செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்

இன்றைய வேகமான வாழ்க்கை முறையில் தவறான உணவுப் பழக்கம், மனஅழுத்தம், குறைந்த உடற்பயிற்சி போன்ற காரணங்களால் பலருக்கும் செரிமானக் கோளாறுகள் ஏற்படுகின்றன. வயிற்றுப்புடைப்பு, மலச்சிக்கல், அஜீரணம், அமிலம் அதிகரிப்பு போன்ற பிரச்சினைகளை சரி செய்ய இயற்கையான முறையில் உதவும் சிறந்த தீர்வு காய்கறிகளே. செரிமான அமைப்பை வலுப்படுத்தும் முக்கியமான காய்கறிகளைப் பார்ப்போம்.
1. பீர்க்கங்காய்
பீர்க்கங்காயில் நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி மலச்சிக்கலைத் தடுக்க உதவுகிறது. வயிற்றில் சேரும் தேவையற்ற வெப்பத்தையும் குறைத்து, செரிமானத்தை எளிதாக்குகிறது.
2. சுரைக்காய்
சுரைக்காய் எளிதில் செரிமானமாகும் காய்கறி. இதில் நீர்ச்சத்து அதிகம் இருப்பதால் வயிற்று எரிச்சல், அமிலம் அதிகரிப்பு போன்ற பிரச்சினைகளை குறைக்கிறது. குழந்தைகள் முதல் முதியவர்கள் வரை அனைவரும் சாப்பிடக்கூடியது.
3. பூசணிக்காய்
பூசணிக்காய் குடலுக்கு மென்மையானது. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து குடல்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது. அடிக்கடி வயிற்றுப்போக்கு அல்லது மலச்சிக்கல் உள்ளவர்கள் பூசணிக்காயை உணவில் சேர்த்துக் கொள்வது நல்லது.
4. கீரைகள் (முருங்கைக் கீரை, பசலைக் கீரை)
கீரைகள் செரிமானத்திற்கு மிகவும் உதவக்கூடியவை. இதில் உள்ள நார்ச்சத்து மற்றும் தாது உப்புகள் குடல் இயக்கத்தை சீராக்கி, அஜீரணத்தைத் தடுக்கும். குறிப்பாக பசலைக் கீரை வயிற்றை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொள்ள உதவுகிறது.
5. முட்டைக்கோஸ்
முட்டைக்கோஸ் குடல் ஆரோக்கியத்திற்கு நல்லது. இதில் உள்ள இயற்கையான நார்ச்சத்து செரிமானத்தை மேம்படுத்துகிறது. ஆனால் அதிகமாக சாப்பிட்டால் சிலருக்கு வாயு பிரச்சினை ஏற்படலாம்; அதனால் அளவோடு சாப்பிட வேண்டும்.
6. காரட்
காரட்டில் கரையக்கூடிய நார்ச்சத்து அதிகம் உள்ளது. இது குடலில் நல்ல பாக்டீரியாக்களின் வளர்ச்சியை ஊக்குவித்து, செரிமானத்தை சீராக்குகிறது. பச்சையாகவோ அல்லது வேகவைத்தோ சாப்பிடலாம்.
7. வெள்ளரிக்காய்
வெள்ளரிக்காய் உடலை குளிர்ச்சியாக வைத்துக் கொண்டு, வயிற்று எரிச்சலை குறைக்கிறது. இதில் உள்ள நீர்ச்சத்து செரிமானத்தை எளிதாக்கி, உடலிலிருந்து நச்சுகளை வெளியேற்ற உதவுகிறது.
செரிமான பிரச்சினைகளை கட்டுப்படுத்த மருந்துகளையே நம்பாமல், தினசரி உணவில் சரியான காய்கறிகளை சேர்ப்பது மிகவும் முக்கியம். மேலே கூறப்பட்ட காய்கறிகளை முறையாக சாப்பிட்டால், செரிமான அமைப்பு வலுப்பெற்று உடல் ஆரோக்கியமாக இருக்கும். ஆரோக்கியமான வயிற்றே ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையின் அடிப்படை என்பதைக் கவனத்தில் கொள்ள வேண்டும்.