பெண்கள் நடைப்பயிற்சி (Walking) செய்யும் போது வசதியாகவும், பாதுகாப்பாகவும், உடலுக்கு உகந்ததாகவும் இருக்கும் ஆடைகளை அணிவது மிகவும் முக்கியம். சரியான ஆடைகள் தேர்வு செய்தால் சோர்வு குறையும்; நடைப்பயிற்சியும் மகிழ்ச்சியாக இருக்கும்.
Walking செய்ய பெண்கள் அணிய வேண்டிய ஆடைகள்
1. லூஸ் ஃபிட் டி-ஷர்ட் / ஸ்போர்ட்ஸ் டாப்
பருத்தி (Cotton) அல்லது Sweat-absorbing fabric ஆடைகள் சிறந்தது
வியர்வையை உறிஞ்சி உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்திருக்கும்
மிக இறுக்கமாகவும், மிக லூசாகவும் இல்லாமல் இருக்க வேண்டும்
2. லெக்கின்ஸ் / டிராக் பேன்ட்
Stretch உள்ள லெக்கின்ஸ் அல்லது Track pants நடைப்பயிற்சிக்கு ஏற்றது
கால்களில் உரசல், எரிச்சல் ஏற்படாமல் பாதுகாக்கும்
நீளமான நடைப்பயிற்சிக்கு மிகவும் வசதி
3. Walking Shoes (மிக முக்கியம்)
Cushion உள்ள, லேசான எடையுள்ள Shoes தேர்வு செய்யுங்கள்
கால்களுக்கு சரியான ஆதரவு தர வேண்டும்
Slippers அல்லது Flat sandals தவிர்க்கவும்
4. Innerwear (Support உடையது)
சரியான support தரும் innerwear அணிவது அவசியம்
இது முதுகு வலி, மார்பக அசௌகரியத்தைத் தவிர்க்க உதவும்
5. வெளியில் நடக்கும்போது (Outdoor Walking)
காலை/மாலை நேரங்களில் Full sleeve light jacket அல்லது Shrug
வெயிலில் நடக்கும்போது Cap / Hat
Sunglasses அணிவது கண்களுக்கு பாதுகாப்பு
6. மழை அல்லது குளிர் காலம்
Quick-dry ஜாக்கெட்
ஈரமாவதற்கு இடமில்லாத ஆடைகள்
தவிர்க்க வேண்டியவை
மிக இறுக்கமான ஜீன்ஸ்
கனமான துணி ஆடைகள்
உயரமான ஹீல்ஸ் அல்லது கடினமான footwear