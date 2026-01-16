நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்

நெல்லிக்காய், தமிழர்களின் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் முக்கிய இடம் பெற்ற ஒரு அற்புதமான பழமாகும். சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம் போன்ற பழமையான மருத்துவ முறைகளில் நெல்லிக்காய் ஒரு முக்கிய மூலிகையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறிய அளவில் இருந்தாலும், அதில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்சத்துகள் அளப்பரிய மருத்துவ பலன்களை வழங்குகின்றன. “நெல்லிக்காய் உண்டால் நோய்கள் நெருங்காது” என்ற பழமொழியே அதன் சிறப்பை சொல்லிவிடுகிறது.
1. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்
நெல்லிக்காயில் வைட்டமின் C மிக அதிக அளவில் உள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. தினமும் சிறிதளவு நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவது உடலை உள்ளிருந்து வலிமையாக்கும்.
2. செரிமானத்திற்கு சிறந்தது
நெல்லிக்காய் செரிமான அமைப்பை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மலச்சிக்கல், வயிற்றுப் புண், அஜீரணம் போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது. குடல் இயக்கத்தை மேம்படுத்தி, வயிறு தொடர்பான கோளாறுகளைத் தடுக்கிறது.
3. முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்
முடி உதிர்வு, முடி நரைதல், பொடுகு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நெல்லிக்காய் ஒரு இயற்கை மருந்தாக செயல்படுகிறது. நெல்லிக்காய் சாறு அல்லது நெல்லிக்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துவதால் முடி வலுவாக வளர்ந்து, இயற்கையான கருமையும் பொலிவும் பெறும்.
4. தோல் அழகை பாதுகாக்கும்
நெல்லிக்காயில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்சிடென்ட்கள் தோல் செல்களை பாதுகாத்து, முன்கூட்டிய முதுமை அறிகுறிகளைத் தள்ளிப் போட உதவுகின்றன. முகப்பரு, கரும்புள்ளி, சுருக்கம் போன்றவற்றை குறைத்து தோலுக்கு இயற்கையான ஒளிவை அளிக்கிறது.
5. இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தும்
நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நெல்லிக்காய் மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. இது இரத்த சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வதைத் தடுக்கும்.
6. இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்
நெல்லிக்காய் கொழுப்புச்சத்து (கொலஸ்ட்ரால்) அளவைக் குறைத்து, இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இரத்த நாளங்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டு, இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது.
7. கண் பார்வைக்கு நன்மை
நெல்லிக்காய் கண் ஆரோக்கியத்திற்கும் சிறந்தது. வைட்டமின் A மற்றும் ஆன்டி-ஆக்சிடென்ட்கள் கண் பார்வையை தெளிவாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. கண் சோர்வு, கண் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் குறைக்கிறது.
8. உடலை சுத்தப்படுத்தும் தன்மை
நெல்லிக்காய் ஒரு இயற்கை டிடாக்ஸ் பழமாக செயல்படுகிறது. உடலில் சேர்ந்துள்ள நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்ற உதவி செய்து, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது.
9. மன அழுத்தத்தை குறைக்கும்
நெல்லிக்காய் நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்கி, மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்க உதவுகிறது. நினைவாற்றலை மேம்படுத்தி, மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது.
நெல்லிக்காய் பயன்படுத்தும் வழிகள்
பச்சையாக சாப்பிடலாம்
நெல்லிக்காய் ஜூஸ்
நெல்லிக்காய் ஊறுகாய்
நெல்லிக்காய் பொடி
நெல்லிக்காய் லேகியம்
நெல்லிக்காய் ஒரு சாதாரண பழம் அல்ல; அது முழுமையான இயற்கை மருந்து. தினசரி உணவில் நெல்லிக்காயை ஏதாவது ஒரு வடிவில் சேர்த்துக் கொண்டால், உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கும். இயற்கை நமக்குக் கொடுத்த இந்த அரிய வரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை எளிதில் பெறலாம்.