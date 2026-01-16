WhatsApp
Friday, January 16, 2026
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா
SUBSCRIBE
முக்கிய செய்திகள்
கனவுகள் உறங்காது | மாவீரர் நாள் சிறப்புக் கவிதை
பழைய கற்கால மனிதன்!
என்னவள்! | கவிதைஎன்னவள்! | கவிதை
இந்தியவரலாற்றில் சோழர்காலம் பொற்காலம் | பெருமாள் பிரமேதா
காசாவில் போலியோ முகாம்; இஸ்ரேல் தாக்குதலில் 49 பேர் பலி
கவிதை | உழவே உலை ஆளும் தொழில் | ஞாரே
இலங்கையில் கல்வியில் சமத்துவம் பேணப்படுகின்றதா? | இராமச்சந்திரன் நிர்மலன்
நல்ல சில ஆன்மீக சிந்தனைகள்
இலண்டனில் வவுனியா இறம்பைக்குளம் பாடசாலையின் பழைய மாணவர் ஒன்றுகூடல்
காலத்தால் அழியாத கார்ல் மார்க்ஸ் சிந்தனைகள் | ஐங்கரன் விக்கினேஸ்வரா

செய்திகள்

இங்கிலாந்திலும் 16 வயதிற்குட்பட்டவர்களுக்கு சமூக ஊடகத் தடை அமலாகுமா? பிரதமர்...
by இளவரசி
மருத்துவமனைகளில் பலவீனமான கான்கிரீட்கள்: சீரமைப்புப் பணிகள் 2030க்குள் முடியாது!
by இளவரசி
கண்டெடுக்கப்பட்ட இரண்டாம் உலகப் போர் வெடிகுண்டு கடலில் அப்புறப்படுத்தப்படுகிறது
by இளவரசி
நோபல் பதக்கத்தை ட்ரம்பிற்கு வழங்கியதாக வெனிசுலா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு
by இளவரசி
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்
by இளவரசி
எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
முட்டை புளிக்குழம்பு – சாதத்துடன் சாப்பிட சூப்பரான ஒரு கிரேவி!
by இளவரசி
கட்டாரில் உள்ள இராணுவ தளத்தில் இருந்து சில படையினரை வாபஸ்...
by இளவரசி

புகைப்படத் தொகுப்பு

நடிகை பிரணிதாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ராகுல் ப்ரீத் சிங்கின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஆத்மிகாவின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஷில்பா மஞ்சுநாத்தின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை ஐஸ்வர்யா மேனனின் புகைப்படத்தொகுப்பு

நடிகை அஞ்சலியின் புகைப்படத்தொகுப்பு

Home மருத்துவம் நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்

நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்

written by இளவரசி 1 minutes read
0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
நெல்லிக்காயில் உள்ள மருத்துவ குணங்கள்

நெல்லிக்காய், தமிழர்களின் பாரம்பரிய மருத்துவத்தில் முக்கிய இடம் பெற்ற ஒரு அற்புதமான பழமாகும். சித்த மருத்துவம், ஆயுர்வேதம் போன்ற பழமையான மருத்துவ முறைகளில் நெல்லிக்காய் ஒரு முக்கிய மூலிகையாகப் பயன்படுத்தப்படுகிறது. சிறிய அளவில் இருந்தாலும், அதில் அடங்கியுள்ள ஊட்டச்சத்துகள் அளப்பரிய மருத்துவ பலன்களை வழங்குகின்றன. “நெல்லிக்காய் உண்டால் நோய்கள் நெருங்காது” என்ற பழமொழியே அதன் சிறப்பை சொல்லிவிடுகிறது.

1. நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை அதிகரிக்கும்

நெல்லிக்காயில் வைட்டமின் C மிக அதிக அளவில் உள்ளது. இது உடலின் நோய் எதிர்ப்பு சக்தியை பலப்படுத்தி, சளி, இருமல், காய்ச்சல் போன்ற தொற்றுநோய்களிலிருந்து பாதுகாக்க உதவுகிறது. தினமும் சிறிதளவு நெல்லிக்காய் சாப்பிடுவது உடலை உள்ளிருந்து வலிமையாக்கும்.

2. செரிமானத்திற்கு சிறந்தது

நெல்லிக்காய் செரிமான அமைப்பை சீராக வைத்திருக்க உதவுகிறது. மலச்சிக்கல், வயிற்றுப் புண், அஜீரணம் போன்ற பிரச்சனைகளை குறைக்கிறது. குடல் இயக்கத்தை மேம்படுத்தி, வயிறு தொடர்பான கோளாறுகளைத் தடுக்கிறது.

3. முடி ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்

முடி உதிர்வு, முடி நரைதல், பொடுகு போன்ற பிரச்சனைகளுக்கு நெல்லிக்காய் ஒரு இயற்கை மருந்தாக செயல்படுகிறது. நெல்லிக்காய் சாறு அல்லது நெல்லிக்காய் எண்ணெய் பயன்படுத்துவதால் முடி வலுவாக வளர்ந்து, இயற்கையான கருமையும் பொலிவும் பெறும்.

