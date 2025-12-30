புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!

புத்தாண்டு என்றாலே புதிய தொடக்கம். கடந்த ஆண்டின் தவறுகளிலிருந்து கற்றுக் கொண்டு, வாழ்க்கையை இன்னும் சிறப்பாக மாற்றிக்கொள்ள ஒரு நல்ல வாய்ப்பு. “இந்த வருடம் கண்டிப்பா மாறணும்” என்று மனசுக்குள் நினைக்கிற விஷயங்களை, உறுதியாக எடுத்துக்கொண்டால் தான் அது செயல்படும்.
அந்த வகையில், இந்த புத்தாண்டில் நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளக்கூடிய சில முக்கிய உறுதிகளை இப்பவே பட்டியலிட்டுப் பார்ப்போம்.
1. உடல்நலத்தை முதல் இடத்தில் வைப்பேன்
தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடம் உடற்பயிற்சி
ஜங்க் ஃபுட் குறைத்து, சத்தான உணவு
போதிய தூக்கம் மற்றும் தண்ணீர் குடிப்பது
2. மனநலத்தை கவனிப்பேன்
தேவையில்லாத மன அழுத்தத்துக்கு “நோ” சொல்வது
தியானம் அல்லது யோகா பழக்கம்
மனதுக்குப் பிடித்த விஷயங்களுக்கு நேரம் ஒதுக்குவது
3. நேர மேலாண்மையை மேம்படுத்துவேன்
தினசரி வேலைகளை திட்டமிட்டு செய்வது
தேவையில்லாத நேர விரயங்களை குறைப்பது
முன்னுரிமை கொடுத்து வேலை செய்வது
4. பண மேலாண்மையில் கவனம் செலுத்துவேன்
மாதாந்திர செலவுகளுக்கு பட்ஜெட் அமைப்பது
சேமிப்பு பழக்கத்தை வளர்த்துக்கொள்வது
தேவையற்ற வாங்குதல்களை தவிர்ப்பது
5. டிஜிட்டல் பழக்கங்களில் கட்டுப்பாடு
சமூக வலைதளங்களுக்கு நேர வரம்பு
போன் இல்லாத நேரத்தை அதிகரித்தல்
உண்மையான உறவுகளுடன் அதிக நேரம்
6. புதியதை கற்றுக்கொள்வேன்
புதிய திறன் அல்லது மொழி கற்றல்
புத்தகம் வாசிக்கும் பழக்கம்
தொழில் முன்னேற்றத்துக்கு உதவும் பயிற்சிகள்
7. உறவுகளை மதிப்பேன்
குடும்பத்துடன் தரமான நேரம்
நண்பர்களுடன் தொடர்பை புதுப்பித்தல்
கோபம், ஈகோவை குறைத்தல்
8. என்னை நேசிக்க கற்றுக்கொள்வேன்
என்னை மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடாமல் இருப்பது
என் வெற்றிகளையும் முயற்சிகளையும் பாராட்டுவது
‘இல்லை’ என்று சொல்ல தைரியம் வளர்த்தல்
9. சுற்றுச்சூழலுக்கு பொறுப்பாக இருப்பேன்
பிளாஸ்டிக் பயன்பாட்டை குறைத்தல்
தேவையில்லாத வீணாக்கங்களை தவிர்த்தல்
இயற்கையை பாதுகாக்க சிறிய முயற்சிகள்
10. மகிழ்ச்சியை முன்னுரிமையாக்குவேன்
சிறிய விஷயங்களிலும் சந்தோஷம் காண்பது
நன்றி உணர்வை வளர்த்தல்
வாழ்க்கையை நேர்மறையாக அணுகுவது
இந்த புத்தாண்டில் நீங்கள் எடுக்கும் ஒவ்வொரு உறுதியும், உங்கள் வாழ்க்கையை சிறிது சிறிதாக மாற்றும். எல்லாவற்றையும் ஒரே நேரத்தில் செய்ய வேண்டிய அவசியமில்லை. ஒன்று ஒன்றாக தொடங்கினாலே போதும்.
இந்த வருடம் உண்மையிலேயே “உங்களுக்கான வருடமாக” மாறட்டும்! 🎉