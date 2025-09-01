அடகு வைத்த நகைகளை மீட்கும் சேமிப்பு வழிகள்

வாழ்க்கையில் பல சமயங்களில் திடீர் செலவுகள் ஏற்படும். அப்போது பெரும்பாலானோர் தங்க நகைகளை அடகு வைக்கிறார்கள்.
ஆனால் அடகு வைத்த நகைகளை மீண்டும் பெறுவது பலருக்கும் சிரமமாகிறது. இந்தச் சூழலில் நிதி ஒழுங்குமுறை மற்றும் சேமிப்பு பழக்கங்கள் மிகவும் உதவும்.
1. மாதாந்திர சேமிப்பு திட்டம்
அடகு வைத்த நகைகளை மீட்க முக்கியமான வழி மாதந்தோறும் சிறு தொகையாவது ஒதுக்கி சேமிப்பது. சம்பளம் வந்தவுடன் சில சதவீதத்தை தனியாகப் பிரித்து வைக்க வேண்டும். சிறிய தொகையாக இருந்தாலும் தொடர்ந்து சேமித்தால் அடகு நகையை எளிதில் மீட்க முடியும்.
2. தேவையற்ற செலவுகளை குறைத்தல்
அத்தியாவசியமில்லாத ஆடைகள், வெளிநாட்டு உணவு, ஆடம்பர செலவுகளை குறைத்தால் பெரிய தொகை சேமிக்கலாம். இந்தச் சேமிப்பு தொகையை நேரடியாக அடகு நகை மீட்புக்குப் பயன்படுத்தலாம்.
3. சிறப்பு சேமிப்பு பத்திரங்கள் / சேமிப்பு பெட்டி
வங்கியில் சிறிய சேமிப்பு பத்திரம் தொடங்கலாம் அல்லது வீட்டில் தனி சேமிப்பு பெட்டி வைத்துக் கொள்ளலாம். இவ்வாறு பிரித்து வைத்தால் மற்ற செலவுகளுக்கு பயன்படுத்தாமல் பாதுகாக்க முடியும்.
4. கூடுதல் வருமானம் பெறுதல்
பொழுதுபோக்கு நேரத்தில் சிறிய வேலை, ஆன்லைன் வேலை, அல்லது வீட்டில் தயாரிக்கும் பொருட்களை விற்பனை செய்வது போன்ற வழிகளில் கூடுதல் வருமானம் ஈட்டலாம். இந்த வருமானத்தை முழுவதும் அடகு நகை மீட்புக்கே பயன்படுத்தலாம்.
5. குடும்ப உறுப்பினர்களின் உதவி
சில சமயங்களில் நெருங்கிய உறவினர் அல்லது குடும்ப உறுப்பினர்களிடம் குறுகிய காலத்திற்கு உதவி பெறலாம். வட்டி இல்லாமல் கிடைக்கும் உதவி, வட்டி சுமையிலிருந்து காப்பாற்றும்.
6. மீட்பு காலத்தை தவறவிடாதீர்கள்
அடகு வைத்திருக்கும் நிறுவனம் குறிப்பிட்ட காலக்கெடு கொடுத்திருக்கும். அதை தவறாமல் கவனித்து, வட்டி அதிகரிக்கும் முன் நகையை மீட்பது அவசியம்.
7. அவசர நிதி உருவாக்கம்
இனிமேல் இதுபோன்ற சூழ்நிலை வராமல் இருக்க, அவசர நிதி (Emergency Fund) உருவாக்க வேண்டும். குறைந்தது 3 முதல் 6 மாத செலவிற்கு சமமான தொகையை தனியாக வைத்தால், மீண்டும் நகையை அடகு வைக்க வேண்டிய நிலை தவிர்க்கப்படும்.
👉 மொத்தத்தில், நிதி ஒழுங்கும், செலவைக் கட்டுப்படுத்தும் பழக்கமும் இருந்தால் அடகு வைத்த நகைகளை மீட்பது சிரமமல்ல. சிறு முயற்சிகளே பெரிய நிம்மதியை அளிக்கும்.