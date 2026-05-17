WhatsApp
Sunday, May 17, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

மே 18 | வசந்ததீபன்
by பூங்குன்றன்
கருப்பு | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
குஜராத்தை 29 ஓட்டங்களால் வென்றது கொல்கத்தா
by பூங்குன்றன்
17 வருடங்கள் கடந்தும் போர் குற்றங்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை –...
by பூங்குன்றன்
மடு பெரிய முறிப்பு பகுதியில் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வு!
by பூங்குன்றன்
சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் டி.பி.எஸ்.ஜெயராஜ் காலமானார்
by பூங்குன்றன்
முள்ளிவாய்க்கால் இனப்படுகொலைக்கு யார் காரணமானவர்களே ஆட்சியில் | அருட்தந்தை மா.சத்திவேல்
by பூங்குன்றன்
எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home ஆசிரியர் தெரிவு வேல்ஸில் கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் உழைத்து வரும் இளைஞன்!

வேல்ஸில் கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் உழைத்து வரும் இளைஞன்!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
வேல்ஸின் கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் உழைத்து வரும் இளைஞன்!

வேல்ஸைச் சேர்ந்த 23 வயது இளைஞன் டாம் கோவன் (Tom Cowan), தனது சொந்த ஊரில் ஒரு கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவிற்குப் புலம்பெயர்ந்து கடினமாக உழைத்து வரும் செய்தி பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.

வடக்கு வேல்ஸின் பிளைனாவ் ஃபெஸ்டினியோக் (Blaenau Ffestiniog) பகுதியைச் சேர்ந்த டாம் கோவன், தற்போது மெல்போர்ன் நகரில் வசித்து வருகிறார். அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் £50,000 சேமிக்க வேண்டும் என்பதே இவரது இலக்கு. இந்தப் பணத்தைக் கொண்டு வேல்ஸில் சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கி, தனது குடும்பத்தைக் கவனித்துக் கொள்ள அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.

தனது தாயார் தனக்காகவும், தனது தங்கைக்காகவும் செய்த தியாகங்களே இந்த முடிவுக்குக் காரணம் என்று டாம் கூறுகிறார். “அம்மா தனக்கெனப் புதிய ஆடைகள் கூட வாங்காமல், எங்களுக்குச் சிறந்த வாழ்க்கையைத் தர உழைத்தார். இப்போது நான் அவர்களுக்குத் திருப்பிச் செய்ய விரும்புகிறேன்,” என்று அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுகிறார்.

2025இல் வணிக மேலாண்மைப் படிப்பை முடித்தபோது, டாமிடம் பணம் ஏதுமில்லை; மாறாக அவரது வங்கிக் கணக்கில் £400 தான் இருந்தது. ஆஸ்திரேலியாவில் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அவருக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு £20.50 ஊதியமாகக் கிடைக்கிறது. இது இங்கிலாந்தில் கிடைத்த ஊதியத்தை £15 விட அதிகம். வாரத்திற்கு £400 சேமிக்க இலக்கு வைத்துள்ள அவர், இதுவரை £2,000 வரை சேமித்துள்ளார்.

தனது இலக்கை அடைய டாம் மிகவும் எளிமையான வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். ஆடம்பரக் கார்கள் அல்லது புதிய ஆடைகள் மீது தமக்கு ஆர்வம் இல்லை என்றும், எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்காகத் தற்போதைய சில சுகங்களை விட்டுக்கொடுக்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.

தனது பயணத்தை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஆவணப்படுத்தி வரும் அவருக்கு, 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்.

குடும்பத்தையும் தனது ஊரின் மலைகளையும் பிரிந்திருப்பது வருத்தமளித்தாலும், ஒரு தெளிவான இலக்கை நோக்கிப் பயணிப்பது தமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் சுயமரியாதையையும் தருவதாக டாம் கோவன் கூறுகிறார்.

வேல்ஸின் கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் உழைத்து வரும் இளைஞன்!

