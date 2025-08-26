உடற்பயிற்சியின் போது மாரடைப்பின் எச்சரிக்கை!

சமீபத்தில் உடற்பயிற்சி செய்யும் போது மாரடைப்பு ஏற்படும் சம்பவங்கள் அதிகரித்துள்ளன. இதனால் பலருக்கும் “உடற்பயிற்சி itself ஆபத்தானதா?” என்ற கேள்வி எழுகிறது.
உண்மையில், இதயம் தொடர்பான பிரச்சினைகள் இருந்தாலோ அல்லது அதிகப்படியான உழைப்பை மேற்கொண்டாலோ அபாயம் அதிகம்.
அந்த நேரத்தில் சில எச்சரிக்கை அறிகுறிகள் தென்படும். அவற்றை புறக்கணிக்காமல் உடனே மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
முக்கியமான எச்சரிக்கை அறிகுறிகள்
தலைச்சுற்றல் அல்லது தலைவலி – இதயத்திற்கு ஆக்ஸிஜன் போதாமையால் மூளைக்கு இரத்த ஓட்டம் குறையும்போது ஏற்படும்.
சுவாசிப்பதில் சிரமம் – வழக்கத்தை விட அதிக மூச்சுத்திணறல் இருந்தால் இதயம் சரியாக செயல்படவில்லை என பொருள்.
மிகுந்த சோர்வு மற்றும் பலவீனம் – உடற்பயிற்சியின் நடுவில் திடீர் சோர்வு, இதயப் பிரச்சனையின் சிக்னல்.
அதிக வியர்வை – காரணமில்லாமல் உடைகள் நனையும் அளவுக்கு வியர்வை சிந்துவது கவனிக்க வேண்டிய அறிகுறி.
கை, தோள்பட்டை, தாடையில் வலி – நெஞ்சு வலி இடது கை, தோள்பட்டை அல்லது தாடைக்கு பரவினால் உடனே உடற்பயிற்சியை நிறுத்தி மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
👉 இவ்வாறான அறிகுறிகள் தோன்றினால், அவற்றை எளிதாக எடுத்துக்கொள்ளாமல் உடனடியாக மருத்துவ ஆலோசனை பெறுவது உயிரைக் காப்பாற்றும்.
(முக்கிய குறிப்பு: இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ள தகவல்கள் இணையத்தில் கிடைக்கும் தகவல்களின் அடிப்படையில் தொகுக்கப்பட்டுள்ளன. எனவே, எந்தவொரு தகவலையும் பயிற்சி செய்வதற்கு அல்லது செயல்படுத்துவதற்கு முன், தயவுசெய்து சம்பந்தப்பட்ட நிபுணரை அணுகவும்)