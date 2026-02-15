WhatsApp
Sunday, February 15, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

அலெக்ஸி நெவால்னி மரணம்: நச்சு இரசாயனம் செலுத்தப்பட்டதாக 5 ஐரோப்பிய...
by இளவரசி
பாரிஸ் லூவர் அருங்காட்சியகத்தில் மீண்டும் நீர்க்கசிவு: மோனா லிசா ஓவியம்...
by இளவரசி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
by இளவரசி
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும்...
by இளவரசி
நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்
பிரான்ஸ் அதிர்ச்சி: குளிர்சாதனப் பெட்டியில் இரு குழந்தைகள் உடல்கள் –...
by இளவரசி
கடுமையாக போராடி கனடாவை வெற்றிகொண்டது ஐக்கிய அரபு இராச்சியம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home சமையல் சுலபமான தக்காளி தொக்கு

சுலபமான தக்காளி தொக்கு

written by இளவரசி 2 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
சுலபமான தக்காளி தொக்கு

தற்போது தக்காளி விலை குறைவாக இருக்கும் நேரத்தில், அதை பயன்படுத்தி சுவையான தொக்கு அல்லது ஊறுகாய் செய்து வைத்துக் கொண்டால், தினசரி சைடு டிஷ் கவலை இருக்காது. இந்த தக்காளி தொக்கு இட்லி, தோசை மட்டுமின்றி சாதத்துடன் கலந்தும் ருசியாக சாப்பிடலாம். ஒருமுறை செய்து வைத்தால் பல நாட்கள் வரை நன்றாக பதமாக இருக்கும்.

இப்போது வீட்டிலேயே எளிதாக செய்யக்கூடிய தக்காளி தொக்கு செய்முறையைப் பார்ப்போம்.

முதலில் நன்றாக பழுத்த தக்காளியை கழுவி பொடியாக நறுக்கிக் கொள்ள வேண்டும். ஒரு கடாயில் தேவையான அளவு எண்ணெய் ஊற்றி சூடானதும் கடுகு, வெந்தயம் சிறிதளவு சேர்த்து தாளிக்க வேண்டும். பின்னர் கருவேப்பிலை மற்றும் பொடியாக நறுக்கிய பூண்டு சேர்த்து வதக்க வேண்டும்.

அதன் பிறகு நறுக்கிய தக்காளியை சேர்த்து நடுத்தர தீயில் நன்றாக கெட்டியாகும் வரை கிளறி வேகவிட வேண்டும். தக்காளி நன்றாக மசியத் தொடங்கும் போது மஞ்சள் தூள், மிளகாய் தூள், உப்பு தேவையான அளவு சேர்த்து கலக்க வேண்டும். புளிப்புத் தன்மை மற்றும் பதம் அதிகரிக்க சிறிதளவு புளி கரைசல் சேர்க்கலாம்.

கலவை எண்ணெய் பிரிந்து பதமாகும் வரை மிதமான தீயில் கிளறிக் கொண்டே இருக்க வேண்டும். இறுதியாக சிறிதளவு பெருங்காயத் தூள் சேர்த்து அடுப்பை அணைக்கவும். முழுவதும் குளிர்ந்த பிறகு காற்று புகாத டப்பாவில் சேமித்து வைத்தால் பல நாட்கள் வரை பயன்படுத்தலாம்.

இந்த தக்காளி தொக்கு இட்லி, தோசை, சப்பாத்தி மற்றும் சாதத்துடன் சேர்த்து சாப்பிட மிகவும் சுவையாக இருக்கும்.

விரிவான செய்முறை இதோ:

முதலில் புளியை சிறிது நீரில் ஊற வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பின்னர் தக்காளியை துண்டுகளாக்கி குக்கரில் போட்டுக் கொள்ள வேண்டும்.

பின் அதில் சுவைக்கேற்ப உப்பு, ஊற வைத்த புளியை பிசைந்து சாறு எடுத்து, வடிகட்டி சேர்க்க வேண்டும்.

பின்பு அதில் மிளகாய் தூள் மற்றும் நல்லெண்ணெயை சேர்க்க வேண்டும்.

அதன் பின் 2 முழு பூண்டு எடுத்து, பூண்டு பற்களை தட்டி சேர்த்து கிளறி, குக்கரை மூடி அடுப்பில் வைத்து, 5 விசில் விட்டு இறக்க வேண்டும்.

