பூண்டு கார தோசை – சுவையான வீட்டு ரெசிபி

வீட்டில் தோசை அடிக்கடி சுடுவீர்களா? எப்போதும் வெறும் தோசையை தான் சுடுவீர்களா? அப்படியானால், பூண்டு கார தோசை செய்து, அதற்கு ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி சேர்த்தால், குடும்பத்தினர் கணக்கில்லாமல் சாப்பிடுவார்கள்! சிறப்பாக, குழந்தைகளுக்கும் ரொம்ப பிடிக்கும்.
தேவையான பொருட்கள்
தோசை:
தோசை மாவு – தேவையான அளவு
எண்ணெய் – சுட்டுவதற்கு
மசாலா அரைப்பதற்கு:
பூண்டு – 10 பல்
வெங்காயம் – 1/2
உப்பு – 1/2 டீஸ்பூன்
மிளகாய் தூள் – 1/2 டீஸ்பூன்
எண்ணெய் – 2 டேபிள் ஸ்பூன்
ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி:
தேங்காய் – 1/2 மூடி (துருவியதும்)
பூண்டு – 2 பல்
சின்ன வெங்காயம் – 2
இஞ்சி – சிறிய துண்டு
பச்சை மிளகாய் – 3
பொட்டுக்கடலை – 2 டேபிள் ஸ்பூன்
கொத்தமல்லி – சிறிது
உப்பு – சுவைக்கேற்ப
தண்ணீர் – தேவையான அளவு
தாளிப்பதற்கு:
எண்ணெய் – 2 டீஸ்பூன்
கடுகு – 1/2 டீஸ்பூன்
உளுத்தம் பருப்பு – 1 டீஸ்பூன்
கறிவேப்பிலை – 1 கொத்து
வரமிளகாய் – 1
பெருங்காய தூள் – 2 சிட்டிகை
செய்முறை – பூண்டு கார தோசை
மிக்சர் ஜாரில் 10 பல் பூண்டு, பாதி வெங்காயத்தை நறுக்கி சேர்க்கவும்.
அதில் உப்பு, மிளகாய் தூள், 2 டேபிள் ஸ்பூன் எண்ணெய் சேர்த்து மென்மையாக அரைக்கவும்.
தோசைக் கல்லை சூடான அடுப்பில் வைத்து, தோசை மாவை ஊற்றி மெல்லிய தோசையாக ஊற்றவும்.
அரைத்த மசாலாவை தோசைக்கு பரப்பி, எண்ணெய் சேர்த்து முன்பும் பின்னும் வதக்கி வேகவைக்கவும்.
பூண்டு கார தோசை தயார்!
செய்முறை – ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி
மிக்சர் ஜாரில் துருவிய தேங்காய், 2 பல் பூண்டு, சின்ன வெங்காயம், இஞ்சி, பச்சை மிளகாயை சேர்த்து அரைக்கவும்.
அதில் பொட்டுக்கடலை, கொத்தமல்லி, உப்பையும் சேர்த்து சிறிது நீர் ஊற்றி, மென்மையாக அரைக்கவும்.
தாளிப்பதற்கு, வாணலியில் எண்ணெய் ஊற்றி, கடுகு, உளுத்தம் பருப்பு, கறிவேப்பிலை, வரமிளகாய், பெருங்காய தூள் சேர்த்து தாளிக்கவும்.
தாளித்த கலவையை சட்னியுடன் சேர்த்து நன்கு கிளறவும்.
ஹோட்டல் ஸ்டைல் தேங்காய் சட்னி தயார்!
தோசையை மிக மெதுவாக சுட்டால் அது கிரிஸ்பியாகவும், சுவையாகவும் இருக்கும்.