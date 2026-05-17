வேல்ஸில் கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவில் உழைத்து வரும் இளைஞன்!

வேல்ஸைச் சேர்ந்த 23 வயது இளைஞன் டாம் கோவன் (Tom Cowan), தனது சொந்த ஊரில் ஒரு கனவு இல்லத்தை வாங்குவதற்காக ஆஸ்திரேலியாவிற்குப் புலம்பெயர்ந்து கடினமாக உழைத்து வரும் செய்தி பலரது கவனத்தை ஈர்த்துள்ளது.
வடக்கு வேல்ஸின் பிளைனாவ் ஃபெஸ்டினியோக் (Blaenau Ffestiniog) பகுதியைச் சேர்ந்த டாம் கோவன், தற்போது மெல்போர்ன் நகரில் வசித்து வருகிறார். அடுத்த இரண்டு ஆண்டுகளில் £50,000 சேமிக்க வேண்டும் என்பதே இவரது இலக்கு. இந்தப் பணத்தைக் கொண்டு வேல்ஸில் சொந்தமாக ஒரு வீடு வாங்கி, தனது குடும்பத்தைக் கவனித்துக் கொள்ள அவர் திட்டமிட்டுள்ளார்.
தனது தாயார் தனக்காகவும், தனது தங்கைக்காகவும் செய்த தியாகங்களே இந்த முடிவுக்குக் காரணம் என்று டாம் கூறுகிறார். “அம்மா தனக்கெனப் புதிய ஆடைகள் கூட வாங்காமல், எங்களுக்குச் சிறந்த வாழ்க்கையைத் தர உழைத்தார். இப்போது நான் அவர்களுக்குத் திருப்பிச் செய்ய விரும்புகிறேன்,” என்று அவர் நெகிழ்ச்சியுடன் குறிப்பிடுகிறார்.
2025இல் வணிக மேலாண்மைப் படிப்பை முடித்தபோது, டாமிடம் பணம் ஏதுமில்லை; மாறாக அவரது வங்கிக் கணக்கில் £400 தான் இருந்தது. ஆஸ்திரேலியாவில் கட்டுமானப் பணியில் ஈடுபட்டுள்ள அவருக்கு ஒரு மணி நேரத்திற்கு £20.50 ஊதியமாகக் கிடைக்கிறது. இது இங்கிலாந்தில் கிடைத்த ஊதியத்தை £15 விட அதிகம். வாரத்திற்கு £400 சேமிக்க இலக்கு வைத்துள்ள அவர், இதுவரை £2,000 வரை சேமித்துள்ளார்.
தனது இலக்கை அடைய டாம் மிகவும் எளிமையான வாழ்க்கையைத் தேர்ந்தெடுத்துள்ளார். ஆடம்பரக் கார்கள் அல்லது புதிய ஆடைகள் மீது தமக்கு ஆர்வம் இல்லை என்றும், எதிர்கால முன்னேற்றத்திற்காகத் தற்போதைய சில சுகங்களை விட்டுக்கொடுக்கத் தயாராக இருப்பதாகவும் அவர் கூறுகிறார்.
தனது பயணத்தை இன்ஸ்டாகிராம் பக்கத்தில் ஆவணப்படுத்தி வரும் அவருக்கு, 2,000க்கும் மேற்பட்டோர் ஆதரவு அளித்து வருகின்றனர்.
குடும்பத்தையும் தனது ஊரின் மலைகளையும் பிரிந்திருப்பது வருத்தமளித்தாலும், ஒரு தெளிவான இலக்கை நோக்கிப் பயணிப்பது தமக்கு மிகுந்த மகிழ்ச்சியையும் சுயமரியாதையையும் தருவதாக டாம் கோவன் கூறுகிறார்.