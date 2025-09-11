பெண்களுக்கான மனஅழுத்த நிவாரண குறிப்புகள்

குழந்தை வளர்ப்பில் ஈடுபடும் பெண்கள் பெரும்பாளும் மன அழுத்தத்திற்கு உள்ளாகின்றனர்.
குழந்தைகளை வளர்ப்பது ஒரு இனிமையான அனுபவம் என்றாலும், அதே சமயம் பெண்களுக்கு அதிகமான பொறுப்புகள், கவலைகள், சோர்வுகள் ஆகியவற்றையும் ஏற்படுத்தும்.
தினசரி வேலைகள், குடும்பத்தின் தேவைகள், குழந்தையின் உடல் மற்றும் மன வளர்ச்சியை கவனித்தல் போன்றவை பெண்களுக்கு மன அழுத்தத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும். இதை சரியாக கையாளவில்லை என்றால், உடல் நலனும் பாதிக்கப்பட வாய்ப்பு உண்டு.
எனவே, பெண்கள் தங்கள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் சில வழிகளைப் பின்பற்ற வேண்டும்.
1. தன்னைத்தானே முன்னுரிமைப்படுத்துதல்
குழந்தையை மட்டும் கவனிக்காமல், தங்களுக்கும் நேரம் ஒதுக்க வேண்டும். சிறிய நேரம் கூட புத்தகம் படித்தல், இசை கேட்பது அல்லது விருப்பமான பொழுதுபோக்குகளில் ஈடுபடுவது மன அமைதியை தரும்.
2. தினசரி உடற்பயிற்சி
லேசான யோகா, நடைபயிற்சி அல்லது சுவாச பயிற்சிகள் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். உடலை சுறுசுறுப்பாக வைத்துக்கொள்ளும் பழக்கம் மனதில் நேர்மறையான உணர்வை உருவாக்கும்.
3. நல்ல உறக்கம்
சோர்வை அதிகப்படுத்தும் முக்கிய காரணம் உறக்கக் குறைபாடாகும். குழந்தை தூங்கும் நேரத்தில் தாயும் ஓய்வு எடுக்க முயல வேண்டும். சிறிய குறுகிய தூக்கமும் கூட உடல், மன தளர்ச்சியை குறைக்கும்.
4. சமநிலை உணவு
பொருத்தமான சத்துணவு உடலை வலுப்படுத்துவதோடு மனநலத்துக்கும் உதவும். அதிக காபி, ஜங்க் புட் தவிர்த்து, காய்கறி, பழம், பருப்பு வகைகள் சேர்த்த உணவுகளை உட்கொள்வது நல்லது.
5. குடும்பத்தினரின் ஆதரவு பெறுதல்
எல்லா பொறுப்பையும் தனியாக ஏற்றுக்கொள்வதை விட, துணைவர், பெற்றோர் அல்லது உறவினர்களிடம் உதவி கேட்பது மன அழுத்தத்தை குறைக்கும். “எல்லாவற்றையும் நான் செய்யவேண்டும்” என்ற எண்ணத்தை விட வேண்டும்.
6. நண்பர்களுடன் உரையாடல்
தங்கள் அனுபவங்களை பகிர்ந்து கொள்ளக்கூடிய நெருங்கிய நண்பர்களுடன் பேசுவது மன நிறைவை தரும். சில நேரங்களில் பேசிக்கொள்ளும் பழக்கம் itself ஒரு சிகிச்சையாக இருக்கும்.
7. ஆழ்மன சாந்திக்கு தியானம்
தினமும் சில நிமிடங்கள் தியானம் அல்லது பிரார்த்தனை செய்வது மனதை அமைதிப்படுத்தும். இது மன அழுத்தத்தைக் குறைத்து, பொறுமையை அதிகரிக்கும்.
👉 குழந்தையை வளர்ப்பது சவாலான ஒரு பயணம். ஆனால் அதே சமயம், பெண்கள் தங்களின் உடல் மற்றும் மன ஆரோக்கியத்தை சமநிலைப்படுத்தினால், அந்த பயணம் மகிழ்ச்சியானதாக மாறும்.