4. தோல் அழகை பாதுகாக்கும்

நெல்லிக்காயில் உள்ள ஆன்டி-ஆக்சிடென்ட்கள் தோல் செல்களை பாதுகாத்து, முன்கூட்டிய முதுமை அறிகுறிகளைத் தள்ளிப் போட உதவுகின்றன. முகப்பரு, கரும்புள்ளி, சுருக்கம் போன்றவற்றை குறைத்து தோலுக்கு இயற்கையான ஒளிவை அளிக்கிறது.

5. இரத்த சர்க்கரையை கட்டுப்படுத்தும்

நீரிழிவு நோயாளிகளுக்கு நெல்லிக்காய் மிகவும் பயனுள்ளதாகக் கருதப்படுகிறது. இது இரத்த சர்க்கரை அளவை சமநிலைப்படுத்த உதவுகிறது. இன்சுலின் செயல்பாட்டை மேம்படுத்தி, சர்க்கரை அளவு திடீரென உயர்வதைத் தடுக்கும்.

6. இதய ஆரோக்கியத்தை மேம்படுத்தும்

நெல்லிக்காய் கொழுப்புச்சத்து (கொலஸ்ட்ரால்) அளவைக் குறைத்து, இதயத்தை ஆரோக்கியமாக வைத்திருக்க உதவுகிறது. இரத்த நாளங்களை சுத்தமாக வைத்துக் கொண்டு, இதய நோய்களின் அபாயத்தை குறைக்கிறது.

7. கண் பார்வைக்கு நன்மை

நெல்லிக்காய் கண் ஆரோக்கியத்திற்கும் சிறந்தது. வைட்டமின் A மற்றும் ஆன்டி-ஆக்சிடென்ட்கள் கண் பார்வையை தெளிவாக வைத்திருக்க உதவுகின்றன. கண் சோர்வு, கண் எரிச்சல் போன்ற பிரச்சனைகளையும் குறைக்கிறது.

8. உடலை சுத்தப்படுத்தும் தன்மை

நெல்லிக்காய் ஒரு இயற்கை டிடாக்ஸ் பழமாக செயல்படுகிறது. உடலில் சேர்ந்துள்ள நச்சுப் பொருட்களை வெளியேற்ற உதவி செய்து, கல்லீரல் மற்றும் சிறுநீரக செயல்பாடுகளை மேம்படுத்துகிறது.

9. மன அழுத்தத்தை குறைக்கும்

நெல்லிக்காய் நரம்பு மண்டலத்தை சீராக்கி, மன அழுத்தம் மற்றும் பதற்றத்தை குறைக்க உதவுகிறது. நினைவாற்றலை மேம்படுத்தி, மனதிற்கு புத்துணர்ச்சியை அளிக்கிறது.

நெல்லிக்காய் பயன்படுத்தும் வழிகள்

பச்சையாக சாப்பிடலாம்

நெல்லிக்காய் ஜூஸ்

நெல்லிக்காய் ஊறுகாய்

நெல்லிக்காய் பொடி

நெல்லிக்காய் லேகியம்

நெல்லிக்காய் ஒரு சாதாரண பழம் அல்ல; அது முழுமையான இயற்கை மருந்து. தினசரி உணவில் நெல்லிக்காயை ஏதாவது ஒரு வடிவில் சேர்த்துக் கொண்டால், உடல் ஆரோக்கியமும் மன ஆரோக்கியமும் ஒரே நேரத்தில் கிடைக்கும். இயற்கை நமக்குக் கொடுத்த இந்த அரிய வரத்தை சரியான முறையில் பயன்படுத்தினால், ஆரோக்கியமான வாழ்க்கையை எளிதில் பெறலாம்.

0 FacebookTwitterPinterestLinkedinRedditWhatsappTelegramLINEViberEmail
இளவரசி

தொடர்புடைய செய்திகள்

செரிமான பிரச்சினைக்கு உதவும் காய்கறிகள்

குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!

ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்

செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!

உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!

ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?

பிரபலமானவை

எப்போதும் இளமையாக இருக்கும் ராசிக்காரர்கள்!
நோபல் பதக்கத்தை ட்ரம்பிற்கு வழங்கியதாக வெனிசுலா எதிர்க்கட்சித் தலைவர் அறிவிப்பு
பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
கட்டாரில் உள்ள இராணுவ தளத்தில் இருந்து சில படையினரை வாபஸ் பெறும் அமெரிக்கா, இங்கிலாந்து

