டீயை மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடித்தல் அபாயம்!

தேநீர் — உலகம் முழுவதும் கோடிக்கணக்கானோர் விரும்பி குடிக்கும் பானம். ஆனால், பலரும் செய்வது போல தேநீரை மீண்டும் சூடு பண்ணி குடிப்பது, ஒரு சிறிய தவறாக தோன்றினாலும், உண்மையில் அது உடல்நலத்திற்கு ஆபத்தானது என்பதை தெரியுமா?
Journal of Food Science-ல் வெளியான ஒரு ஆய்வின் படி, தேநீரை மீண்டும் சூடுபடுத்துவது அதிலுள்ள கேட்டசின்கள் (Catechins) போன்ற நன்மை பயக்கும் சேர்மங்களை அழித்து, சுவையையும் ஆரோக்கியத்தையும் கெடுக்கிறது. மேலும், பயோஜெனிக் அமின்கள் (Biogenic Amines) என்ற தீங்கு விளைவிக்கும் பொருட்களின் அளவை அதிகரிக்கும் என்று ஆய்வில் கூறப்பட்டுள்ளது. இதனால் செரிமானம், வாய்வழி ஆரோக்கியம் மற்றும் ஒட்டுமொத்த உடல்நிலைக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும்.
இப்போது, தேநீரை மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடிப்பதால் ஏற்படும் முக்கிய பிரச்சினைகளைப் பார்ப்போம்:
☕ 1. ஆக்சிஜனேற்றிகள் குறைவு
தேநீரில் இயற்கையாகவே கேட்டசின்கள் மற்றும் பாலிபினால்கள் (Polyphenols) எனப்படும் சக்திவாய்ந்த ஆக்சிஜனேற்றிகள் உள்ளன. இவை வீக்கத்தை குறைக்கும், இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும், செல்களை சேதத்திலிருந்து பாதுகாக்கும் பணிகளை செய்கின்றன.
ஆனால், மீண்டும் சூடுபடுத்தும் போது இந்த நன்மை சேர்மங்கள் சிதைந்து விடுகின்றன. இதனால் மீண்டும் சூடாக்கப்பட்ட தேநீர் எந்த ஆரோக்கிய நன்மையையும் வழங்காது. நீண்டகாலம் இது ஒரு பழக்கமாக இருந்தால் உடலுக்கு தீங்கு ஏற்படும்.
☕ 2. டானின் அளவு அதிகரிப்பு
தேநீரை மீண்டும் சூடாக்கும்போது, அதிலுள்ள டானின் (Tannin) அளவு அதிகரிக்கும். இதனால் தேநீர் கசப்பாகவும், அமிலத்தன்மை நிறைந்ததாகவும் மாறும்.
டானின்கள் உடலின் இரும்புச் சத்து உறிஞ்சும் திறனைத் தடுக்கின்றன. அதனால், மீண்டும் சூடாக்கப்பட்ட தேநீரை அடிக்கடி குடிப்பது அஜீரணம், செரிமான கோளாறு மற்றும் சத்துக்குறைபாடு போன்ற பிரச்சினைகளை ஏற்படுத்தும்.
☕ 3. பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சி
காய்ச்சிய தேநீரை அறை வெப்பநிலையில் நீண்ட நேரம் வைத்தால் அதில் பாக்டீரியாக்கள் உருவாகும். அதைக் குடிக்கும் முன் மீண்டும் சூடுபடுத்துவது அவற்றை அழிக்காது.
குறிப்பாக பால் சேர்க்கப்பட்ட டீயில் பாக்டீரியா வளர்ச்சி வேகமாக இருக்கும். நான்கு மணி நேரத்திற்கும் மேலாக வைத்திருந்த பால் டீயை மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடிப்பது, வயிற்றுப்போக்கு, வலி, அல்லது உணவால் பரவும் நோய்கள் ஏற்படும் அபாயத்தை அதிகரிக்கும்.
☕ 4. செரிமான பிரச்சினைகள்
மீண்டும் சூடாக்கப்பட்ட தேநீர் அதிக அமிலத்தன்மை கொண்டதாக மாறுவதால், நெஞ்செரிச்சல், அமில ரிஃப்ளக்ஸ், இரைப்பை அழற்சி போன்ற பிரச்சினைகள் மோசமடையக்கூடும்.
அமில பானங்களுக்கு உணர்திறன் கொண்டவர்கள் இதை தொடர்ந்து குடித்தால், வயிற்று வீக்கம் அல்லது எரிச்சல் ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகம். புதியதாக காய்ச்சிய தேநீரே செரிமானத்திற்கு சிறந்தது.
☕ 5. சுவை மற்றும் வேதியியல் மாற்றம்
தேநீரை மீண்டும் சூடாக்கும் போது, அதன் வேதியியல் கலவையில் மாற்றம் ஏற்படுகிறது. இதனால் சுவை மட்டுமல்ல, ஆரோக்கியத்துக்கும் பாதிப்பு ஏற்படும். நன்மை சேர்மங்கள் சிதைந்து, தீங்கு விளைவிக்கும் புதிய சேர்மங்கள் உருவாகும் அபாயம் உண்டு.
🔸 ஒருமுறை காய்ச்சிய தேநீரை உடனே குடிப்பதே சிறந்தது. மீண்டும் சூடுபடுத்தி குடிப்பது ஒரு சாதாரண பழக்கமாக தோன்றினாலும், அதனால் நீண்டகாலத்தில் உங்கள் ஆரோக்கியம் பாதிக்கப்படும் அபாயம் உண்டு.
சிறிய கவனக்குறைவால், தேநீரின் சுவையும் நன்மைகளும் இழக்க வேண்டாம். காய்ச்சியதும் புதியதும் தான் ஆரோக்கியமான டீ! 🍵