அடுத்து ஒரு வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அதில் கடுகு, வெந்தயம், கறிவேப்பிலை மற்றும் பெருங்காயம் சேர்த்து நன்கு வறுத்து இறக்கி குளிர வைத்து, மிக்சர் ஜாரில் போட்டு நன்கு பொடி செய்து தனியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பிறகு ஒரு வாணலியை அடுப்பில் வைத்து, அதில் 200 மிலி எண்ணெயை ஊற்றி சூடானதும், கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, மிளகு, சீரகம் சேர்த்து தாளிக்க வேண்டும்.

அதன் பின் அதில் தட்டி வைத்துள்ள 3 முழு பூண்டின் பற்களை தட்டி சேர்த்து, அத்துடன் கறிவேப்பிலை சேர்த்து வதக்க வேண்டும்.

பின் அதில் வறுத்து பொடித்து வைத்துள்ள பொடி, மிளகாய் தூள், மஞ்சள் தூள் மற்றும் சிறிது உப்பு சேர்த்து 1 நிமிடம் கிளறி இறக்கி தனியாக வைத்துக் கொள்ள வேண்டும்.

பின்னர் குக்கரைத் திறந்து, மீண்டும் அடுப்பில் வைத்து, மத்து பயன்படுத்தி தக்காளியை நன்கு மசித்து விட வேண்டும்.

பின் மிதமான தீயில் வைத்து 5 நிமிடம் நீர் ஓரளவு சுண்டும் வரை கொதிக்க வைக்க வேண்டும்.

இறுதியாக அதில் தாளித்து வைத்துள்ளதை அப்படியே ஊற்றி கிளறி, 2 நிமிடம் கொதிக்க வைத்து இறக்கினால், சுவையான தக்காளி தொக்கு தயார்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி

முட்டைக்கோஸ் பொரியல்

மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!

வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?

KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!

குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?

பிரபலமானவை

தமிழின அழிப்பிற்கு நீதிவேண்டிய ஐ.நா நோக்கிய ஈருருளிப்பயணம்
இலண்டன் பள்ளியில் கத்திக்குத்து: 13 வயது சிறுவன் மீது கொலை முயற்சி வழக்கு பதிவு
வன்முறைகளுக்கு மத்தியில் பங்களாதேஷ் தேர்தல் நிறைவு: தாரிக் ரஹ்மான் பிரதமராகும் வாய்ப்பு
மகப்பேறு மருத்துவ குறைபாடுகளால் பச்சிளம் குழந்தைகள் உயிரிழப்பு: பெற்றோர் பகீர் குற்றச்சாட்டு

ஆன்மீகம்

12 பிப்ரவரி 2026 ராசிபலன்: சில ராசிகளுக்கு சவால்கள், சிலருக்கு சாதக...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – 11 பிப்ரவரி 2026: 12 ராசி, நட்சத்திரங்களின்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் – பிப்ரவரி 10, 2026: சில ராசிகளுக்கு அதிர்ஷ்டம்,...
by இளவரசி
வார ராசிபலன் (08 – 14 பிப்ரவரி 2026): சில ராசிகளுக்கு...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் (08 பிப்ரவரி 2026): 12 ராசிகளுக்கான தினபலன் எப்படி?
by இளவரசி

மகளிர்

குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
by இளவரசி
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
by இளவரசி
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
by இளவரசி

சமையல்

முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
by இளவரசி
மீதமான இட்லியால் சுவையான சில்லி இட்லி!
by இளவரசி
வேர்க்கடலை சட்னி செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
KFC ஸ்டைல் மொறுமொறு கணவாய் ஃபிரை!
by இளவரசி
குடும்பத்திற்கு ஏற்ற எண்ணெய் அளவு எவ்வளவு?
by இளவரசி

மருத்துவம்

வாய் துர்நாற்றம் அதிகமா வீசுதா?
by இளவரசி
உதட்டில் பச்சை மிளகாய் பட்டால் என்ன செய்ய வேண்டும்?
by இளவரசி
சிவப்பு ஆப்பிளா? பச்சை ஆப்பிளா? – ஆரோக்கியத்திற்கு எது சிறந்தது?
by இளவரசி
கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி

சினிமா

அதர்வா நடிக்கும் ‘இதயம் முரளி’ படத்தின் அப்டேட்ஸ்

by பூங்குன்றன்
மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் நிகில் சித்தார்த்தா நடிக்கும் ‘சுயம்பு ‘ படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பரீட்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
பிரேக் -அப் கலாச்சாரத்தின் பின்னணியை சுவராசியமாக பேசும் ‘பூக்கி’
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்

by பூங்குன்றன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
by பூங்குன்றன்
ஒடுக்குமுறைக்கு எதிராக உங்களுடன் எப்போதும் இருக்கிறேன் | தீபச்செல்வனின் நூல் வெளியீட்டில் சிங்கள...
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ...
by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.