Monday, December 29, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?

தாலியை கனவில் கண்டால் என்ன அர்த்தம்?

இளவரசி
கனவுகள் மனித மனத்தின் ஆழத்தில் பதிந்துள்ள எண்ணங்கள், உணர்வுகள், பயங்கள் மற்றும் நம்பிக்கைகளின் பிரதிபலிப்பாக இருக்கின்றன. குறிப்பாக பெண்கள் கனவில் தாலியைப் பார்ப்பது பலருக்கும் ஆச்சரியத்தையும், சில நேரங்களில் குழப்பத்தையும் ஏற்படுத்தும்.

தாலி என்பது தமிழ்ச் சமூகத்தில் திருமணத்தின் அடையாளம், பாதுகாப்பு, புனிதம் மற்றும் குடும்ப பந்தத்தின் சின்னமாகக் கருதப்படுகிறது. ஆகவே, கனவில் தாலி தோன்றுவது பல விதமான அர்த்தங்களை எடுத்துக்காட்டலாம்.

ஒரு பெண் தனது தாலியை கனவில் தெளிவாகவும் அழகாகவும் அணிந்திருப்பதைப் பார்த்தால், அது பொதுவாக நல்ல அறிகுறியாகக் கருதப்படுகிறது. குடும்ப வாழ்க்கையில் நிலைத்தன்மை, கணவன்–மனைவி இடையிலான புரிதல், மனநிம்மதி மற்றும் பாதுகாப்பு உணர்வு ஆகியவற்றைக் குறிக்கலாம். திருமணமான பெண்களுக்கு இது வாழ்க்கையில் நல்ல மாற்றங்கள், மகிழ்ச்சியான செய்தி அல்லது குடும்ப ஒற்றுமை அதிகரிப்பதை சுட்டிக்காட்டும் கனவாக பார்க்கப்படுகிறது.

திருமணம் ஆகாத பெண் கனவில் தாலியைப் பார்ப்பது, அவளது மனதில் திருமணம் பற்றிய எண்ணங்கள் அதிகமாக இருப்பதைக் காட்டலாம். சிலர் இதை எதிர்காலத்தில் நல்ல உறவு அல்லது திருமண வாய்ப்பு நெருங்கி வருவதற்கான அறிகுறியாகவும் விளக்குகிறார்கள். ஆனால் இது கட்டாயமாக நிகழப்போகும் நிகழ்வை முன்னறிவிக்கும் கனவு அல்ல; மனநிலையின் பிரதிபலிப்பாகவும் இருக்கலாம்.

அதே நேரத்தில், கனவில் தாலி அறுந்துவிடுவது, உடைந்து போவது அல்லது தொலைந்து போவது போன்ற காட்சிகள் தோன்றினால், அது மனஅமைதி குறைவு, உறவுகளில் பதற்றம் அல்லது பாதுகாப்பற்ற உணர்வுகளை வெளிப்படுத்தலாம். சிலர் இதை எதிர்மறை அறிகுறியாகக் கருதினாலும், உண்மையில் இது உங்கள் உள்ளார்ந்த கவலைகளை உணர்த்தும் எச்சரிக்கை கனவாகவும் இருக்கலாம். வாழ்க்கையில் இருக்கும் பிரச்சினைகளை கவனித்து சரி செய்ய வேண்டிய நேரம் வந்துவிட்டது என்பதைக் காட்டும் ஒரு மனச்சுட்டியாக இதைப் பார்க்கலாம்.

கனவின் அர்த்தம் முழுவதும் கனவில் தோன்றும் சூழ்நிலை, உங்கள் தற்போதைய வாழ்க்கை நிலை, மனஅழுத்தம், மகிழ்ச்சி அல்லது பயம் போன்றவற்றை அடிப்படையாகக் கொண்டே மாறுபடும். ஒரே கனவு அனைவருக்கும் ஒரே அர்த்தத்தைத் தராது.

ஆகவே, தாலி கனவில் வந்ததைக் கொண்டு அதை முழுமையாக நல்லது அல்லது கெட்டது என்று தீர்மானிப்பதை விட, உங்கள் வாழ்க்கை நிலையை சிந்தித்து பார்ப்பது சிறந்தது.

