WhatsApp
Tuesday, May 26, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? | சுப்ரம்...
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்

செய்திகள்

சிறுவர்களுக்கு சிறைத்தண்டனை விதிக்கப்படாத பாலியல் வழக்கு: மேல்முறையீட்டு நீதிமன்றத்திற்கு பரிந்துரை
by இளவரசி
இங்கிலாந்தில் அதிகரித்த வெப்பம்: நீர்நிலைகளில் மூழ்கி உயிரிழந்த மூன்று சிறுவர்கள்!
by இளவரசி
இலங்கை மகளிர் ஏ அணியுடனான 3ஆவது ரி20 போட்டியில் நியூஸிலாந்து...
by பூங்குன்றன்
தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது?
by இளவரசி
இலங்கை மலையக இந்து குருமார் ஒன்றியம் மற்றும் ஜனாதிபதியின் செயலாளர்...
by பூங்குன்றன்
யாழ். நகரப் பிரதேசத்திற்கு முறையான வடிகாலமைப்பு வேண்டும் | கஜேந்திரகுமார்
by பூங்குன்றன்
பழைய முறையிலாவது மாகாணசபை தேர்தலை நடத்த வேண்டும் | கட்சிகள்...
by பூங்குன்றன்
தனியார் பஸ் உரிமையாளர்கள் திருகோணமலை ஆளுநர் செயலகம் முன் ஆர்ப்பாட்டம்
by பூங்குன்றன்

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை வாணி போஜனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ருக்மணி வசந்த்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராஷி கண்ணாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மகளிர் தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது?

தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது?

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது

வீட்டின் அழகையும், மன அமைதியையும் அதிகரிக்கும் உள்துறைச் செடிகளில் மிகவும் பிரபலமானது மணிபிளாட் (Money Plant) செடி. மண்ணில் மட்டுமல்லாமல், தண்ணீர் நிரப்பிய கண்ணாடி குவளை அல்லது பாட்டில்களிலும் இந்தச் செடியை எளிதாக வளர்க்கலாம். குறைந்த பராமரிப்பில் நன்றாக வளரும் இந்தச் செடி, வீட்டிற்கு நேர்மறை ஆற்றலை தரும் என்ற நம்பிக்கையும் பலரிடம் உள்ளது.

மணிபிளாட் செடியை தண்ணீரில் வளர்ப்பது எப்படி?

மணிபிளாட் செடியின் ஒரு கிளையை வெட்டி, அதன் கீழ்ப்பகுதி தண்ணீரில் மூழ்கும் வகையில் கண்ணாடி ஜாடி அல்லது பாட்டிலில் வைக்க வேண்டும். சில நாட்களில் புதிய வேர்கள் உருவாகத் தொடங்கும்.

சரியான குவளை அல்லது பாட்டிலை தேர்வு செய்யுங்கள்
கண்ணாடி குவளை பயன்படுத்துவது அழகாக இருக்கும்
வாய்பகுதி மிகச் சிறியதாக இருக்கக் கூடாது
தண்ணீர் மாற்ற எளிதான பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும்

எவ்வளவு தண்ணீர் நிரப்ப வேண்டும்?

செடியின் வேர்கள் மட்டும் தண்ணீரில் மூழ்கியிருக்க வேண்டும். முழு தண்டையும் தண்ணீரில் வைத்தால் அழுகக்கூடும்.

முக்கிய குறிப்புகள்:
வாரத்திற்கு ஒரு முறை தண்ணீர் மாற்றவும்
மாசான தண்ணீர் இருந்தால் உடனே மாற்றவும்
வடிகட்டிய அல்லது ஒரு நாள் வைத்த தண்ணீர் பயன்படுத்தலாம்
எந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும்?

மணிபிளாட் செடிக்கு நேரடி வெயில் தேவையில்லை.

சிறந்த இடங்கள்:
ஜன்னல் அருகில்
ஹால் அல்லது அலுவலக மேசை
மறைமுக வெளிச்சம் கிடைக்கும் இடங்கள்

உரம் தேவையா?

தண்ணீரில் வளர்க்கப்படும் மணிபிளாட் செடிக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே ஊட்டச்சத்து தேவைப்படும்.

மாதத்திற்கு ஒருமுறை liquid fertilizer சேர்க்கலாம்
அதிக உரம் சேர்த்தால் வேர்கள் பாதிக்கப்படலாம்

இலைகள் மஞ்சளாக மாறுவதற்கான காரணங்கள்

நேரடி கடும் வெயிலில் வைத்தால் இலைகள் மஞ்சளாக மாறக்கூடும்.

1. அதிக வெயில்
2. தண்ணீர் அடிக்கடி மாற்றாதது
3. அதிக உரம்
4. வேர்கள் அழுகுதல்

இந்த பிரச்சினைகள் இருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட இலைகளை அகற்றி, புதிய தண்ணீர் மாற்ற வேண்டும்.

மணிபிளாட் செடியின் நன்மைகள்

வீட்டின் அழகை அதிகரிக்கும்
காற்றை சுத்தப்படுத்த உதவும்
மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவலாம்
அலுவலகம் மற்றும் வீட்டிற்கு இயற்கை தோற்றம் தரும்

கவனிக்க வேண்டியவை

கொசுக்கள் உருவாகாமல் தண்ணீரை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்
வேர்கள் கருமையாக மாறினால் உடனே வெட்டி அகற்றவும்
சில மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கிளைகளை வெட்டி பராமரிக்கலாம்

மணிபிளாட் செடி மிகவும் எளிதாக வளரக்கூடிய உள்துறைச் செடியாகும். சிறிய கவனிப்புடன் வீட்டுக்குள் அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்க்க முடியும். வீட்டை இயற்கை சூழலாக மாற்ற விரும்புபவர்களுக்கு இது சிறந்த தேர்வாகும்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

தன்னம்பிக்கையை உயர்த்தும் ரெட் நெயில் தியரி பற்றி தெரியுமா?

