்: அதிகமாக சாப்பிட்டால் வயிற்று எரிச்சல் அல்லது அமிலப்பித்தம் ஏற்படலாம். எனவே, அளவாகவே எடுத்துக்கொள்ளுங்கள்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வீட்டிலேயே அசத்தலான இறால் தம் பிரியாணி!

சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?

வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!

பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!

இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!

சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?

பிரபலமானவை

‘இந்தியாவின் ஆன்மாவை- ஆன்மீகத்தை கொண்டாடும் படம்தான் அகண்டா 2 தாண்டவம்’
யாழ். வடமராட்சி கடற்கரையில் வெள்ளை நுரை! – அச்சத்தில் மக்கள்
நாட்டில் வடகிழக்கு பருவமழை வலுப்பெறுகின்றது !
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்

ஆன்மீகம்

பிறந்த தேதி சொல்லும் பலன்கள்
by இளவரசி
பெண்கள் குங்குமம் வைப்பதன் ஆன்மிக காரணங்கள்
by இளவரசி
கோபுரங்கள் தரும் ஆன்மீக நன்மைகள்
by இளவரசி
தெரியாமல் பல்லியை கொன்றால் ஏற்படும் தோஷம்
by இளவரசி
துளசிச் செடியை வீட்டில் வைத்து வழிபடுவதன் நன்மைகள்
by இளவரசி

மகளிர்

கர்ப்பிணிகளுக்கு ஏன் இடுப்பு வலி ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி
புடவை வாங்கும் போது கவனத்தில் கொள்ள வேண்டியவை
by இளவரசி
பெண்கள் ஏன் மெட்டி அணிய வேண்டும்?
by இளவரசி
40 வயதிலும் பெண்கள் அழகாக தோற்றமளிக்க – எளிய வழிகள்!
by இளவரசி
பெண்களுக்கு கைகொடுக்கும் கேக் செய்முறை கற்கைநெறி
by இளவரசி

சமையல்

சூப் vs வடிச்சாறு – ஜீரணத்துக்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
வீட்டிலேயே பக்காவான பாய் வீட்டு பிரியாணி செய்யலாம்!
by இளவரசி
பாண், உருளைக்கிழங்குடன் வீட்டிலேயே சூப்பர் ஸ்நாக்!
by இளவரசி
இந்த உணவுகளை சேர்த்து சமைத்தால் விஷமாகும்!
by இளவரசி
சிக்கன் சமோசா செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வெள்ளத்தால் பரவும் நோய்களைத் தடுக்க – சுகாதார அமைச்சின் விசேட அறிவுறுத்தல்கள்
by இளவரசி
கார் தண்ணீரில் விழுந்தால் எப்படி உயிர் காக்கலாம்?
by இளவரசி
எலுமிச்சை தோலின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
குழந்தைகளை பாதிக்கும் கண் விழித்திரை நோய்
by இளவரசி
நோயாளிகள் அடிக்கடி செய்யும் முக்கிய தவறுகள்!
by இளவரசி

சினிமா

இசை ரசிகர்கள் முணுமுணுக்கும் ‘எனக்குள்ளே மாற்றமும் நடந்ததா

by பூங்குன்றன்
சூர்யா நடிக்கும் ‘சூர்யா 47 ‘ படத்தின் படப்பிடிப்பு தொடக்கம்
by பூங்குன்றன்
ஜீ. வி. பிரகாஷ் குமார் நடிக்கும் ‘ஹேப்பி ராஜ் ‘ படத்தின் டைட்டில்...
by பூங்குன்றன்
கார்த்தி நடிக்கும் ‘வா வாத்தியார்’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
தீயவர் குலை நடுங்க | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
கும்கி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அதர்ஸ் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
தடை அதை உடை | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட் பிரகாஷ்

by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்
சீறும் காலநிலையிலும் மாவீரர்களுக்காகத் துயிலும் இல்லத்தில் திரண்ட ஈழ மக்கள் | தீபச்செல்வன்
by பூங்குன்றன்
மலையக மக்களின் குரல் சிட்னி மாநகரில் ஒலிக்கிறது! | – ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்
ஈழத் தமிழர்க்காக குரல் தந்த வானம்பாடி ஈரோடு தமிழன்பன் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More