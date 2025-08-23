முக்கிய பொருட்கள் எப்போது துவைக்க வேண்டும்?

“சுகாதாரம்” வீட்டிலிருந்தே தொடங்குகிறது. நம்மால் தினமும் பயன்படுத்தப்படும் சில முக்கிய பொருட்களை எவ்வாறு, எப்போது சுத்தம் செய்ய வேண்டும் என்பது பற்றிய ஆலோசனைகள் இங்கே:
1. உள்ளாடைகள்
ஒவ்வொரு முறையும் பயன்படுத்திய பிறகு துவைக்க வேண்டும்.
இதனை தவிர்ப்பதற்கான காரணம் எதுவும் வேண்டாம்.
2. படுக்கை விரிப்புகள்
வாரத்திற்கு ஒரு முறை துவைக்க வேண்டும்.
தினமும் அதில் தூங்குவதால் கிருமிகள் சேர வாய்ப்பு அதிகம்.
3. தலையணை உறைகள்
3-4 நாட்களுக்கு ஒரு முறை துவைக்க பரிந்துரை செய்யப்படுகிறது.
முகப்பரு மற்றும் எண்ணெய் சருமம் உள்ளவர்கள் கண்டிப்பாக இதைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
4. போர்வைகள்
6 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை துவைக்க வேண்டும்.
அதிகம் வியர்வை மற்றும் தூசி உறிஞ்சும் தன்மை உடையவை.
5. மெத்தைகள்
2 முதல் 3 மாதங்களுக்கு ஒரு முறை சுத்தம் செய்ய வேண்டும்.
உடலெண்ணெய்கள், தூசி சேர துவக்கமாதிரியான இடம்.
6. ஜீன்ஸ் பேண்ட்கள்
4-5 முறை அணிந்த பிறகு துவைக்கலாம்.
ஆனால், துர்நாற்றம் வந்துவிட்டால் உடனே துவைக்க வேண்டும்.
7. துண்டுகள்
2-3 முறை பயன்படுத்தியவுடன் துவைக்க வேண்டும்.
ஈரத்தன்மை கிருமிகளை ஈர்க்கும்.
8. பல் துலக்கும் பிரஷ்
3 மாதத்திற்கு ஒரு முறை மாற்ற வேண்டும்.
தேய்ந்த பிரஷ்கள் பற்களுக்கும் தீங்கு விளைவிக்கக்கூடும்.
தூய்மை என்பது வீடு மட்டும் அல்ல; நாம் தினமும் பயன்படுத்தும் பொருட்களையும் சுத்தமாக வைத்தாலே முழுமையான சுகாதாரம் கிடைக்கும்.