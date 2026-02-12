திருமண வாழ்க்கையில் ரொமான்ஸ் குறைவதற்கான காரணங்கள் என்ன?

திருமணம் என்பது ஆண் மற்றும் பெண் இருவரும் புதிய வாழ்க்கையை கனவுகளும் எதிர்பார்ப்புகளும் நிரம்பிய மனதுடன் தொடங்கும் ஒரு முக்கியமான கட்டமாகும். வாழ்க்கைத்துணை அழகாகவும் அன்பானவராகவும் இருக்க வேண்டும் என்ற விருப்பம் பொதுவாக அனைவரிடமும் காணப்படும். ஒரு திருமண வாழ்க்கை இனிமையாக அமைய அன்பும் ரொமான்ஸும் முக்கிய பங்கு வகிக்கின்றன. ஆனால் காலம் செல்ல செல்ல பல தம்பதிகளின் உறவுகளில் ரொமான்ஸ் குறைந்து சலிப்பு தோன்றும் நிலை உருவாகிறது. இதற்கு பல காரணங்கள் உள்ளதாக உறவியல் நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.
திருமண உறவில் தகவல் தொடர்பு மிக முக்கியமானதாக கருதப்படுகிறது. தம்பதிகள் தங்களின் எண்ணங்கள் மற்றும் உணர்வுகளை வெளிப்படையாக பகிர்ந்து கொள்ளாமல் இருந்தால் தவறான புரிதல்கள் உருவாகும். இந்த தொடர்பு குறைபாடு உறவின் நெருக்கத்தை குறைத்து, ரொமான்ஸ் மெதுவாக சுருங்குவதற்கு வழிவகுக்கிறது.
வேலைப்பளு மற்றும் மன அழுத்தமும் திருமண வாழ்க்கையில் பெரும் தாக்கத்தை ஏற்படுத்துகின்றன. பொறுப்புகள் அதிகரிக்கும் போது தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் செலவிடும் நேரம் குறைந்து விடுகிறது. இதனால் உறவில் இருந்த அன்பும் நெருக்கமும் படிப்படியாக குறையத் தொடங்குகிறது.
திருமணத்திற்கு பிறகு வாழ்க்கையில் புதுமை இல்லாமல் ஒரே மாதிரியான நடைமுறை தொடர்வதும் உறவின் சுவாரஸ்யத்தை குறைக்கிறது. தினசரி ஒரே செயல்களில் ஈடுபடுவது சலிப்பை உருவாக்கி, தம்பதிகளின் உறவில் ஆர்வம் குறைய காரணமாகிறது.
துணையிடமிருந்து புறக்கணிப்பு ஏற்படும் சூழ்நிலைகளும் உறவில் விரக்தியை அதிகரிக்கின்றன. ஒருவரின் முயற்சிகளை மற்றொருவர் மதிக்காமல் இருப்பது அன்பை மெதுவாக குறைக்கும். உறவில் ஒருவருக்கொருவர் பாராட்டும் மனப்பான்மை மிகவும் அவசியமானதாகும்.
எதிர்மறையான அணுகுமுறையும் உறவை பாதிக்கும் ஒரு முக்கிய காரணமாகும். தம்பதிகள் ஒருவருக்கொருவர் ஆதரவாகவும் நேர்மறையான மனப்பான்மையுடனும் நடந்துகொண்டால் மட்டுமே உறவில் அன்பும் இணைப்பும் நிலைத்திருக்கும்.
திருமண வாழ்க்கையில் உடல்ரீதியான நெருக்கமும் முக்கியத்துவம் பெறுகிறது. அன்பான தொடுதல், கட்டிப்பிடித்தல் போன்ற சிறிய அன்பு வெளிப்பாடுகள் உறவை வலுப்படுத்துகின்றன. இத்தகைய உணர்ச்சி வெளிப்பாடுகள் இல்லாமல் போனால் உறவில் தூரம் உருவாகும்.
மேலும் கடந்த காலத்தில் ஏற்பட்ட பிரச்சினைகள் தீர்க்கப்படாமல் மனதில் தேங்கி இருந்தால் அது உறவை பாதிக்கும். பிரச்சினைகள் தோன்றும் போது அவற்றை திறந்த மனதுடன் பேசி தீர்ப்பது திருமண வாழ்க்கையில் அன்பையும் புரிதலையும் நிலைநிறுத்த உதவுகிறது.
இனி என்ன! காதலர் தினம் வரவிருக்கிறது; உங்கள் திருமண துணையிடம் அன்பையும் ரொமான்ஸையும் வெளிப்படுத்தி உறவை மேலும் இனிமையாக்குங்கள்.