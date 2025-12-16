வைன் அருந்துவது இதய ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லதா என்பது குறித்து பல ஆண்டுகளாக விவாதம் நடைபெற்று வருகிறது. சில ஆய்வுகள் குறிப்பிட்ட அளவில், குறிப்பாக சிவப்பு வைன் (Red Wine) அருந்துவது இதயத்திற்கு சில நன்மைகளை வழங்கலாம் என்று கூறினாலும், அது அனைவருக்கும் பொருந்தும் ஒரு ஆரோக்கிய வழி அல்ல என்பதையும் புரிந்து கொள்ள வேண்டும்.
சிவப்பு வைனில் “ரெஸ்வெராட்ரால்” (Resveratrol) என்ற ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் உள்ளது. இது திராட்சை தோலில் இருந்து கிடைக்கும் ஒரு சேர்மமாகும். இந்த ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட் ரத்த நாளங்களை பாதுகாக்கவும், கெட்ட கொலஸ்ட்ரால் (LDL) ஆக்ஸிடேஷனை குறைக்கவும் உதவுகிறது என்று சில ஆய்வுகள் தெரிவிக்கின்றன. இதன் காரணமாக ரத்த நாளங்களில் கொழுப்பு தேக்கம் ஏற்படுவதற்கான அபாயம் குறையலாம்.
மேலும், மிகக் குறைந்த அளவில் வைன் அருந்துவது நல்ல கொலஸ்ட்ரால் (HDL) அளவை சிறிதளவு உயர்த்தலாம் என்றும் கூறப்படுகிறது. HDL அதிகரிப்பது இதய நோய் அபாயத்தை குறைக்கும் ஒரு காரணியாக கருதப்படுகிறது. இதனால் தான் “மிதமான அளவில்” வைன் அருந்துவது இதயத்திற்கு நன்மை தரலாம் என்ற கருத்து உருவானது.
ஆனால் இங்கு முக்கியமான வார்த்தை “மிதமான அளவு” என்பதே. தினமும் ஒரு கிளாஸ் அளவை மீறி வைன் அருந்துவது நன்மையை விட தீமையையே அதிகம் தரும். அதிக மதுபானம் ரத்த அழுத்தத்தை உயர்த்தும், இதய தசையை பாதிக்கும், ஸ்ட்ரோக் மற்றும் இதய நோய் அபாயத்தை அதிகரிக்கும். அதே நேரத்தில் கல்லீரல் பாதிப்பு, உடல் எடை அதிகரிப்பு மற்றும் மனநல சிக்கல்கள் போன்ற பிரச்சினைகளையும் ஏற்படுத்தும்.
மேலும், இதய ஆரோக்கியத்திற்காகவே வைன் அருந்த தொடங்க வேண்டும் என்ற அவசியம் இல்லை. வைனில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்ஸிடன்ட்கள் திராட்சை, மாதுளை, பேரீச்சம்பழம், கறுப்பு திராட்சைச் சாறு போன்ற மதுவில்லா உணவுகளிலிருந்தும் பெற முடியும். எனவே மது அருந்தாதவர்களுக்கு இதய ஆரோக்கியத்திற்காக வைன் தேவைப்படாது.
முடிவாகச் சொல்ல வேண்டுமானால், மிதமான அளவில் சிவப்பு வைன் அருந்துவது சிலருக்கு இதய ஆரோக்கியத்தில் சிறிய நன்மைகளை அளிக்கக்கூடும். ஆனால் அது ஒரு மருந்தாகவோ அல்லது கட்டாயமான ஆரோக்கிய வழியாகவோ பார்க்கப்படக்கூடாது. இதயத்தை பாதுகாக்க சிறந்த வழி சீரான உணவு, உடற்பயிற்சி, புகைபிடித்தலை தவிர்ப்பது மற்றும் மனஅழுத்தத்தை கட்டுப்படுத்துவதுதான்.