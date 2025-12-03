WhatsApp
Wednesday, December 3, 2025
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
இலங்கைக்கு அனுதாபம் தெரிவித்தார் பாகிஸ்தான் பிரதமர் ஷெபாஸ் ஷெரீஃப்
முழு புசணிக்காயை சோற்றுக்குள் மறைக்கும் அரசாங்கம் | எம்.ஏ.சுமந்திரன்
பாதிக்கப்பட்ட பாடசாலை மாணவர்களுக்கு ரூ.25,000 வழங்கப்படும் | ஜனாதிபதி ஊடகப்...
நாளை இந்தியாவுக்கு பயணிக்கும் புட்டின்; போர் விமானங்களை விற்பது குறித்து...
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்
இலங்கையின் மீள் கட்டுமான பணிகளுக்கு உதவ முன்வந்துள்ள ஆப்பிள் நிறுவனம்!
எதிர்காலத்தில் தொற்றுநோய்கள் பரவும் அபாயத்தில் இலங்கை உள்ளதாக எச்சரிக்கை!
Home மருத்துவம் எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்

எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்

written by இளவரசி
எடையைக் குறைக்கும் மருந்துகளின் புதிய வழிகாட்டல்

உலகச் சுகாதார நிறுவனம் (WHO) உடல் பருமனை கட்டுப்படுத்துவதற்கான புதிய வழிகாட்டியை வெளியிட்டுள்ளது. இதில், நீண்டகால எடைக்குறைக்கும் சிகிச்சைக்காக GLP-1 வகை மருந்துகள் பயன்படுத்தப்படலாம் என்று பரிந்துரைக்கப்பட்டுள்ளது.

பொதுவாக நீரிழிவு நோயாளிகள் பயன்படுத்தும் இந்த GLP-1 மருந்துகள், இரத்தச் சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்துவதோடு பசியை குறைத்து எடை மேலாண்மைக்கும் உதவுகின்றன. இந்த மருந்துகள் பொதுவாக ஊசி மூலம் செலுத்தப்படுகின்றன.

WHOவின் புதிய பரிந்துரையில், ஆரோக்கியமான உணவு மற்றும் ஒழுங்கையான உடற்பயிற்சியுடன் சேர்ந்து இந்த மருந்துகளும் உதவிக்கரமாக இருக்கலாம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இது, இதுவரை வாழ்க்கைமுறை மாற்றங்களையே முதன்மை தீர்வாகக் கருதியிருந்த WHOவின் கொள்கையில் ஒரு முக்கியமான மாற்றமாகும்.

ஆயினும், எடைக் குறைக்கும் எந்த மருந்தையும் பயன்படுத்துவதற்கு முன் மருத்துவரின் ஆலோசனை மிக அவசியம் என்பதையும் WHO வலியுறுத்துகிறது.

இளவரசி

