சிறுநீரக நோயின் அறிகுறிகள் – அலட்சியம் வேண்டாம்!

சிறுநீரகம் (Kidney) என்பது நம் உடலின் நச்சுகளை வடிகட்டி, நீர் மற்றும் உப்புச் சமநிலையை பராமரித்து, ரத்த அழுத்தத்தைக் கட்டுப்படுத்தும் முக்கிய உறுப்பு.
ஆனால் சிறுநீரகம் பாதிக்கப்படும்போது, உடல் முழுவதும் பல்வேறு மாற்றங்கள் தோன்றத் தொடங்கும். அவற்றை ஆரம்பத்திலேயே கவனிக்கவில்லை என்றால், தீவிர நிலைக்கு மாறி உயிருக்கு ஆபத்தாகலாம்.
சிறுநீரக நோயின் பொதுவான 23 அறிகுறிகள்
- அடிக்கடி சிறுநீர் கழிக்க வேண்டிய நிலை (குறிப்பாக இரவில்).
- சிறுநீரின் நிறம் மாறுதல் (மங்கலானது, கறுப்பு நிறம், இரத்தம் கலந்தது).
- சிறுநீர் கழிக்கும் போது வலி அல்லது எரிச்சல்.
- கால்கள், கைகள், கண் சுற்று பகுதிகளில் வீக்கம்.
- அடிக்கடி தலைவலி.
- உடல் எடை திடீர் அதிகரித்தல் அல்லது குறைதல்.
- அடிக்கடி சோர்வாக உணர்தல்.
- கவனச் சிதறல், நினைவாற்றல் குறைதல்.
- உணவு சாப்பிட விருப்பமின்மை.
- அடிக்கடி குமட்டல் அல்லது வாந்தி.
- வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மலச்சிக்கல் பிரச்சினைகள்.
- இடுப்பு அல்லது முதுகு வலி (குறிப்பாக விலா எலும்பின் கீழ்).
- அடிக்கடி தாகமாக உணர்தல்.
- வாயில் உலர்ச்சி, வாய்க்கேடு.
- ரத்த அழுத்தம் உயரும் நிலை.
- மார்பு நெருடல் அல்லது சுவாசக்குறைபாடு.
- இரவில் தூக்கம் கெட்டுப்போவது.
- அடிக்கடி உடல் நடுக்கம்.
- தோல் உலர்ச்சி அல்லது அரிப்பு.
- கைகள், கால்களில் வலி அல்லது சுளுக்கு.
- பசிப்படாமல் இருந்தாலும் வாயில் உலோக சுவை.
- அதிகமாக வியர்வை.
- காயங்கள் அல்லது புண்கள் ஆற அதிக நேரம் எடுத்துக்கொள்வது.
எப்போது மருத்துவரை அணுக வேண்டும்?
மேலே கூறப்பட்ட அறிகுறிகளில் இரண்டு அல்லது அதற்கு மேற்பட்டவை அடிக்கடி தோன்றினால் உடனே நெப்ராலஜிஸ்ட் (சிறுநீரக நிபுணர்) மருத்துவரை அணுகுவது அவசியம்.
சிறுநீரக நோய்கள் ஆரம்பத்தில் கண்டறியப்பட்டால், சரியான சிகிச்சை மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்கள் மூலம் கட்டுப்படுத்த முடியும்.
👉 சிறுநீரக ஆரோக்கியத்தை பராமரிக்க, போதிய அளவு தண்ணீர் குடித்தல், உப்பு மற்றும் எண்ணெய் அளவை கட்டுப்படுத்தல், சர்க்கரை மற்றும் இரத்த அழுத்தத்தை கண்காணித்தல், புகை, மதுவை தவிர்த்தல், மற்றும் வழக்கமான மருத்துவ பரிசோதனை மிகவும் அவசியம்.