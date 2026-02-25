WhatsApp
Wednesday, February 25, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
மின்சாரம், எரிவாயு கட்டணங்கள் ஏப்ரல் முதல் குறையும்: வாழ்க்கைச் செலவை...
கொங்குநாடு ஸ்பெஷல் அரிசி பருப்பு சாதம் – எளிய செய்முறை
செவ்வாயின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: மார்ச் 03 முதல் இந்த 3...
தமிழக அரசியல் களத்தில் திருப்பம்: புதிய அரசியல் கட்சியை தொடங்கினார்...
தைவானுக்கு அருகிலுள்ள தீவில் ஏவுகணை தளத்தை அமைப்பதாக ஜப்பான் அறிவிப்பு
இண்டனில் குறுஞ்செய்தி மோசடி: நால்வருக்கு விதிக்கப்பட்ட தண்டனை
பெண் உயிரிழந்த விவகாரம்: சந்தேக நபர் உயிரிழந்ததால் பொலிஸ் விசாரணை...
நடிகர் சதீஷ் நினாசம் நடிக்கும் ‘தி ரைஸ் ஆஃப் அசோகா...
மின்சாரம், எரிவாயு கட்டணங்கள் ஏப்ரல் முதல் குறையும்: வாழ்க்கைச் செலவை குறைக்க அரசாங்கம் தயார்

மின்சாரம், எரிவாயு கட்டணங்கள் ஏப்ரல் முதல் குறையும்: வாழ்க்கைச் செலவை குறைக்க அரசாங்கம் தயார்

மின்சாரம், எரிவாயு கட்டணங்கள் ஏப்ரல் முதல் குறையும்

இங்கிலாந்து, வேல்ஸ் மற்றும் ஸ்காட்லாந்தில் உள்ள இலட்சக்கணக்கான வீடுகளுக்கான எரிசக்தி கட்டணங்கள் (Energy bills) எதிர்வரும் ஏப்ரல் மாதம் முதல் சுமார் 7% குறைய உள்ளதாக எரிசக்தி ஒழுங்குமுறை அமைப்பான Ofgem அறிவித்துள்ளது.

ஒரு சராசரி குடும்பத்தின் ஆண்டு எரிசக்தி கட்டணம் £117 குறைந்து, £1,641ஆக மாறும். இது மாதத்திற்கு சுமார் £10 சேமிப்பைத் தரும்.

சான்சலர் ரேச்சல் ரீவ்ஸ் அறிவித்த கொள்கை மாற்றங்களின்படி, ‘Eco’ திட்டம் இரத்து செய்யப்பட்டு, சில கட்டணங்கள் பொது வரிவிதிப்புக்கு மாற்றப்பட்டதால், இந்த விலை குறைப்பு சாத்தியமாகியுள்ளது.

மின்சாரத்தின் ஒரு யூனிட் விலை சுமார் 11% குறையும். ஆனால், எரிவாயுவின் (Gas) விலை 3% மட்டுமே குறையும். இதனால் அதிக மின்சாரம் பயன்படுத்தும் குடும்பங்கள் அதிக பலன் பெறுவார்கள்.

அதே நேரத்தில், மின்சார விநியோகக் கட்டமைப்பைப் பராமரிக்கும் செலவு அதிகரிப்பதால், முழுமையான பலன் மக்களுக்குக் கிடைப்பதில் பாதிப்பு ஏற்பட்டுள்ளது. மேலும், ஏப்ரல் மாதத்தில் குடிநீர் கட்டணம் மற்றும் உள்ளூராட்சி வரி போன்ற இதர செலவுகள் அதிகரிக்கக்கூடும் என்பதால், மக்களின் ஒட்டுமொத்த வாழ்க்கைச் செலவு நெருக்கடி தொடர வாய்ப்புள்ளது.

பிரதமர் கீர் ஸ்டார்மர் இந்த மாற்றத்தை வரவேற்றுள்ளார். மக்களின் வாழ்க்கைச் செலவைக் குறைக்கத் தனது அரசாங்கம் தொடர்ந்து நடவடிக்கை எடுக்கும் என்று அவர் உறுதியளித்துள்ளார்.

