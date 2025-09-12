கருவளையங்களை நீக்க இயற்கை பொருட்கள்!

கண்களுக்குக் கீழே தோன்றும் கருவளையங்களை நீக்க வேண்டும் என நினைக்கிறீர்களா? அதற்கு வீட்டிலேயே உள்ள சில இயற்கையான பொருட்கள் போதுமானவை.
கண்களின் கீழ் உருவாகும் கருவளையங்கள் பெரும்பாலானவர்களைச் சந்திக்கும் பொதுவான சருமப் பிரச்சினையாகும்.
சோர்வு, மன அழுத்தம், வயதானது அல்லது மரபு காரணமாக அவை ஏற்படலாம். உடல்நலத்திற்கு பெரிதாக தீங்கு விளைவிக்காவிட்டாலும், அவை உங்களை சோர்வாகவும் வயதானவராகவும் காட்டக்கூடும்.
கருவளையங்களை அகற்ற விலையுயர்ந்த கிரீம்கள் அவசியமில்லை. கீழே கொடுக்கப்பட்டுள்ள சில எளிய வீட்டு வைத்தியங்கள், உங்கள் சரும பராமரிப்பு பழக்கத்தில் சேர்த்துக்கொள்ளக்கூடியவை.
இவை கண்களின் கீழே உள்ள கருமையைக் குறைத்து, சருமத்தை இயற்கையாக ஒளிரச்செய்யும்.
🧊 ஐஸ் கட்டிகள்
ஐஸ்கட்டிகள் இரத்த நாளங்களைச் சுருக்கி வீக்கத்தைக் குறைக்கவும், கருமையைக் குறைக்கவும் உதவுகின்றன. சில ஐஸ்கட்டிகளை சுத்தமான துணியில் சுற்றி, கண்களின் கீழ்பகுதியில் 5–10 நிமிடங்கள் மெதுவாக அழுத்தவும். இது சோர்வு, மன அழுத்தத்தால் ஏற்படும் கருவளையங்களுக்கு சிறந்த தீர்வாகும்.
🥒 வெள்ளரிக்காய் துண்டுகள்
வெள்ளரிக்காயில் உள்ள ஆக்ஸிஜனேற்றிகள் மற்றும் இயற்கை அஸ்ட்ரிஜென்ட் பண்புகள், சருமத்தில் ஏற்படும் நிறமாற்றத்தைக் குறைக்க உதவுகின்றன. குளிர்ந்த வெள்ளரிக்காயை தடிமனாக நறுக்கி, கண்களுக்கு மேல் 10–15 நிமிடங்கள் வைக்கவும். தினமும் இரண்டு முறை செய்தால் விரைவில் பலன் கிடைக்கும்.
🍵 தேநீர் பேக்ஸ்
க்ரீன் அல்லது பிளாக் டீ-யில் உள்ள காஃபின் மற்றும் ஆக்ஸிஜனேற்றிகள், இரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி இரத்த நாளங்களைச் சுருக்குகின்றன. இரண்டு தேநீர் பைகளைக் கொதிக்கும் நீரில் ஊறவைத்து குளிர வைத்து, பின்னர் கண்களில் 10–15 நிமிடங்கள் வைக்கவும். இது கருவளையம் மற்றும் வீக்கத்தை குறைக்கும்.
🌰 பாதாம் எண்ணெய் + வைட்டமின் E
பாதாம் எண்ணெய் கண்களின் கீழே உள்ள மென்மையான சருமத்தை ஈரப்பதமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. வைட்டமின் E சேதத்தை சரிசெய்யும் ஆக்ஸிஜனேற்றியாக செயல்படுகிறது. சில துளிகள் பாதாம் எண்ணெயை ஒரு துளி வைட்டமின் E எண்ணெயுடன் கலந்து படுக்கும் முன் கண்களுக்குக் கீழே தடவி மசாஜ் செய்யவும். இரவில் விடவும்; காலையில் கழுவவும். தொடர்ந்து செய்தால் கருவளையம் குறையும்.
🍅 தக்காளி + எலுமிச்சைச்சாறு
தக்காளியில் உள்ள லைகோபீன் நிறமாற்றத்தைக் குறைக்கும்; எலுமிச்சை சாறு இயற்கை ப்ளீச்சராக செயல்படும். ஒரு டீஸ்பூன் தக்காளிச்சாற்றில் அரை டீஸ்பூன் எலுமிச்சைச்சாறு சேர்த்து கண்களுக்குக் கீழே தடவவும் (கண்களில் போகாதவாறு கவனிக்கவும்). 10 நிமிடங்கள் விட்டு கழுவவும்.
🥔 உருளைக்கிழங்கு சாறு
உருளைக்கிழங்கு இயற்கை ப்ளீச்சிங் தன்மை கொண்டது. ஒரு பச்சை உருளைக்கிழங்கை அரைத்து சாறு எடுத்து, பருத்தித் துண்டை அதில் நனைத்து கண்களில் 10–15 நிமிடங்கள் வைக்கவும். பின்னர் குளிர்ந்த நீரில் கழுவவும். தினமும் செய்தால் சிறந்த பலன் கிடைக்கும்.
🌿 கற்றாழை ஜெல்
கற்றாழை ஜெல் கருவளையங்களை குறைத்து, சரும நெகிழ்ச்சியை மேம்படுத்துகிறது. சிறிதளவு கற்றாழை ஜெல்லை கண்களுக்குக் கீழே தடவி மெதுவாக மசாஜ் செய்யவும். 10–15 நிமிடங்கள் விட்டு கழுவவும். இது கண்களின் கீழ் பகுதியை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவும்.
இந்த எளிய வீட்டு வைத்தியங்களை தொடர்ந்து பின்பற்றினால், கருவளையங்கள் குறைந்து, கண்களின் கீழ் பகுதி மீண்டும் பளிச்சிடும்.
⚠️ கவனிக்க: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)