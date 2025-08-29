கர்ப்பிணிகளின் உணவுப் பழக்கவழக்கம்

கர்ப்பம் என்பது ஒரு பெண்ணின் வாழ்க்கையில் மிக முக்கியமான கட்டமாகும்.
இந்தக் காலத்தில் தாயின் உடல் நலனும், வளரும் குழந்தையின் வளர்ச்சியும் பெரிதும் தாயின் உணவுப் பழக்கவழக்கத்தின் மீது அமைகிறது. எனவே, சீரான மற்றும் சத்தான உணவுகளைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்.
1. புரதம் (Protein)
குழந்தையின் வளர்ச்சிக்கும், தாயின் உடல் தசை மற்றும் இரத்த உற்பத்திக்கும் புரதம் அவசியம்.
புரதம் நிறைந்த உணவுகள்: பால், தயிர், பன்னீர், முட்டை, மீன், பருப்பு வகைகள், பச்சை பட்டாணி, கொண்டைக்கடலை.
2. இரும்புச்சத்து (Iron)
கர்ப்ப காலத்தில் இரத்த அளவு அதிகரிக்கும். அதற்குத் தேவையான இரும்புச்சத்து அதிகமாக இருக்க வேண்டும். இல்லையெனில் ரத்தசோகை ஏற்படும் அபாயம் உண்டு.
இரும்பு நிறைந்த உணவுகள்: கீரை வகைகள், பீட்ரூட், பச்சை பயறு, உலர் திராட்சை, பேரிச்சம்பழம், கருப்பு உளுந்து.
3. கால்சியம் (Calcium)
குழந்தையின் எலும்பு, பற்கள் மற்றும் தாயின் எலும்பு வலிமைக்கு கால்சியம் அவசியம்.
கால்சியம் உள்ள உணவுகள்: பால், தயிர், சீஸ், எள், சிறுதானியங்கள், சோயாபீன்ஸ்.
4. ஃபோலிக் அமிலம் (Folic Acid)
மூளையின் வளர்ச்சி மற்றும் பிறப்புக் குறைபாடுகளைத் தடுக்கும் முக்கிய ஊட்டச்சத்து.
ஃபோலிக் அமிலம் உள்ள உணவுகள்: பச்சை கீரை வகைகள், பச்சை பயறு, பருப்பு, சிட்டிரஸ் பழங்கள் (ஆரஞ்சு, மாதுளை).
5. விட்டமின்கள் மற்றும் கனிமங்கள்
சத்தான பழங்கள், காய்கறிகள் தினசரி உணவில் சேர்க்கப்பட வேண்டும். உதாரணம்: கேரட், தக்காளி, பப்பாளி, ஆப்பிள், வாழைப்பழம், ஆரஞ்சு.
6. நீர் மற்றும் திரவம்
கர்ப்ப காலத்தில் உடலில் நீர் அளவு குறையாமல் இருக்க தினமும் குறைந்தது 8–10 கண்ணாடி நீர் குடிக்க வேண்டும். சூப்புகள், பால், பழச்சாறு போன்றவற்றையும் எடுத்துக்கொள்ளலாம்.
7. தவிர்க்க வேண்டியவை
அதிக கஃபீன் (காப்பி, டீ அதிகமாக)
தீவிரமாக பதப்படுத்தப்பட்ட உணவுகள் (ஜங்க் உணவு)
அதிக உப்பு மற்றும் எண்ணெய்
புகையிலை, மதுபானம்
👉 கர்ப்ப காலத்தில் சிறிய அளவில் பல முறை சாப்பிடுவது நல்லது. மருத்துவரின் ஆலோசனைப்படி மட்டுமே கூடுதல் சத்துகள் (supplements) எடுக்க வேண்டும்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)