வாழைப்பழ ஃபேஸ் மாஸ்க்கின் நன்மைகள்

முகத்தில் இறந்த செல்கள் நீக்க இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகள்!

இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு...

காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது...

காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?

பிரபலமானவை

புற்றுநோய் விழிப்புணர்வுக்காக ‘கிளி மக்கள்’ அமைப்பின் மனிதாபிமான ஓட்டம்
சொந்த ராசிக்கு செல்லும் புதன்: 3 ராசிக்காரர்களுக்கு பண நெருக்கடியும் மனக் குழப்பமும் இருக்கும்!
எடின்பரோ மாரத்தான் ஓட்டத்திற்கு வலுசேர்க்கும் முகமாக கிளிநொச்சியில் மாரத்தான்!
இன்றைய ராசிபலன் 24 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று மகிழ்ச்சி!

ஆன்மீகம்

இன்றைய ராசிபலன் 24 மே 2026: இந்த 4 ராசிக்காரர்களுக்கு இன்று...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 22 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்களை இன்று தோல்வி...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 21 மே 2026: 4 ராசிக்காரர்கள் இன்று வெற்றிப்...
by இளவரசி
இன்றைய ராசிபலன் 20 மே 2026: 3 ராசிக்காரர்கள் மிகுந்த எச்சரிக்கையுடன்...
by இளவரசி
சனி பகவானின் நட்சத்திர பெயர்ச்சி: எந்த ராசிக்கு அதிர்ஷ்டம்? யாருக்கு சவால்கள்?
by இளவரசி

மகளிர்

வாழைப்பழ ஃபேஸ் மாஸ்க்கின் நன்மைகள்
by இளவரசி
முகத்தில் இறந்த செல்கள் நீக்க இயற்கை ஸ்க்ரப் முறைகள்!
by இளவரசி
இலண்டன் தமிழ் பெண்கள் அமைப்பின் சர்வதேச பெண்கள் தின நிகழ்வு (படங்கள்)
by ஆசிரியர் 
காதல் துணையின் அருகில் தூக்கம் வருவது ஏன்? – அது சலிப்பின்...
by இளவரசி
காதலர் தினத்தில் அதிக பரிசு வாங்குபவர்கள் ஆண்களா, பெண்களா?
by இளவரசி

சமையல்

இந்த ஸ்டைலில் மிளகு சிக்கன் செய்து பாருங்கள்!
by இளவரசி
ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ரவா உப்புமா!
by இளவரசி
பாரம்பரிய சுவைமிக்க மிளகு குழம்பு
by இளவரசி
வெள்ளரிக்காய் + ரவை இட்லி ரெசிபி!
by இளவரசி
கசப்பு இல்லாமல் பாகற்காய் புளி குழம்பு செய்வது எப்படி?
by இளவரசி

மருத்துவம்

எந்த கனவுகள் வந்தால் ஆபத்து? கனவுகள் சொல்லும் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
பருத்தி பாலின் நன்மைகள்
by இளவரசி
எலும்புகள் இரும்பு போல வலுவாக கறிவேப்பிலை சாப்பிடுங்கள்
by இளவரசி
மாரடைப்புக்கு முன் உடல் தரும் எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் – புறக்கணித்தால் உயிருக்கு...
by இளவரசி
அதிகப்படியான இருமல் வர காரணம் என்ன? – இலகு வீட்டு வைத்தியம்
by இளவரசி

சினிமா

அறிமுக நடிகர் டி. அண்டனி நடிக்கும் ‘ஏன் என்னை ஏதோ செய்தாய்’ படத்தின் முதல் பாடல் வெளியீடு

by பூங்குன்றன்
நடிகர் கௌதம் ராம் கார்த்திக் வெளியிட்ட ‘பாதாம்கீர்’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்
நடிகர் ஹிப் ஹொப் தமிழா நடிக்கும் ‘மீசைய முறுக்கு 2’ படத்தின் அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
ஜூலை மாதத்தில் வெளியாகும் நடிகர் மாதவனின் ‘G.D.N – ஜி டி நாயுடு’
by பூங்குன்றன்
விஜய் அண்டனியின் ‘அப்பா குட்டி’ படத்தின் ஃபர்ஸ்ட் லுக் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

29 | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
மனிதனும் தெய்வமாகலாம் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீள்-இரா (Neelira) படம் பார்த்தேன்… | பி.எச். அப்துல் ஹமீது
by பூங்குன்றன்
லீடர் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
நீளிரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

துப்பறியும் சாம்பு சார்! உதவி தேவை | கிறிஸ்டி நல்லரெத்தினம்

by சுகி 
கச்சதீவு- யாழ்ப்பாணம் | சில்லறைத்தனமான உரையும், கவர்ச்சி அரசியலும் | அ. நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
அதிகாரத்தின் பின்னால் ஓடுவது கம்பன் குணம் அல்ல | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
விஜய் வெற்றி | மேற்கு – ஐரோப்பிய ஊடகங்களின் பார்வை | அ.நிக்ஸன்
by பூங்குன்றன்
பிரித்தானிய அரசியலில் புதிய முகம் | யார் இந்த ஜொய்சி ஜோசப்? |...
by ஆசிரியர் 

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More

Adblock Detected

Please support us by disabling your AdBlocker extension from your browsers for our website.