WhatsApp
Tuesday, August 26, 2025
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!
by இளவரசி
இங்கிலாந்து முழுவதும் வேலைநிறுத்தத்தில் ஈடுபட தயாராகும் பஸ் ஓட்டுநர்கள்
by இளவரசி
ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான...
by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
இராணுவ பிடியிலுள்ள நிலத்தினை விடுவிக்க அரசு ஆக்கபூர்வமாகச் செயற்படவில்லை |...
by பூங்குன்றன்
செம்மணி மனித புதைகுழிக்கு சர்வதேச விசாரணை கோரி 29 ஆம்...
by பூங்குன்றன்
ரணில் விக்ரமசிங்கவின் கைது தனிப்பட்டதொரு சம்பவமல்ல | சஜித்துடன் திரண்ட...
by பூங்குன்றன்
காசா மருத்துவமனை மீதான இஸ்ரேல் தாக்குதலில் நான்கு பத்திரிகையாளர்கள் உட்பட...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நித்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை மிர்னாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை பிரியங்கா அருள் மோகனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை நிகிலா விமலின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!

உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!

சமீபத்தில் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது மாரடைப்பு ஏற்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் பலருக்கும் “உடற்பயிற்சி itself ஆபத்தானதா?” என்ற கேள்வி எழுகிறது.

உண்மையில், இதயம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருந்தாலோ அல்லது அதிகப்படியான உழைப்பை மேற்கொண்டாலோ அபாயம் அதிகம்.

அந்த நேரத்தில் சில எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் தென்படும். அவற்றை புறக்கணிக்காமல் உடனே மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.

முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்

தலைச்சுற்றல் அல்லது தலைவலி – இதயத்திற்கு ஆக்ஸிஜன் போதாமையால் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டம் குறையும்போது ஏற்படும்.

சுவாசிப்பதில் சிரமம் – வழக்கத்தை விட அதிக மூச்சுத்திணறல் இருந்தால் இதயம் சரியாக செயல்படவில்லை என பொருள்.

மிகுந்த சோர்வு மற்றும் பலவீனம் – உடற்பயிற்சியின் நடுவில் திடீர் சோர்வு, இதயப் பிரச்சனையின் சிக்னல்.

அதிக வியர்வை – காரணமில்லாமல் உடைகள் நனையும் அளவுக்கு வியர்வை சிந்துவது கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறி.

கை, தோள்பட்டை, தாடையில் வலி – நெஞ்சு வலி இடது கை, தோள்பட்டை அல்லது தாடைக்கு பரவினால் உடனே உடற்பயிற்சியை நிறுத்தி மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.

👉 இவ்வாறான அறிகுறிகள் தோன்றினால், அவற்றை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது உயிரைக் காப்பாற்றும்.

(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

நீரிழிவு நோயாளிகள் சீத்தாப்பழத்தை தவிர்க்க வேண்டுமா?

தினமும் ஒரு பச்சை தக்காளி!

கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!

முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!

தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?

உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!

பிரபலமானவை

ரணில் விக்கிரமசிங்க கைது செய்யப்பட்டதை அடுத்து, நடந்தது என்ன?
BREAKING இலங்கையின் முன்னாள் ஜனாதிபதி ரணில் விக்கிரமசிங்க கைதானார்!
நல்லூர் பதி வேலா | நதுநசி
குழந்தைகளின் வளர்ச்சி படிநிலைகள்

ஆன்மீகம்

குரு பகவானுக்கு விருப்பமான ராசிகள்!
by இளவரசி
சனி பகவான் கோபப்படக்கூடாது!
by இளவரசி
மணி பிளான்ட் வளர்ப்பதன் இரகசியம்!
by இளவரசி
வீட்டில் வாஸ்து படி வாசல் அமைப்பு!
by இளவரசி
மூன்று ராசிப் பெண்கள் அதிர்ஷ்ட தேவதைகள்!
by இளவரசி

மகளிர்

கரும்புள்ளிகளை நீக்கும் வீட்டு வைத்தியம்!
by இளவரசி
காது குத்துவதன் அறிவியல் காரணங்கள்!
by இளவரசி
தாய்ப்பால் கொடுக்கும் போது…
by இளவரசி
பெண்கள் அணிய ஏற்ற கருப்பு கவுன்கள்!
by இளவரசி
அழகு சாதனங்கள் போலியானதா?
by இளவரசி

சமையல்

வெங்காயம் இல்லாத பூசணி சாம்பார்!
by இளவரசி
பூரிக்கு உருளைக்கிழங்கு – பட்டாணி குருமா!
by இளவரசி
சுலபமான சமையல் ‘இறால் தொக்கு’
by இளவரசி
கொள்ளு தோசை
by வேங்கனி
பசலைக்கீரை மசாலா
by வேங்கனி

மருத்துவம்

தினமும் ஒரு பச்சை தக்காளி!
by இளவரசி
கேன்சரின் ஆரம்ப அறிகுறிகள்!
by இளவரசி
முருங்கை பிசினின் மருத்துவ நன்மைகள்!
by இளவரசி
தனியாக இருக்கும்போது மாரடைப்பு வந்தால்?
by இளவரசி
உணவுக்கு பின் ஏலக்காய்!
by இளவரசி

சினிமா

ரசிகர்கள் கொண்டாடும் ‘இசை சாம்ராட்’ டி. இமானின் இசையில் உருவான ‘இன்னும் எத்தன காலம்..’

by பூங்குன்றன்
சிவகார்த்திகேயன் நடிக்கும் ‘மதராஸி’ படத்தின் முன்னோட்டம் வெளியீடு
by பூங்குன்றன்
நடிகர் கஜேஷ் நடிக்கும் ‘உருட்டு உருட்டு’ பட அப்டேட்
by பூங்குன்றன்
இந்திரா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
சசிகுமார் வெளியிட்ட நடிகை பூர்ணிமா ரவியின் ‘யெல்லோ’ பட ஃபர்ஸ்ட் லுக்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

கூலி – திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
போகி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
அக்யூஸ்ட் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஓஹோ எந்தன் பேபி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
டி.என்.ஏ (DNA) | திரை விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

டிரம்ப்-ஜெலென்ஸ்கி வெள்ளை மாளிகை பேச்சுவார்த்தை | உணர்த்துவது என்ன? | ஈழத்துநிலவன்

by பூங்குன்றன்
ஆகஸ்ட் 7உம் டிரம்பின் வரிப்போரும் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
சங்க இலக்கியப் பதிவு – 50 | சங்க காலத்தில் கள் |...
by பூங்குன்றன்
புதிய வடிவில் வரும் வர்த்தக-தொழில் நுட்பப் போர் | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்
அமெரிக்காவின் நோக்கம் நிறைவேறுமா? | இதயச்சந்திரன்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More