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

மே 18 | வசந்ததீபன்

கருப்பு | திரைவிமர்சனம்

குஜராத்தை 29 ஓட்டங்களால் வென்றது கொல்கத்தா

17 வருடங்கள் கடந்தும் போர் குற்றங்களுக்கு நீதி கிடைக்கவில்லை –...

மடு பெரிய முறிப்பு பகுதியில் முள்ளிவாய்க்கால் கஞ்சி வழங்கும் நிகழ்வு!

சிரேஷ்ட ஊடகவியலாளர் டி.பி.எஸ்.ஜெயராஜ் காலமானார்

பிரபலமானவை

இன்றைய ராசிபலன் 17 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று வெற்றியும் பணவரவும் குவியும்!
இன்றைய ராசிபலன் 15 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று சவால்கள் அதிகம்!
இலண்டனில் நாளை ஆர்ப்பாட்டங்கள்: தீவிர வலதுசாரிகள் 11 பேருக்கு இங்கிலாந்துக்குள் நுழையத் தடை!
மே 18 | கவிதை

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 14 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களின் கனவுகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 13 மே 2026: இந்த 3 ராசிக்காரர்களுக்கு மனஅழுத்தம்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 12 மே 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு புதிய வாய்ப்புகள்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 05 மே 2026: சில ராசிகளுக்கு பெரிய முன்னேற்றம்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 04 மே 2026: இந்த ராசிக்காரர்களுக்கு முன்னேற்றம் –...
by இளவரசி

மகளிர்

இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு (படங்கள்)
by ஆசிரியர் 
காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி
திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?
by இளவரசி
குளிர்காலத்தில் உதடு வறட்சிக்கு வீட்டிலேயே இயற்கை தீர்வுகள்
by இளவரசி

சமையல்

பாரம்பரிய சுவைமிக்க மிளகு குழம்பு
by இளவரசி
வெள்ளரிக்காய் + ரவை இட்லி ரெசிபி!
by இளவரசி
கசப்பு இல்லாமல் பாகற்காய் புளி குழம்பு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி
மாங்காய் காரக் குழம்பு: சுவையில் முந்தும் பாரம்பரிய ரெசிபி!
by இளவரசி
கிரீன் ஃபிஷ் ஃப்ரை… எப்படி சமைப்பது?
by இளவரசி

மருத்துவம்

எலும்புகள் இரும்பு போல வலுவாக கறிவேப்பிலை சாப்பிடுங்கள்
by இளவரசி
மாரடைப்புக்கு முன் உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் – புறக்கணித்தால் உயிருக்கு...
by இளவரசி
அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி
விந்தணு தரத்தை அதிகரிக்க உதவும் 6 பழங்கள்!
by இளவரசி
இலண்டன், ஹாரோவில் தமிழில் பேசும் அனுபவமிக்க பல் மருத்துவர் டொக்டர் பிரதீபா!
by இளவரசி

சினிமா

கருப்பு | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
எக்ஸாம் | இணைய தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
வடிவேலு – பிரபுதேவா இணைந்த ‘பாங்க் பாங்க்’ படத்தின் படப்பிடிப்பு நிறைவு
by பூங்குன்றன்
சந்தானம் நடிக்கும் ‘லவ் பைட்’ படத்தின் அறிமுக காணொளி வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
‘எல்.ஐ.கே’ படத்தில் ஏதோ ஒன்று பொருந்தவில்லை | விக்னேஷ் சிவன்
by சுகி 

விமர்சனம்

29 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

கச்சதீவு- யாழ்ப்பாணம் | சில்லறைத்தனமான உரையும், கவர்ச்சி அரசியலும் | அ. நிக்ஸன்

by பூங்குன்றன்
அதிகாரத்தின் பின்னால் ஓடுவது கம்பன் குணம் அல்ல | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
விஜய் வெற்றி | மேற்கு – ஐரோப்பிய ஊடகங்களின் பார்வை | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? |...
by ஆசிரியர் 
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 55 | சங்கத் தமிழன் எனத் தோன்றும்...
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.