ஆன்மீகம்

பொங்கல் பானையை வாங்கும் போது கவனிக்க வேண்டியவை!
by இளவரசி
தை பிறந்தால் வழி பிறக்கும் – 2026 தை பொங்கல் ராசி...
by இளவரசி
சூரியன் தோஷம் நிவர்த்தி பரிகாரங்கள்
by இளவரசி
பொங்கலுக்கு பின் புகழ் உயரப்போகும் ராசிக்காரர்கள்!
by இளவரசி
காலண்டரை மாட்ட எந்த திசை சிறந்தது?
by இளவரசி

மகளிர்

கொதிக்க வைத்த டீ தூளை இப்படி Reuse பண்ணுங்க!
by இளவரசி
2026 இல் சேமிப்புக்கு முக்கிய இடம் கொடுங்கள்!
by இளவரசி
இணையத்தில் ஆபாச புகைப்படம் வெளியானால் பெண்கள் முதலில் செய்ய வேண்டியது?
by இளவரசி
2026 புத்தாண்டின் முதல் நாள் (ஜன. 1) – இந்தப் பொருட்களை...
by இளவரசி
புத்தாண்டில் என்னென்ன உறுதி எடுக்கப் போறீங்க? இப்பவே இப்படி பட்டியலிடுங்க!
by இளவரசி

சமையல்

பூண்டு வெங்காய சட்னி
by இளவரசி
ஹைதராபாத் சிக்கன் கிரேவி
by இளவரசி
சுவையான காலை உணவுக்கு முட்டையும் கீரையும் இருந்தா போதும்!
by இளவரசி
சுவையும் மணமும் நிறைந்த காலிஃப்ளவர் கிரேவி!
by இளவரசி
சிக்கனின் கழுத்து, இதயம், தோல் சாப்பிட்டால் நல்லதா? கெட்டதா?
by இளவரசி

மருத்துவம்

குழந்தை பெற்ற பிறகு பெண்களின் தொப்பையை குறைக்க உதவும் வழிகள்!
by இளவரசி
ஆண்கள் பேரிச்சம்பழம் சாப்பிடுவதன் ஆரோக்கியம்
by இளவரசி
செல்லப்பிராணிகளுடன் செல்லும் நடைப்பயிற்சியின் நன்மைகள்!
by இளவரசி
உங்க தொப்பை வேகமா குறையணுமா? அப்ப இதை கடைப்பிடியுங்கள்!
by இளவரசி
ஆஸ்துமா: யாருக்கெல்லாம் ஏற்படுகிறது?
by இளவரசி

சினிமா

நடிகர் அண்டனி வர்கீஸ் நடிக்கும் ‘காட்டாளன்’ படத்தின் வெளியீட்டு திகதி அறிவிப்பு

by பூங்குன்றன்
எம் ஜி ஆர் படங்களை ஒவ்வொரு நாளும் திரும்பத் திரும்ப பார்த்துக் கொண்டிருந்தேன்-...
by பூங்குன்றன்
பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
இயக்குநர் ஆர் ஜே பாலாஜி வெளியிட்ட ‘காதல் ரீ செட் ரிப்பீட்’ படத்தின்...
by பூங்குன்றன்
நடிகை ஐஸ்வர்யா ராஜேஷ் நடிக்கும் ‘ஓ.. சுகுமாரி ‘ பட அப்டேட்ஸ்
by பூங்குன்றன்

விமர்சனம்

பராசக்தி | திரைவிமர்சனம்

by பூங்குன்றன்
ரெட்ட தல | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
ஹார்ட்டிலே பற்றரி | இணையத் தொடர் விமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மகா சேனா | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்
மாஸ்க் | திரைவிமர்சனம்
by பூங்குன்றன்

கட்டுரை

சங்க இலக்கியப் பதிவு-53 | சங்க கால மக்களும் மரங்களும் | ஜெயஸ்ரீ சதானந்தன்

by பூங்குன்றன்
தீதும் நன்றும் | ரசனைக் குறிப்பு  | ரஞ்சனி சுப்ரமணியம்
by பூங்குன்றன்
JVP எனும் Pied Piper | ஜூட் பிரகாஷ்
by பூங்குன்றன்
வெள்ளத்தால் பாதிக்கப்பட்ட இரத்தினபுரிக்கு பத்துலொறி அரிசி அனுப்பிய விடுதலைப் புலிகள் | ஜூட்...
by பூங்குன்றன்
பெண்களுக்கு எதிரான வன்முறையை ஒழிப்பது மனிதகுலத்தின் வாழ்வியல் காவல் | நடராசா கோபிராம்
by பூங்குன்றன்

வணக்கம் இலண்டன்

Vanakkam London – Sri Lanka, London and world Latest Breaking News and Headlines

  • London, England, United Kingdom
  • vanakkamlondon@gmail.com

இணைப்புகள்

உலக செய்திகள்

பத்திரிகை

இந்திய செய்திகள்

@2013 – 2024 | Vanakkam London | All Rights Reserved.

Facebook Twitter Instagram Youtube Email Whatsapp

This website uses cookies to improve your experience. We'll assume you're ok with this, but you can opt-out if you wish. Accept Read More