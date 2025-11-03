குழந்தைகளுக்கு உடல் பருமன் ஏற்படுவதற்கான காரணங்கள்

குழந்தைப் பருவ உடல் பருமன் என்பது உலகளவில் நாளுக்கு நாள் அதிகரித்து வரும் ஒரு முக்கிய சுகாதாரப் பிரச்சனையாக மாறியுள்ளது. இதற்கு ஜங்க் உணவுகள் மட்டும் காரணமல்ல.
பதப்படுத்தப்பட்ட சிற்றுண்டிகள், சர்க்கரை பானங்கள் மற்றும் துரித உணவுகள் முக்கிய பங்காற்றினாலும், உடல் பருமன் மரபியல், வாழ்க்கை முறை, மனநிலை, குடும்ப சூழல் மற்றும் சமூகச் சூழல் போன்ற பல காரணிகளால் பாதிக்கப்படுகிறது.
1. சோம்பேறித்தனமான வாழ்க்கை முறை
இன்றைய குழந்தைகள் டிஜிட்டல் உலகில் அதிக நேரம் செலவிடுகிறார்கள். வீடியோ கேம்கள், ஸ்மார்ட்போன்கள், டிவி மற்றும் இணையம் போன்றவை அவர்களை வெளிப்புற விளையாட்டுகளில் இருந்து விலக்குகின்றன. இதனால் உடல் இயக்கம் குறைந்து, அதிக கலோரி உணவுகளை உட்கொள்வதால் எடை வேகமாக அதிகரிக்கிறது.
2. மரபியல் மற்றும் உயிரியல் காரணிகள்
சில குழந்தைகளுக்கு மரபணு காரணிகளால் எடை எளிதில் அதிகரிக்கும் இயல்பு இருக்கலாம். கூடுதலாக, ஹார்மோன் ஏற்றத் தாழ்வுகள் அல்லது தைராய்டு போன்ற பிரச்சனைகளும் இதை மேலும் மோசமாக்கும். மரபியல் தனிமையால் மட்டுமல்ல, சுற்றுச்சூழல் மற்றும் வாழ்க்கை முறை காரணிகளாலும் உடல் பருமன் உருவாகிறது.
3. மனநிலை மற்றும் உணர்ச்சி காரணிகள்
மன அழுத்தம், பதட்டம் அல்லது மனச்சோர்வு போன்ற பிரச்சனைகளை எதிர்கொள்ளும் குழந்தைகள் உணவை ஆறுதலாக எடுத்துக்கொள்வார்கள். இதனால் அதிகமாக சாப்பிடும் பழக்கம் உருவாகிறது. மேலும், போதிய தூக்கம் இல்லாதது பசியைக் கட்டுப்படுத்தும் ஹார்மோன்களை பாதித்து, அதிக கலோரி உணவுகளுக்கான ஆசையை தூண்டும். இது உடல் பருமனைக் கேள்விக்குறியில்லாமல் வளர்க்கிறது.
4. குடும்பம் மற்றும் சமூக சூழல்
வீட்டில் ஆரோக்கியமான உணவுகள், பழங்கள், காய்கறிகள் கிடைக்காத சூழலில் வளர்கிற குழந்தைகள் பெரும்பாலும் பதப்படுத்தப்பட்ட, மலிவான உணவுகளை அதிகம் சாப்பிடுகிறார்கள். பாதுகாப்பான வெளிப்புற விளையாட்டு இடங்கள் இல்லாததும் ஒரு முக்கிய பிரச்சனை. மேலும், உடல் எடை குறித்து தவறான புரிதல்கள் மற்றும் ஆரோக்கியம் குறித்த விழிப்புணர்வு இல்லாமையும் குழந்தைகளின் உணவு பழக்கங்களில் தாக்கம் ஏற்படுத்துகிறது.
5. தீர்வுகள் மற்றும் முன்னெச்சரிக்கைகள்
குழந்தை பருவ உடல் பருமனை தடுப்பதற்கு ஒரே ஒரு வழி போதாது. பல்துறை அணுகுமுறையுடன் செயல்பட வேண்டும்.
வழக்கமான உடற்பயிற்சி: தினசரி குறைந்தது ஒரு மணி நேரம் வெளிப்புற விளையாட்டு அல்லது உடல் இயக்கம் செய்ய ஊக்குவிக்கவும்.
சத்தான உணவு பழக்கம்: பழங்கள், காய்கறிகள், தானியங்கள் மற்றும் புரதம் நிறைந்த உணவுகளை தினசரி சேர்க்கவும்.
சர்க்கரை மற்றும் ஜங்க் உணவு கட்டுப்பாடு: அதிக கலோரி, எண்ணெய் மற்றும் சர்க்கரை நிறைந்த உணவுகளை குறைக்கவும்.
போதுமான தூக்கம்: வயதுக்கேற்ற தூக்க நேரத்தை உறுதி செய்ய வேண்டும்.
மன அழுத்த மேலாண்மை: குழந்தைகளின் உணர்ச்சி நிலையை கவனித்து, அவர்களுக்கு ஆதரவான சூழலை வழங்கவும்.
குடும்பப் பங்கு: பெற்றோர்கள் தாமே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கை முறையை கடைப்பிடிப்பது குழந்தைகளுக்கு சிறந்த முன்னுதாரணமாக இருக்கும்.
முடிவில், குழந்தை பருவ உடல் பருமன் என்பது உணவு பழக்கம் மட்டுமல்ல, வாழ்க்கை முறையுடனும் நெருக்கமாக இணைந்த பிரச்சனை. குடும்பம், பள்ளி, சமூகங்கள் எல்லோரும் இணைந்து செயல்பட்டால் மட்டுமே ஆரோக்கியமான, உற்சாகமான எதிர்கால தலைமுறையை உருவாக்க முடியும்.