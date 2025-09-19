WhatsApp
Friday, September 19, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!

written by இளவரசி
குழந்தைகளுக்கான ஆடைத் தெரிவுகள்!

குழந்தைகளின் ஆடைத் தெரிவுகள் அவர்களின் உடல்நலம், சுதந்திரமான இயக்கம், மற்றும் வசதியைப் பாதுகாக்கும் வகையில் இருக்க வேண்டும். சிறிய வயதிலிருந்தே அவர்களின் சருமம் மிகவும் மென்மையானதும் உணர்வுமிக்கதுமானது என்பதால், தவறான ஆடைத் தெரிவுகள் அவர்களுக்கு சிரமத்தை ஏற்படுத்தக்கூடும்.

எனவே, பெற்றோர்கள் சில முக்கிய அம்சங்களை கவனத்தில் கொண்டு குழந்தைகளுக்கான ஆடைகளைத் தேர்வு செய்வது அவசியம்.

🧵 மென்மையான மற்றும் காற்றோட்டமான துணிகள்

குழந்தைகளின் சருமம் மிகவும் உணர்வுபூர்வமானது. அதனால் பருத்தி (Cotton) அல்லது லினன் (Linen) போன்ற இயற்கைத் துணிகளில் செய்யப்பட்ட ஆடைகளைத் தேர்வு செய்ய வேண்டும்.

இவை வியர்வையை உறிஞ்சுவதுடன், காற்றோட்டம் ஏற்படுத்தி உடல் வெப்பத்தை சீராக வைத்துக்கொள்ள உதவும்.

🧒 வசதியான மற்றும் சற்றே தளர்வான வடிவம்

குழந்தைகள் எப்போதும் அசைவிலும் விளையாட்டிலும் இருப்பார்கள். அவர்களின் இயக்கத்தை கட்டுப்படுத்தாத, தளர்வான ஆடைகளை அணியச் செய்வது முக்கியம்.

மிகவும் இறுக்கமான ஆடைகள் இரத்த ஓட்டத்தை பாதிக்கவும், உடல் புண்படவும் செய்யக்கூடும்.

🌈 நிறங்கள் மற்றும் வடிவமைப்புகள்

சிறுவர்களின் விருப்பத்திற்கேற்ற வண்ணமயமான மற்றும் கார்ட்டூன் அல்லது விலங்கு வடிவமைப்புகள் கொண்ட ஆடைகள் அவர்களுக்கு மகிழ்ச்சியை அளிக்கும்.

அதேசமயம் மிகவும் சத்தமுள்ள அல்லது உலோக அலங்காரங்கள் கொண்ட ஆடைகளை தவிர்க்கவும்.

🧼 பராமரிக்க எளிதானது

குழந்தைகளின் ஆடைகள் அடிக்கடி அழுக்காகும் என்பதால், எளிதாக துவைக்கக்கூடிய மற்றும் விரைவில் உலரக்கூடிய துணிகளைத் தேர்வு செய்யவும்.

வலுவான மற்றும் நீண்ட காலம் நீடிக்கும் தையல்களுடன் இருக்கும் ஆடைகள் சிறந்தவை.

☀ பருவநிலை மற்றும் பாதுகாப்பு

வெயில் காலத்தில் இலகுவான, காற்றோட்டமான ஆடைகள், குளிர்காலத்தில் வெப்பத்தை தாங்கக்கூடிய அடுக்குகளுடன் கூடிய ஆடைகள் தேர்வு செய்யவும்.

பொத்தான்கள், கயிறுகள், சிறிய அலங்காரங்கள் போன்றவை குழந்தைகளால் விழுங்கப்பட வாய்ப்பு உள்ளதால் அவற்றை தவிர்க்கவும்.

குழந்தைகளுக்கான ஆடைகளைத் தேர்வு செய்யும்போது, அழகை விட ஆரோக்கியம், வசதி மற்றும் பாதுகாப்பை முன்னிலைப்படுத்துவது அவசியம்.
சிறிய வயதிலிருந்தே அவர்களுக்கு தங்களை சுதந்திரமாக வெளிப்படுத்தவும் ஆரோக்கியமாக வளரவும் உதவும் ஆடைகள் மிகச் சிறந்த பரிசாக அமையும்.

