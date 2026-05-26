தண்ணீர் குவளையில் மணிபிளாட் செடியை எப்படி பராமரிப்பது?

வீட்டின் அழகையும், மன அமைதியையும் அதிகரிக்கும் உள்துறைச் செடிகளில் மிகவும் பிரபலமானது மணிபிளாட் (Money Plant) செடி. மண்ணில் மட்டுமல்லாமல், தண்ணீர் நிரப்பிய கண்ணாடி குவளை அல்லது பாட்டில்களிலும் இந்தச் செடியை எளிதாக வளர்க்கலாம். குறைந்த பராமரிப்பில் நன்றாக வளரும் இந்தச் செடி, வீட்டிற்கு நேர்மறை ஆற்றலை தரும் என்ற நம்பிக்கையும் பலரிடம் உள்ளது.
மணிபிளாட் செடியை தண்ணீரில் வளர்ப்பது எப்படி?
மணிபிளாட் செடியின் ஒரு கிளையை வெட்டி, அதன் கீழ்ப்பகுதி தண்ணீரில் மூழ்கும் வகையில் கண்ணாடி ஜாடி அல்லது பாட்டிலில் வைக்க வேண்டும். சில நாட்களில் புதிய வேர்கள் உருவாகத் தொடங்கும்.
சரியான குவளை அல்லது பாட்டிலை தேர்வு செய்யுங்கள்
கண்ணாடி குவளை பயன்படுத்துவது அழகாக இருக்கும்
வாய்பகுதி மிகச் சிறியதாக இருக்கக் கூடாது
தண்ணீர் மாற்ற எளிதான பாத்திரமாக இருக்க வேண்டும்
எவ்வளவு தண்ணீர் நிரப்ப வேண்டும்?
செடியின் வேர்கள் மட்டும் தண்ணீரில் மூழ்கியிருக்க வேண்டும். முழு தண்டையும் தண்ணீரில் வைத்தால் அழுகக்கூடும்.
முக்கிய குறிப்புகள்:
வாரத்திற்கு ஒரு முறை தண்ணீர் மாற்றவும்
மாசான தண்ணீர் இருந்தால் உடனே மாற்றவும்
வடிகட்டிய அல்லது ஒரு நாள் வைத்த தண்ணீர் பயன்படுத்தலாம்
எந்த இடத்தில் வைக்க வேண்டும்?
மணிபிளாட் செடிக்கு நேரடி வெயில் தேவையில்லை.
சிறந்த இடங்கள்:
ஜன்னல் அருகில்
ஹால் அல்லது அலுவலக மேசை
மறைமுக வெளிச்சம் கிடைக்கும் இடங்கள்
உரம் தேவையா?
தண்ணீரில் வளர்க்கப்படும் மணிபிளாட் செடிக்கு மிகக் குறைந்த அளவிலேயே ஊட்டச்சத்து தேவைப்படும்.
மாதத்திற்கு ஒருமுறை liquid fertilizer சேர்க்கலாம்
அதிக உரம் சேர்த்தால் வேர்கள் பாதிக்கப்படலாம்
இலைகள் மஞ்சளாக மாறுவதற்கான காரணங்கள்
நேரடி கடும் வெயிலில் வைத்தால் இலைகள் மஞ்சளாக மாறக்கூடும்.
1. அதிக வெயில்
2. தண்ணீர் அடிக்கடி மாற்றாதது
3. அதிக உரம்
4. வேர்கள் அழுகுதல்
இந்த பிரச்சினைகள் இருந்தால் பாதிக்கப்பட்ட இலைகளை அகற்றி, புதிய தண்ணீர் மாற்ற வேண்டும்.
மணிபிளாட் செடியின் நன்மைகள்
வீட்டின் அழகை அதிகரிக்கும்
காற்றை சுத்தப்படுத்த உதவும்
மன அழுத்தத்தை குறைக்க உதவலாம்
அலுவலகம் மற்றும் வீட்டிற்கு இயற்கை தோற்றம் தரும்
கவனிக்க வேண்டியவை
கொசுக்கள் உருவாகாமல் தண்ணீரை சுத்தமாக வைத்திருக்க வேண்டும்
வேர்கள் கருமையாக மாறினால் உடனே வெட்டி அகற்றவும்
சில மாதங்களுக்கு ஒருமுறை கிளைகளை வெட்டி பராமரிக்கலாம்
மணிபிளாட் செடி மிகவும் எளிதாக வளரக்கூடிய உள்துறைச் செடியாகும். சிறிய கவனிப்புடன் வீட்டுக்குள் அழகாகவும் ஆரோக்கியமாகவும் வளர்க்க முடியும். வீட்டை இயற்கை சூழலாக மாற்ற விரும்புபவர்களுக்கு இது சிறந்த தேர்வாகும்.