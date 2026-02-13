காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?

ஒவ்வொரு ஆண்டும் பிப்ரவரி 14ஆம் திகதி உலகம் முழுவதும் காதலர் தினம் உற்சாகமாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. காதலர்கள், தம்பதிகள், இளம் ஜோடிகள் என பலரும் இந்த நாளில் தங்கள் அன்பை வெளிப்படுத்த பரிசுகள், பூக்கள், சாக்லேட்டுகள், வாழ்த்து அட்டைகள், ஆபரணங்கள் மற்றும் சிறப்பு விருந்துகள் போன்றவற்றை ஏற்பாடு செய்கின்றனர். இதனால், இந்த காலகட்டத்தில் சந்தைகள் பெரும் வர்த்தக சுழற்சியை அடைகின்றன. ஆனால், இந்த பரிசு கலாச்சாரத்தில் அதிகமாக செலவு செய்பவர்கள் யார் – ஆண்களா, பெண்களா? என்ற கேள்வி பலரிடமும் எழுகிறது.
புள்ளிவிவரங்கள் என்ன சொல்கின்றன?
சர்வதேச அளவில் மேற்கொள்ளப்பட்ட பல ஆய்வுகள் மற்றும் சந்தை கணக்கெடுப்புகள் கூறுவதாவது, காதலர் தின செலவினங்களில் சுமார் 60 முதல் 70 சதவீதம் வரை ஆண்களால் மேற்கொள்ளப்படுகிறது. குறிப்பாக பூங்கொத்துகள், நகைகள், வாசனைத் திரவியங்கள், ஸ்மார்ட்போன்கள், ஆடைகள் போன்ற விலை உயர்ந்த பரிசுகளை வாங்குவதில் ஆண்கள் முன்னிலையில் உள்ளனர். இதனால், அவர்களின் சராசரி செலவினம் பெண்களை விட அதிகமாக உள்ளது.
சமூக எதிர்பார்ப்பும் பாரம்பரியமும்
சமூகத்தில் நீண்ட காலமாக நிலவி வரும் ஒரு மனநிலை, “ஆண் தான் பெண்ணை மகிழ்விக்க வேண்டும்” என்ற எண்ணம். இதன் காரணமாக, காதலர் தினம் வந்தால் ஆண்கள் தங்கள் துணைக்கு சிறந்த பரிசு வாங்க வேண்டும் என்ற அழுத்தத்தை உணர்கிறார்கள். இது அவர்களை அதிகமாக செலவு செய்யத் தூண்டுகிறது. மேலும், திரைப்படங்கள், விளம்பரங்கள், சமூக ஊடகப் பதிவுகள் ஆகியவை இந்த எதிர்பார்ப்பை மேலும் வலுப்படுத்துகின்றன.
பெண்களின் பரிசு தேர்வு: உணர்ச்சி மையமாக
பெண்கள் பொதுவாக பரிசின் விலையைவிட அதில் உள்ள அர்த்தம், உணர்ச்சி, நினைவுப் பதிவு ஆகியவற்றுக்கு முக்கியத்துவம் அளிக்கின்றனர். கையால் செய்த வாழ்த்து அட்டைகள், தனிப்பயன் புகைப்படப் பொருட்கள், கையால் செய்த சிறிய நினைவுப் பரிசுகள், காதல் கடிதங்கள் போன்றவை பெண்களின் விருப்பப் பரிசுகளாக இருக்கின்றன. இதனால், செலவினம் குறைந்திருந்தாலும், அதன் உணர்ச்சி மதிப்பு அதிகமாக இருக்கிறது.
வணிக உலகின் பார்வை:
காதலர் தினம் வர்த்தக நிறுவனங்களுக்கு ஒரு பெரும் வாய்ப்பாக மாறியுள்ளது. பூக்கடைகள், நகைக் கடைகள், ஆடை கடைகள், உணவகங்கள், ஆன்லைன் ஷாப்பிங் தளங்கள் என அனைத்தும் இந்த காலகட்டத்தில் சிறப்பு சலுகைகள், தள்ளுபடிகள் மற்றும் விளம்பரங்களை வழங்குகின்றன. குறிப்பாக ஆண்களை இலக்காகக் கொண்டு விளம்பரங்கள் வடிவமைக்கப்படுகின்றன. “உங்கள் காதலியை மகிழ்விக்க சிறந்த பரிசு” என்ற வாசகங்கள் ஆண்களை அதிகமாக வாங்கச் செய்கின்றன.
இங்கிலாந்து சூழலில் நிலைமை:
இங்கிலாந்தில் காதலர் தினம் மிகப் பெருமளவில் வணிக ரீதியாகக் கொண்டாடப்படுகிறது. அங்கு மேற்கொள்ளப்பட்ட ஆய்வுகளின்படி, காதலர் தினத்தில் பரிசுகள் வாங்குவதில் ஆண்களே முன்னிலையில் உள்ளனர். குறிப்பாக பூங்கொத்துகள், சாக்லேட்டுகள், நகைகள், வாசனைத் திரவியங்கள், விலை உயர்ந்த உணவகங்களில் இரவு உணவு முன்பதிவுகள் போன்றவற்றில் ஆண்கள் அதிகமாக செலவழிக்கின்றனர். அதே நேரத்தில், பெண்கள் தனிப்பயன் அட்டைகள், சிறிய நினைவுப் பரிசுகள், கைச்செய்த பொருட்கள் போன்ற உணர்ச்சி சார்ந்த பரிசுகளை அதிகம் தேர்ந்தெடுக்கின்றனர். ஆன்லைன் ஷாப்பிங் மற்றும் விரைவான டெலிவரி சேவைகள் பரவலாக இருப்பதால், இங்கிலாந்தில் காதலர் தின வர்த்தகம் ஒவ்வொரு ஆண்டும் கணிசமாக உயர்ந்து வருகிறது.
இலங்கையின் சூழலில் நிலைமை:
இலங்கையிலும் கடந்த சில ஆண்டுகளாக காதலர் தினம் வணிக ரீதியாக பெரும் முக்கியத்துவம் பெற்றுள்ளது. கொழும்பு, கண்டி, காலி போன்ற நகரங்களில் பூக்கடைகள், கேக் கடைகள், உணவகங்கள், பரிசுக் கடைகள் ஆகியவை சிறப்பு அலங்காரங்களுடன் செயல்படுகின்றன. இங்கும் பெரும்பாலான வாடிக்கையாளர்கள் ஆண்களாகவே இருப்பது குறிப்பிடத்தக்கது. ஆனால், சமூக ஊடகப் பயன்பாடு அதிகரித்ததன் காரணமாக, பெண்களும் ஆன்லைன் வழியாக பரிசுகள் வாங்கும் போக்கு அதிகரித்து வருகிறது.
மொத்தத்தில் பார்க்கும்போது, காதலர் தினத்தில் அதிகமாக பரிசுகள் வாங்குபவர்கள் ஆண்களே. இருப்பினும், பரிசின் விலையைவிட அதில் உள்ள அன்பு, கவனம், உணர்ச்சி ஆகியவையே முக்கியமானவை. சிறிய, மனப்பூர்வமான பரிசு கூட ஒரு உறவை ஆழமாக்கும் சக்தி கொண்டது.
ஆகவே, காதலர் தினம் என்பது விலை உயர்ந்த பொருட்களின் போட்டியாக அல்ல, உண்மையான அன்பின் வெளிப்பாடாக இருக்க வேண்டும்.