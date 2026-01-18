கணினி முன் அமர்ந்திருக்கும் ஆண்களுக்கான வழிகாட்டல்

இன்றைய காலகட்டத்தில் அலுவலகப் பணிகள், தொழில்நுட்ப வேலைகள் மற்றும் வீட்டிலிருந்தே செய்யும் வேலைகள் காரணமாக பெரும்பாலான ஆண்கள் நாளின் பெரும்பகுதியை கணினி முன்பே அமர்ந்து செலவிடுகிறார்கள்.
இது வேலை திறனை உயர்த்தினாலும், உடல்நலம் மற்றும் மனநலத்தில் பல மறைமுக பாதிப்புகளை ஏற்படுத்துகிறது. நீண்ட நேரம் அசையாமல் அமர்வது முதுகுவலி, கழுத்து வலி, கண் சோர்வு மற்றும் மன அழுத்தம் போன்ற பிரச்சினைகளுக்கு காரணமாகிறது.
இத்தகைய சூழலில், கணினி முன் அதிக நேரம் அமர்ந்து வேலை செய்யும் ஆண்கள் தங்களது ஆரோக்கியத்தை பாதுகாக்க சில முக்கிய வழிகாட்டல்களை கடைப்பிடிப்பது அவசியமாகிறது.
சரியான அமர்வு முறை: முதுகு நேராகவும், தோள்கள் தளர்வாகவும் இருக்கும்படி நாற்காலியில் அமர வேண்டும். கணினித் திரை கண் உயரத்தில் இருக்க வேண்டும்.
ஒவ்வொரு 30–45 நிமிடத்துக்கும் இடைவேளை: நீண்ட நேரம் தொடர்ந்து அமராமல், சிறிய இடைவெளியில் எழுந்து நடக்கவும், உடலை நீட்டவும்.
கண்களுக்கு ஓய்வு: 20-20-20 விதியைப் பின்பற்றவும் (20 நிமிடத்திற்கு ஒருமுறை, 20 அடி தூரத்தில் உள்ளதை 20 விநாடிகள் பார்க்கவும்).
நீர்சத்து குறைய விடாதீர்கள்: தினமும் போதுமான அளவு தண்ணீர் குடிக்க வேண்டும். இது சோர்வு மற்றும் தலைவலியைத் தவிர்க்க உதவும்.
சரியான உணவுப் பழக்கம்: ஜங்க் உணவுகளை குறைத்து, காய்கறிகள், பழங்கள், புரதம் நிறைந்த உணவுகளை சேர்க்க வேண்டும்.
உடற்பயிற்சி அவசியம்: தினமும் குறைந்தது 30 நிமிடம் நடைப்பயிற்சி, யோகா அல்லது எளிய உடற்பயிற்சி செய்ய வேண்டும்.
கழுத்து மற்றும் தோள்பட்டை பயிற்சிகள்: கணினி வேலை காரணமாக ஏற்படும் வலிகளைத் தவிர்க்க ஸ்ட்ரெட்சிங் பயிற்சிகள் உதவும்.
தூக்க நேரத்தை கட்டுப்படுத்துதல்: தினமும் 7–8 மணி நேரம் தரமான தூக்கம் அவசியம். இரவு தாமதமாக திரைகளைப் பார்ப்பதை தவிர்க்கவும்.
மனஅழுத்தக் கட்டுப்பாடு: தியானம், சுவாச பயிற்சி அல்லது விருப்பமான பொழுதுபோக்குகள் மனநலத்திற்கு உதவும்.
ஆரோக்கிய பரிசோதனை: நீண்ட நேர அமர்வால் ஏற்படும் சர்க்கரை, இரத்த அழுத்தம், முதுகு பிரச்சினைகள் போன்றவற்றை கண்டறிய காலந்தோறும் மருத்துவ பரிசோதனை செய்ய வேண்டும்.