குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!

குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் உடலில் பல மாற்றங்கள் ஏற்படுவது இயல்பானது. குறிப்பாக வயிற்றுப் பகுதியில் தேங்கும் கொழுப்பு பலருக்கும் கவலையை ஏற்படுத்தும். ஆனால் அவசரப்படாமல், உடல்நிலையை கவனத்தில் கொண்டு மெதுவாக மேற்கொள்ளும் சில இலகு வழிமுறைகள் மூலம் தொப்பையை குறைக்க முடியும்.
மருத்துவரின் ஆலோசனையுடன் பின்பற்றினால், இவை பாதுகாப்பாகவும் பயனுள்ளதாகவும் இருக்கும்.
இலகு வழிமுறைகள்:
பிரசவத்துக்குப் பிறகு ஓய்வு முக்கியம்: உடல் முழுமையாக குணமடைய குறைந்தது 6–8 வாரங்கள் அவசியம். அந்த காலத்தில் கடுமையான உடற்பயிற்சிகளை தவிர்க்க வேண்டும்.
மெதுவான நடைப்பயிற்சி: தினமும் 15–30 நிமிடம் மெதுவாக நடப்பது ரத்த ஓட்டத்தை மேம்படுத்தி, மெதுவாக வயிற்றுக் கொழுப்பை குறைக்க உதவும்.
மூச்சுப் பயிற்சி: ஆழ்ந்த மூச்சு இழுத்து வெளியே விடும் பயிற்சிகள் வயிற்றுத் தசைகளை மீண்டும் வலுப்படுத்தும்.
தாய்ப்பால் ஊட்டுதல்: தாய்ப்பால் ஊட்டுவது கூடுதல் கலோரிகளை எரிக்க உதவுவதால், இயற்கையாக எடைக் குறைவு ஏற்படும்.
சத்தான உணவு பழக்கம்: காய்கறிகள், பழங்கள், முழுதானியங்கள், புரதம் நிறைந்த உணவுகளை அதிகமாக எடுத்துக்கொள்ள வேண்டும்.
சர்க்கரை மற்றும் எண்ணெய் குறைப்பு: இனிப்புகள், பொரித்த உணவுகளை குறைப்பது தொப்பை குறைய முக்கிய பங்கு வகிக்கும்.
நீர்சத்து போதுமான அளவு: தினமும் அதிக தண்ணீர் குடிப்பது உடலின் மெட்டபாலிசத்தை சீராக வைத்திருக்கும்.
போதுமான தூக்கம்: குழந்தை இருப்பதால் கடினமாக இருந்தாலும், கிடைக்கும் நேரங்களில் போதுமான ஓய்வு உடல் எடைக் கட்டுப்பாட்டுக்கு அவசியம்.
மனஅழுத்தத்தை குறைத்தல்: அதிக மனஅழுத்தம் வயிற்றுக் கொழுப்பை அதிகரிக்கக் கூடும்; தியானம், அமைதியான இசை போன்றவை உதவும்.
கவனிக்க வேண்டியவை:
கடுமையான டயட் அல்லது உடற்பயிற்சிகளை உடனடியாக தொடங்க வேண்டாம்.
சிசேரியன் பிரசவம் செய்தவர்கள் உடற்பயிற்சி தொடங்குவதற்கு முன் கட்டாயம் மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
உடலில் வலி, சோர்வு அதிகமாக இருந்தால் உடனே பயிற்சிகளை நிறுத்தி மருத்துவரை அணுக வேண்டும்.
மற்றவர்களுடன் ஒப்பிடாமல், உங்கள் உடலின் வேகத்தில் முன்னேறுவது முக்கியம்.
ஒவ்வொரு பெண்ணின் உடல் தன்மையும் வேறுபடும்; அதனால் பொறுமையுடன் தொடர்ச்சியாக முயற்சி செய்வதே சிறந்தது.