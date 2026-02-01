மாதவிடாய் காலங்களில் ஏற்படும் மன அழுத்தங்கள்

மாதவிடாய் (Periods) என்பது பெண்களின் வாழ்க்கையில் இயற்கையான ஒரு உடல் மாற்றம். மாதவிடாய் காலங்களில் பெண்களுக்கு ஹார்மோன் மாற்றங்களால் மனநிலையில் மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இயல்பு. இந்த நாட்களில் காரணமில்லாத கவலை, கோபம், சோகம், எரிச்சல் மற்றும் மனச்சோர்வு தோன்றலாம். உடல் வலி, தூக்கமின்மை, சோர்வு மற்றும் வேலை/படிப்பு அழுத்தங்களும் மன அழுத்தத்தை அதிகரிக்கக் காரணமாகும்.
யோகா, தியானம், போதுமான ஓய்வு, சத்தான உணவு மற்றும் மனதை நம்பிக்கையுள்ளவர்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வது இந்த மன அழுத்தங்களை குறைக்க உதவும். இது ஒரு இயற்கையான மாற்றம் என்பதை புரிந்து கொண்டு, தன்னைத்தான் கவனிப்பது மிகவும் முக்கியம்.
மன அழுத்தம் ஏற்பட காரணங்கள்
1. ஹார்மோன் மாற்றங்கள்
மாதவிடாய் முன்பும், அதன் போது கூட ஈஸ்ட்ரஜன் மற்றும் புரோஜெஸ்டிரோன் ஹார்மோன்களில் ஏற்படும் மாற்றங்கள் மனநிலையை நேரடியாக பாதிக்கிறது. இதனால் Mood Swings ஏற்படலாம்.
2. உடல் வலி மற்றும் அசௌகரியம்
வயிற்று வலி, முதுகு வலி, தலைவலி, உடல் சோர்வு போன்றவை மனதை சோர்வடையச் செய்து எரிச்சல் மற்றும் பதற்றத்தை அதிகரிக்கலாம்.
3. தூக்கமின்மை
மாதவிடாய் காலங்களில் சிலருக்கு தூக்கம் சரியாக வராது. தூக்கமின்மை மன அழுத்தத்தை மேலும் அதிகரிக்கும்.
4. உணவு பழக்க மாற்றங்கள்
இனிப்பு அல்லது ஜங்க் உணவுகளுக்கான ஆசை அதிகரிக்கும். இது உடல்நலத்தையும் மனநிலையையும் பாதிக்கலாம்.
5. சமூக மற்றும் வேலை அழுத்தங்கள்
உடல் நலம் சரியில்லாத நிலையிலும் வழக்கமான வேலை, படிப்பு, குடும்ப பொறுப்புகள்—all together மன அழுத்தத்தை உருவாக்கும்.
மன அழுத்தத்தை குறைக்கும் வழிகள்
1. யோகா மற்றும் தியானம்
மெல்லிய யோகாசனங்கள், சுவாச பயிற்சிகள் (Pranayama) மனதை அமைதியாக்க உதவும்.
2. சத்தான உணவு
இரும்புச்சத்து, மக்னீசியம், கால்சியம் நிறைந்த உணவுகள் (கீரைகள், பருப்பு வகைகள், பழங்கள்) மனநிலையை சீராக வைத்திருக்கும்.
3. போதுமான தண்ணீர்
நீரிழப்பு இருந்தால் சோர்வும் எரிச்சலும் அதிகரிக்கும். தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும்.
4. ஓய்வு மற்றும் தூக்கம்
உடலைக் கேளுங்கள். தேவையான அளவு ஓய்வும் நல்ல தூக்கமும் மன அழுத்தத்தை குறைக்கும்.
5. மனதைப் பகிர்ந்து கொள்ளுதல்
நம்பிக்கையுள்ள தோழி, குடும்ப உறுப்பினர் அல்லது அம்மாவிடம் மனதைத் திறந்து பேசுவது மனச்சுமையை குறைக்கும்.
மாதவிடாய் காலங்களில் மன அழுத்தம் ஏற்படுவது பலவீனம் அல்ல, அது ஒரு இயற்கையான உடல்–மன மாற்றம். உங்களைப் புரிந்துகொண்டு, உங்களுக்கேற்ற பராமரிப்பை கொடுத்தால் இந்த நாட்களையும் நிம்மதியாக கடக்க முடியும்.