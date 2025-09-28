இரத்த புற்றுநோய் எச்சரிக்கை!

உடலில் தோன்றும் சில அறிகுறிகள் இரத்த புற்றுநோயை (லுகேமியா) சுட்டிக்காட்டலாம் என டாக்டர்கள் எச்சரிக்கின்றனர். செப்டம்பர் மாதம் உலகளவில் லுகேமியா விழிப்புணர்வு மாதமாக அனுசரிக்கப்படுகிறது.
லுகேமியா என்ன?
எலும்பு மஜ்ஜையில் தொடங்கும் இரத்த புற்றுநோய்.
அக்யூட் மைலாய்டு லுகேமியா (AML) மற்றும் அக்யூட் லிம்போபிளாஸ்டிக் லுகேமியா (ALL) பொதுவான வடிவங்கள்.
உலகளவில் நோயாளிகள் எண்ணிக்கையும், இறப்புகளும் அதிகரித்து வருகின்றன.
இரத்த அணுக்களின் பணி
சிவப்பு அணுக்கள் – ஆக்ஸிஜன் கொண்டு செல்வது
பிளேட்லெட்டுகள் – இரத்தப்போக்கை கட்டுப்படுத்துதல்
வெள்ளை அணுக்கள் – தொற்றுகளை எதிர்த்துப் போராடுதல்
AML/ALL-இல், இந்த அணுக்கள் பாதிக்கப்பட்டு சாதாரண செயல்பாடுகளை இழக்கின்றன.
பொதுவான அறிகுறிகள்
எளிதில் சிராய்ப்பு ஏற்படுதல்
மீண்டும் மீண்டும் தொற்றுகள்
எலும்பு வலி
உடல் பலவீனம்
அதிக சோர்வு / இரத்தசோகை
மூச்சுத் திணறல்
காரணிகள்
கீமோதெரபி வரலாறு
கதிர்வீச்சு / பென்சீன் வெளிப்பாடு
புகைபிடித்தல்
(ஆனால் பெரும்பாலான நோயாளிகளில் காரணம் தெரியாமல் உள்ளது)
முக்கிய உண்மைகள்
AML – பெரியவர்களில் பொதுவானது, ALL – குழந்தைகள், இளைஞர்களில் அதிகம்.
சிகிச்சை செய்யக்கூடிய நோய் – கீமோதெரபி, ஸ்டெம் செல் மாற்று, CAR-T போன்ற முறைகள் உள்ளன.
அனைவருக்கும் தீவிர கீமோதெரபி தேவையில்லை – வயது, உடல்நிலை ஆகியவை பொருத்தமாக சிகிச்சை தேர்வு செய்யப்படும்.
மருத்துவர் ஆலோசனை
“AML அல்லது ALL கண்டறியப்படுவது கடினமான அனுபவம். ஆனால் சரியான தகவல்களுடன், நோயாளிகள் நம்பிக்கையுடன் சிகிச்சை பயணத்தை கடந்து செல்ல முடியும்” என நிபுணர்கள் கூறுகின்றனர்.