ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?

ஆஸ்துமா என்பது ஒரு நுரையீரல் (Respiratory) நோயாகும், இது மூச்சுக் குழாய்களில் நெரிசல், வீக்கம் மற்றும் நீராவிக்க ஏற்பட்டு, மூச்சு திணறல், இருமல் மற்றும் சளி அதிகரிப்பு போன்ற அறிகுறிகளை உண்டாக்குகிறது. உலகம் முழுவதும் பல கோடி மக்கள் ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்படுகின்றனர், ஆனால் இதன் தாக்கம் சில தனிநபர்களில் அதிகமாக இருக்கிறது.
யாருக்கு ஆஸ்துமா ஏற்பட வாய்ப்பு அதிகம்?
குடும்ப வரலாறு (Genetics):
ஆஸ்துமா பெரும்பாலும் மரபணுக்களின் தாக்கத்தால் ஏற்படும். உங்கள் பெற்றோர்கள் அல்லது சகோதரர்கள் ஆஸ்துமா இருந்தால், உங்களுக்கும் அதற்கு ஏற்படும் வாய்ப்பு அதிகமாக இருக்கும்.
மூச்சுத் தொற்றுகள் மற்றும் அலர்ஜி (Allergies):
பூச்சிக்கொத்து, தூள், பூமியின் துகள், பூக்கள் போன்ற அலர்ஜன்கள் ஆஸ்துமாவை தூண்டும். குழந்தைகளில் அலர்ஜி அதிகமாக இருந்தால் ஆஸ்துமா தொடங்கும் வாய்ப்பு அதிகம்.
பாதிப்புள்ள சுற்றுப்புறம் (Environmental Factors):
புகையிலை புகை, கார்பன் மொனாக்சைடு, தொழிற்சாலை கழிவு, வாகனக் கழிவு போன்ற மாசுபட்ட வானிலை ஆஸ்துமாவை அதிகரிக்கக் கூடிய காரணமாக இருக்கிறது.
வயது மற்றும் பாலினம் (Age & Gender):
குழந்தைகளில் ஆஸ்துமா ஆரம்பமாகும் விகிதம் உயர்ந்திருக்கும். பொதுவாக ஆண்கள் குழந்தை பருவத்தில் அதிகமாக பாதிக்கப்படுவார்கள், பெண்கள் வயதுக்கு பிறகு ஆஸ்துமாவால் பாதிக்கப்படுவார்கள்.
உடல் நிலை மற்றும் நோய்கள் (Health Conditions):
சிறுநீரக நோய், அண்டர் பருப்பு, பெரும்பாலும் அஸ்துமாவுக்கு உடல் பாதுகாப்பு குறைபாடு காரணமாக பாதிக்கப்படலாம். தொண்டை மற்றும் மூக்கு சளி அடிக்கடி ஏற்படும் நோய்களும் ஆஸ்துமாவை தூண்டுகின்றன.
மரபு மற்றும் சமூக காரணிகள் (Socioeconomic Factors):
பொதுவாக, குறைந்த வருமானம் மற்றும் தரமான மருத்துவ வசதிகள் இல்லாத சமூகங்களில் ஆஸ்துமா அதிகமாக காணப்படுகிறது. இது நேரடியாகச் சுகாதார நிலையையும், வாழும் சூழலையும் பாதிக்கிறது.
குறிப்பாக: ஆஸ்துமா யாருக்கு வேண்டுமானாலும் ஏற்படலாம், ஆனால் சிலர் அதிக ஆபத்திற்குள்ளாக இருக்கிறார்கள். குழந்தைகள், வயதானவர்கள், அலர்ஜி கொண்டவர்கள், புகையிலை சுவாசிப்பவர்கள், மாசுபட்ட சூழலில் வாழ்கின்றவர்கள் அதில் அடிக்கடி பாதிக்கப்படுவர்.
ஆஸ்துமா ஒரு முழுமையான குணமடையாத நோயாக இருந்தாலும், சரியான மருந்து மற்றும் வாழ்க்கை முறையில் மாற்றங்கள் மூலம் நல்ல கட்டுப்பாட்டில் வைக்க முடியும். முன்கூட்டியே அறிகுறிகளை கவனித்து, மருத்துவரை அணுகுவது மிகவும் அவசியம்.