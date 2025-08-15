WhatsApp
Friday, August 15, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
செய்திகள்

முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி
நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு
by சுகி 
தலைவன் தலைவி | ஒரு ஃபுல் பேக்கேஜ் ஃபேமிலி என்டர்டெய்னர்...
by சுகி 
யாழ். பல்கலையில் செஞ்சோலைப் படுகொலையின் நினைவேந்தல் நிகழ்வு (படங்கள் இணைப்பு)
by தமிழ்மாறன்
செஞ்சோலை வளாகத்தில் உயிரிழந்த உறவுகளுக்கு அஞ்சலி (படங்கள் இணைப்பு)
by தமிழ்மாறன்
கூலி – திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
திருகோணமலை முத்துநகர் பிரதேச மக்கள் ஜனாதிபதி செயலகத்தின் முன் ஆர்ப்பாட்டம்...
by பூங்குன்றன்

மருத்துவம் முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!

முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!

இளவரசி
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!

நம்மை சுற்றி வளமாக வளர்ந்து கொண்டிருக்கும் முருங்கை மரம், உணவுக்கும் மருத்துவத்திற்கும் பெரும் பயனை தரும் ஒரு பசுமை பொக்கிஷம். இதன் இலை, காய், பூ மட்டும் இல்லாமல், “முருங்கை பிசினும்” அற்புதமான நன்மைகளை கொண்டுள்ளது என்பதை பலருக்குத் தெரியாமலே இருக்கலாம். இயற்கையின் அரிய கொடையாக விளங்கும் இந்த முருங்கை பிசின், நம் உடல்நலத்திற்கு பலவிதமான ஆதரவை வழங்குகிறது.

முருங்கை பிசினின் முக்கிய நன்மைகளைப் பார்ப்போம்:

✅ 1. எலும்புகளுக்கு உறுதி

முருங்கை பிசினில் அதிக அளவில் கால்சியம் இருப்பதால், மூட்டு வலி, எலும்புத் தேய்மானம் போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நிவாரணம் அளிக்கிறது. தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், எலும்புகள் உறுதியாகி, இயல்பு வாழ்க்கை இனிமையாக மாறும்.

✅ 2. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை கூட்டும்

வைட்டமின் C நிறைந்துள்ள இந்த பிசின், உடலின் இராணுவமாகக் கருதப்படும் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கிறது. பருவகால தொற்றுகள், காய்ச்சல், சளி போன்றவற்றைத் தடுக்க உதவுகிறது.

✅ 3. சளி மற்றும் இருமலுக்கு இயற்கை வைத்தியம்

தொண்டை வலி, சளி, இருமல் போன்ற சளி சம்பந்தப்பட்ட நோய்களுக்கு முருங்கை பிசின் ஒரு சிறந்த தீர்வு. வீட்டிலேயே எளிமையாக பயன்படுத்தக்கூடிய இந்த மருந்து, உடனடி நிவாரணம் தரும்.

✅ 4. ஆண்களின் உடல் நலத்திற்கு

முருங்கை பிசின் ஆண்களின் நரம்புத் தளர்ச்சி மற்றும் பிற உடல் சம்பந்தப்பட்ட சிக்கல்களுக்கு நிவாரணமாக இருக்கிறது. இயற்கையான ஒரு வயாக்ரா என்று கூட சிலர் இதைப் புகழ்கிறார்கள்!

✅ 5. இரத்த சோகைக்கு எதிரான மருந்து

இரும்புச்சத்து நிறைந்துள்ளதால், இரத்த சோகையை (அனீமியா) போக்குவதில் மிகுந்த பங்கு வகிக்கிறது. இரத்த சுரப்பை தூண்டும் இந்த பிசின், தளர்வான உடலுக்கு சக்தியைக் கொடுக்கிறது.

✅ 6. சருமத்தை பாதுகாக்கும்

முருங்கை பிசின் அரிப்பு, சோர்வு மற்றும் பிற தோல் பிரச்சினைகளை குறைத்து, சருமத்திற்கு ஒரு இயற்கை ப்ரொட்டெக்ஷன் னைப் போல செயல்படுகிறது. தொடர்ந்து பயன்படுத்தினால், சருமம் பளபளப்பாகும்.

➤ எப்படி பயன்படுத்துவது?

முருங்கை பிசினை நன்கு சுத்தம் செய்து, நெய்யில் வறுத்து பொடி செய்து கொள்ளலாம்.

தினமும் ஒரு மேசைக்கரண்டி அளவு இந்த பொடியை, பாலில் கலந்து குடிக்கலாம்.

சிலர் இதை தண்ணீரில் ஊறவைத்து, அந்த நீரை பருகுவதும் செய்கிறார்கள்.

இயற்கையின் இந்த அற்புத பரிசான முருங்கை பிசினை உங்கள் அன்றாட உணவில் சேர்த்துக் கொள்ளுங்கள். உங்கள் குடும்பத்திற்கும், அடுத்த தலைமுறைக்கும் ஆரோக்கிய வாழ்க்கையை பரிசாக வழங்குங்கள்!

முருங்கை பிசின் – உங்கள் வீட்டின் மருத்துவம்! 🌿💪

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

இளவரசி

