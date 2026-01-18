WhatsApp
Sunday, January 18, 2026
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
பிரித்தானியாவில் லண்டனில் தை மரபுத் திங்கள் நிகழ்வு ஆரம்பம்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் 'கட்டாளன்' படத்தின் டீசர் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கதிர் நடிக்கும் 'ஆசை ' திரைப்படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்...
by பூங்குன்றன்
யாழில் போதைப்பொருளை விற்க முயன்ற இரு இளைஞர்கள் கைது
by பூங்குன்றன்
யாழில் கோர விபத்து – ஒருவர் ஆபத்தான நிலையில் வைத்தியசாலையில்...
by பூங்குன்றன்
அரசியல் நோக்கங்களோ அல்லது வேறு விடயங்களோ எமக்கு முக்கியமல்ல ;...
by பூங்குன்றன்
இலண்டன் நீதிமன்றத்தில் மீண்டும் இளவரசர் ஹாரி: செய்தித்தாள் நிறுவனத்திற்கு எதிராக...
by இளவரசி
இந்தோனேசியாவில் காணாமல்போன விமானத்தின் சிதைவுகள் மலைப்பகுதியில் கண்டுபிடிப்பு
by இளவரசி

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை

written by இளவரசி 2 minutes read
வேலை – குடும்ப சமநிலை : பெண்களின் வெற்றிப் பாதை

இன்றைய சமூகத்தில் பெண்கள் குடும்பத்தின் முதுகெலும்பாகவும், சமூக வளர்ச்சியின் முக்கிய சக்தியாகவும் திகழ்கிறார்கள். வேலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கை என்ற இரு பொறுப்புகளையும் சமநிலைப்படுத்தி, தனிப்பட்ட சாதனை இலக்குகளை அடைவது எளிதானது அல்ல. ஆனால், சரியான அணுகுமுறை, மனநிலை மற்றும் திட்டமிடல் இருந்தால், பெண்கள் தங்கள் கனவுகளை நிச்சயமாக அடைய முடியும்.

1. வேலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையை பிரித்து கையாளும் வழிகள்

1.1 முன்னுரிமைகளை தெளிவாக நிர்ணயித்தல்

வாழ்க்கையில் எல்லா விஷயங்களும் ஒரே நேரத்தில் முக்கியமானவை அல்ல.

எந்த கட்டத்தில் வேலைக்கு அதிக கவனம் தேவை, எந்த நேரத்தில் குடும்பம் முக்கியம் என்பதை புரிந்துகொள்ள வேண்டும்.

உதாரணமாக, அலுவலக திட்டம் முக்கியமான காலத்தில் வேலைக்கு முன்னுரிமை கொடுக்கலாம்; குடும்ப நிகழ்வுகள், குழந்தைகளின் தேவைகள் இருக்கும் நேரத்தில் குடும்பத்திற்கு முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும்.

இதனால் மன அழுத்தம் குறைந்து, குழப்பமில்லாத முடிவுகளை எடுக்க முடியும்.

1.2 நேர மேலாண்மை

நேரம் என்பது திரும்ப கிடைக்காத செல்வம். அதை சரியாக பயன்படுத்தினால் வாழ்க்கை சீராகும்.

தினசரி செய்யவேண்டிய வேலைகளை பட்டியலிட்டு செயல்படுவது பயனுள்ளதாக இருக்கும்.

முக்கியமான வேலைகளை முதலில் செய்து முடிப்பது நேரத்தை சேமிக்கும்.

தேவையற்ற சமூக அழுத்தங்கள், அத்தியாவசியமில்லாத வேலைகளை தவிர்க்க கற்றுக்கொள்ள வேண்டும்.

எல்லாவற்றுக்கும் “சம்மதம்” என்பதற்குப் பதிலாக, தேவை என்றால் “இல்லை” என்று சொல்லும் பழக்கம் உருவாக வேண்டும்.

1.3 வேலை நேரம் – குடும்ப நேரம் என்ற எல்லை அமைத்தல்

அலுவலக வேலைகளையும் வீட்டுச் சுமைகளையும் கலக்காமல் பிரித்து வைக்க வேண்டும்.

வேலை முடிந்த பிறகு, குடும்பத்துடன் இருக்கும் நேரத்தில் அலுவலக அழைப்புகள், மின்னஞ்சல்கள் தவிர்க்கப்பட வேண்டும்.

அதேபோல், வேலை நேரத்தில் குடும்ப பிரச்சினைகளை மனதில் வைத்துக் கொண்டு கவனம் சிதற விடக்கூடாது.

இந்த எல்லை அமைத்தல் மன அமைதியையும், உறவுகளின் நெருக்கத்தையும் அதிகரிக்கும்.

1.4 ஆதரவை ஏற்றுக்கொள்வது

பெண்கள் எல்லாவற்றையும் தனியாகச் செய்ய வேண்டும் என்ற எண்ணம் தேவையற்ற சுமையை ஏற்படுத்தும்.

