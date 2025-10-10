WhatsApp
Friday, October 10, 2025
முக்கிய செய்திகள்
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

புகைப்படத் தொகுப்பு

மகளிர்

உள்ளாடைகளை துவைப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்!

written by இளவரசி 1 minutes read
உள்ளாடைகளை துவைப்பதில் அலட்சியம் வேண்டாம்!

உள்ளாடைகள் நீண்ட காலம் புதியதாகவும், வசதியாகவும் இருக்க வேண்டுமெனில் அவற்றை சரியான முறையில் துவைப்பதும் பராமரிப்பதும் மிக அவசியம். தவறான முறையில் கழுவுவது துணியின் வடிவம் மாறுதல், லூசாக மாறுதல் மற்றும் தோல் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.

🧺 மென்மையான துணிகளை கையால் துவைக்கவும்

ஜரிகை, பட்டு, சாடின் போன்ற மென்மையான உள்ளாடைகளை கையால் துவைப்பது மிகச் சிறந்தது.

தொட்டியில் குளிர்ந்த அல்லது வெதுவெதுப்பான நீரை நிரப்பி லேசான சோப்பைச் சேர்க்கவும்.

துணியை மெதுவாக சுத்தம் செய்து, முறுக்காமல் சோப்பை அகற்றவும்.

இதனால் துணியின் நிறம், வடிவம் மற்றும் நெகிழ்ச்சி பாதுகாக்கப்படும்.

🌀 சலவை இயந்திரத்தில் துவைக்கும் முறை

காட்டன் போன்ற அன்றாட துணிகளை இயந்திரத்தில் துவைக்கலாம், ஆனால் மெஷ் பை பயன்படுத்தவும்.

குளிர்ந்த நீரில், மென்மையான சுழற்சியைத் தேர்வு செய்யவும்.

இயந்திரத்தை முழுமையாக நிரப்பாதீர்கள்.

சுழற்சி முடிந்ததும் உடனே எடுத்து காயவைக்கவும்.

🌤️ உலர்த்தும் முறைகள்

டம்பிள் ட்ரையர் அல்லது ஹீட்டர் பயன்படுத்த வேண்டாம்; இது துணியை சுருக்கி வடிவத்தை கெடுக்கும்.

காற்றோட்டமான, நேரடி சூரிய ஒளி இல்லாத இடத்தில் உலர்த்தவும்.

முழுவதும் உலர்ந்த பிறகே எடுத்து வைப்பது பூஞ்சை மற்றும் துர்நாற்றத்தைத் தடுக்கும்.

💡 உள்ளாடைகளை நீண்ட காலம் புதியதாக வைத்திருக்கும் டிப்ஸ்

துணிகளைப் பிரித்து துவைக்கவும்: மென்மையான உள்ளாடைகளை ஜீன்ஸ் போன்ற கடின துணிகளுடன் துவைக்க வேண்டாம்.

மென்மையான சோப்பு பயன்படுத்தவும்: கடுமையான இரசாயனங்கள் துணியை பலவீனப்படுத்தும்.

மென்மையாக்கிகளை தவிர்க்கவும்: இது துணியின் காற்றோட்டத்தை பாதிக்கும்.

சரியான இடத்தில் வைக்கவும்: குளிர்ந்த, உலர்ந்த டிராயரில் தனி இடம் வைத்தல் நல்லது.

மாற்றி அணியவும்: ஒரே உள்ளாடையை மீண்டும் மீண்டும் அணிவதைத் தவிர்க்கவும்.

⚠️ தவிர்க்க வேண்டிய பொதுவான தவறுகள்

சூடான நீரில் துவைத்தல்: துணி சுருங்கி சேதமடையும்.

இயந்திரத்தை நிரப்புதல்: அதிக உராய்வு ஏற்பட்டு வடிவம் மாறும்.

டம்பிள் ட்ரையர்: வெப்பம் துணியை மங்கச் செய்யும்.

ப்ளீச் பயன்படுத்துதல்: மென்மையான துணியை பலவீனப்படுத்தும்.

நெருக்கமாக வைப்பது: துணி நீண்டு அல்லது சிதையும்.

🧼 சரியான சோப்பு & நீர் வெப்பநிலை

மென்மையான உள்ளாடைகளுக்கு குளிர்ந்த நீர் + லேசான சோப்பு.

காட்டன் துணிகளுக்கு வெதுவெதுப்பான நீர் போதும்.
இது துணியின் இழைகள், நெகிழ்ச்சி, நிறம் அனைத்தையும் பாதுகாக்கும்.

💖 சுகாதாரமும் பராமரிப்பும்

சுத்தமாக பராமரிக்கப்பட்ட உள்ளாடைகள் அழகாகவும், தோல் ஆரோக்கியத்திற்கும் பாதுகாப்பாகவும் இருக்கும்.
பாக்டீரியா மற்றும் பூஞ்சை தொற்றைத் தடுப்பதுடன், தோல் எரிச்சலையும் குறைக்கும்.

✨ உள்ளாடைகளை சரியான முறையில் துவைத்து, காயவைத்து, சேமிப்பது — அழகு, சுகாதாரம், நீடித்த பயன்பாடு அனைத்துக்கும் முக்கியம்.
“சரியான பராமரிப்பு = சுகாதாரமான வாழ்க்கை!” 🧺💫

இளவரசி