இருப்பினும், எதிர்க்கட்சியான கன்சர்வேடிவ் கட்சி இதனை விமர்சித்துள்ளது. அரசாங்கம் எரிசக்தி கட்டணத்தைக் குறைத்துக் காட்டிவிட்டு, அந்தப் பணத்தை வரி மூலம் மக்களிடமே வசூலிக்கிறது என்று நிழல் எரிசக்தி செயலாளர் கிளாரி கவுடின்ஹோ குற்றஞ்சாட்டியுள்ளார்.

தற்போது எரிசக்தி விலைகள் உக்ரைன் போருக்கு முந்தைய நிலையை விட இன்னும் ஒரு பங்கு அதிகமாகவே உள்ளன. இதனால் மக்கள் தங்களின் எரிசக்தி பயன்பாட்டைக் கண்காணித்து, சிக்கனமாக இருக்குமாறு நிபுணர்கள் அறிவுறுத்துகின்றனர்.

இன்றைய ராசிபலன் | 23 பிப்ரவரி 2026, திங்கள்: உங்கள் ராசிக்கு...
செவ்வாய்பேட்டை மாரியம்மன் கோவில் கும்பாபிஷேகம் – தீர்த்தக்குட ஊர்வலத்துடன் விழா கோலாகலம்
இன்றைய ராசிபலன் 19 பிப்ரவரி 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு அற்புதமான...
2026 பிப்ரவரி 17 – இன்றைய ராசிபலன்: 12 ராசிகளுக்கும் என்ன...
மகா சிவராத்திரி: சிவலிங்கத்திற்கு இவற்றை வைத்து வழிபட்டால் செல்வமும் வெற்றியும் கிடைக்கும்
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
காதலை வெளிப்படுத்துவது எப்படி? எளிய முயற்சிகள், உண்மையான உணர்வுகள்
சாக்லேட் தினம் பற்றி அறிந்துள்ளீர்களா?
காதல் முறிவு யாரை அதிகம் பாதிக்கிறது? – ஆய்வில் வெளிவந்த ஆச்சரிய...
காதலர் தினத்தை கொண்டாட தயாராகிறீர்களா? இதோ சில ஐடியாக்கள்!
ஹோட்டல் ஸ்டைல் வெண்டைக்காய் பொரியல்
முள்ளங்கி சட்னி ரெசிபி
சுலபமான தக்காளி தொக்கு
வித்தியாசமான சுவையில் வீட்டிலேயே முட்டை மசாலா கிரேவி
முட்டைக்கோஸ் பொரியல்
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
வாய் துர்நாற்றத்தை போக்க இந்த உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுங்கள்!
வயதான தோற்றத்தை தடுக்க இந்த 3 வைட்டமின்கள் அவசியம்
சிரப் மருந்துகளின் பாதுகாப்பான பயன்பாட்டு காலம்
சிக்கன் சாப்பிடுவதால் சிக்குன்குனியா வருமா?
நடிகர் சதீஷ் நினாசம் நடிக்கும் ‘தி ரைஸ் ஆஃப் அசோகா ‘ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு

‘ஏ படம்’ எனும் படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு!
நடிகர் வெற்றி நடிக்கும் ‘பிளாக் கோல்டு’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
உலக நாயகன் – சுப்பர் ஸ்டார் இணையும் படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியீடு
நடிகர் கயல் வின்சென்ட் நடிக்கும் ‘அந்தோனி’ படத்தின் இசை மற்றும் முன்னோட்ட வெளியீட்டு...
பூக்கி | திரைவிமர்சனம்

மைலாஞ்சி | திரைவிமர்சனம்
கருப்பு பல்சர் | திரைவிமர்சனம்
திரௌபதி 2 | திரைவிமர்சனம்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
வரலாற்றுத் திருப்பத்திற்கு வாய்ப்பைக் கொடுத்த தலைவர்… பிரபா – ரணில் ஒப்பந்தம் நிகழ்ந்த நாளிது | தீபச்செல்வன்

சுவடுகள் 59 | சித்திரமும் கைப்பழக்கம் | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
மொழிக்காய் உயிர் தந்தவர்களின் மண் இது… |   தீபச்செல்வன்
குருதியால் நனைந்த ஈழ நாட்காட்டியில் குமாரபுரம் படுகொலையின் நினைவுகள் | தீபச்செல்வன்
சுவடுகள் 58 | கள்ளத்தீனி | டாக்டர் ரி. கோபிசங்கர்