கணவர், பெற்றோர், மாமியார், நண்பர்கள் ஆகியோரின் உதவியை ஏற்றுக்கொள்வது பலவீனம் அல்ல; அது புத்திசாலித்தனம்.

வீட்டுப்பணிகளை பகிர்ந்து செய்வது பெண்களின் சோர்வை குறைத்து, நேரத்தை சேமிக்கும்.

ஆதரவு கிடைக்கும் போது, பெண்கள் தங்கள் திறமையை முழுமையாக வெளிப்படுத்த முடியும்.

1.5 தன்னல பாதுகாப்பு

பெண்கள் பெரும்பாலும் தங்களை மறந்து பிறரை கவனிப்பார்கள்.

உடல் நலம், மன நலம் இரண்டும் நல்ல நிலையில் இருந்தால்தான் எந்தப் பொறுப்பையும் சிறப்பாக செய்ய முடியும்.

போதிய ஓய்வு, ஆரோக்கியமான உணவு, மன அமைதிக்கான நேரம் அவசியம்.

சோர்வடைந்தால் ஓய்வு எடுப்பது குற்றமல்ல; அது வாழ்க்கையை மீண்டும் சீராக்கும் வழி.

2. பெண்கள் தங்கள் சாதனை இலக்கை அடைய வேண்டிய நடைமுறைகள்

2.1 தெளிவான இலக்கு அமைத்தல்

வாழ்க்கையில் எதை அடைய வேண்டும் என்பதில் தெளிவு இல்லையெனில் முயற்சிகள் சிதறும்.

குறுகிய கால இலக்குகள் (Short-term goals) மற்றும் நீண்டகால இலக்குகள் (Long-term goals) என பிரித்து அமைத்தல் அவசியம்.

இலக்குகள் நிஜமானவையாகவும், அடையக்கூடியவையாகவும் இருக்க வேண்டும்.

தெளிவான இலக்கு பெண்களை தொடர்ந்து முன்னேற ஊக்குவிக்கும்.

2.2 தொடர்ச்சியான கற்றல்

அறிவும் திறனும் வளர்ந்தால்தான் போட்டி நிறைந்த உலகில் நிலைத்து நிற்க முடியும்.

புதிய தொழில்நுட்பங்கள், திறன்கள், பயிற்சிகளை கற்றுக்கொள்ள பெண்கள் தயங்கக்கூடாது.

கற்றல் என்பது வயதிற்கும், சூழ்நிலைக்கும் கட்டுப்பட்டது அல்ல.

தொடர்ச்சியான கற்றல் தன்னம்பிக்கையையும், தொழில் வளர்ச்சியையும் உறுதி செய்யும்.

2.3 தன்னம்பிக்கை வளர்த்தல்

“எனக்கு முடியாது” என்ற எண்ணமே மிகப்பெரிய தடையாக இருக்கும்.

பெண்கள் தங்களின் திறமையை குறைத்து மதிப்பிடக் கூடாது.

சிறிய சாதனைகளையும் கொண்டாடுவது தன்னம்பிக்கையை அதிகரிக்கும்.

தன்னம்பிக்கை உள்ள பெண் எந்த சவாலையும் எதிர்கொள்ள துணிவுடன் நிற்பாள்.

2.4 தோல்வியை பயமாக அல்ல, பாடமாக பார்க்குதல்

தோல்வி வாழ்க்கையின் ஒரு பகுதியே.

ஒவ்வொரு தோல்வியும் ஒரு புதிய பாடத்தை கற்றுத் தருகிறது.

தோல்வியால் மனம் உடைந்து நின்றுவிடாமல், அதிலிருந்து அனுபவம் பெற்று முன்னேற வேண்டும்.

பல பெரிய சாதனையாளர்களின் வாழ்க்கை தோல்விகளால் நிரம்பியதே.

2.5 தன்னை ஒப்பிடுவதை தவிர்த்தல்

பிறரின் வாழ்க்கையுடன் தன்னை ஒப்பிடுவது மனஅழுத்தத்தை உருவாக்கும்.

ஒவ்வொருவரின் சூழ்நிலையும், பாதையும் வேறுபட்டவை.

நேற்று இருந்த தன்னைவிட இன்று முன்னேற்றம் உள்ளதா என்பதே முக்கியம்.

தன்னை தானே மேம்படுத்திக் கொள்வதே உண்மையான வெற்றி.

வேலை மற்றும் குடும்ப வாழ்க்கையை பிரித்து கையாள்வது பெண்களுக்கு ஒரு சவால் என்றாலும், அது சாத்தியமற்றது அல்ல. சரியான திட்டமிடல், ஆதரவு, தன்னம்பிக்கை மற்றும் மன உறுதி இருந்தால், பெண்கள் குடும்பத்திலும் தொழிலிலும் சிறந்து விளங்க முடியும். ஒரு பெண் தன்னை நம்பத் தொடங்கும் நாளிலிருந்தே, அவளின் சாதனைப் பயணம் ஆரம்பமாகிறது.

இளவரசி

